Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí

Trong khi cái tên Trần Chí đang trở thành tâm điểm của hàng loạt cuộc điều tra quốc tế thì Lý Thái Vân, người phụ nữ được cho là vợ của "ông trùm", lại là nhân vật kín tiếng nhưng nắm giữ vai trò không kém phần quan trọng.

Trần Chí, Nhà sáng lập Prince Group. Ảnh: Prince Group.

Khi Prince Holding Group (Prince Group) của Trần Chí - một trong những tên tuổi gây chấn động quốc tế trong loạt vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền xuyên biên giới - bị “soi” dưới ánh đèn điều tra, cái tên Lý Thái Vân (Li Caiyun) xuất hiện như một mắt xích quan trọng ít được biết tới.

Người phụ nữ được ghi nhận là vợ hợp pháp của Trần Chí và đồng sở hữu hoặc đứng tên nhiều công ty “vỏ bọc” trong mạng lưới phức tạp của tập đoàn này.

Theo tài liệu từ các hồ sơ rò rỉ từ ngân hàng Cayman National Bank, Lý Thái Vân cùng chồng mình đứng tên đồng sở hữu nhiều công ty tại nước ngoài được sử dụng để luân chuyển và che giấu dòng tiền của Prince Group.

Một thư điện tử nội bộ của công ty Amiga Entertainment - doanh nghiệp thuộc hệ thống công ty bình phong của Prince Group - gửi tới ngân hàng ở Cayman đã xác nhận: “Chủ sở hữu là Chủ tịch Prince Group Trần Chí và vợ, Lý Thái Vân”, theo Isle of man Today.

Ngoài ra, hồ sơ doanh nghiệp tại Isle of Man cũng cho thấy Lý Thái Vân cùng chồng đồng sở hữu quỹ đầu tư Abundance Ltd, công ty mẹ của 3 doanh nghiệp bị cáo buộc rửa tiền là Amiga Entertainment Ltd, Ableton Prestige Global Ltd và Aperia (IoM) Ltd.

Trong đó, Ableton Prestige Global Limited được xác định là công ty con trong hệ thống casino/trò chơi trực tuyến của Prince Group.

Những bằng chứng này cho thấy Lý Thái Vân không chỉ là người đứng sau hậu trường mà còn tham gia trực tiếp vào hoạt động tài chính phức tạp của tập đoàn, trải rộng từ Campuchia, Trung Quốc tới các thiên đường thuế ở châu Âu và Caribe.

Các hồ sơ giao dịch do ASEAN Tribune công bố cho thấy, một số công ty do Lý Thái Vân đứng tên hoặc đồng sở hữu đã thực hiện chuyển khoản quốc tế trị giá hàng triệu USD, được cho là dòng tiền “làm sạch” từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến và cờ bạc qua mạng.

Trong khi đó, Prince Group dưới sự điều hành của Trần Chí bị cáo buộc tổ chức và bảo trợ cho hàng chục khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, nơi nhiều lao động nước ngoài bị cưỡng bức làm việc trong điều kiện tồi tệ.

Dù không xuất hiện trên truyền thông, tên của Lý Thái Vân thường xuyên được nhắc tới trong các email nội bộ và hợp đồng tài chính - dấu hiệu cho thấy bà là mắt xích quan trọng trong khâu điều phối dòng tiền và quản lý tài sản ẩn danh.

Tới nay, chưa có thông tin chính thức cho thấy bà Lý Thái Vân bị truy tố hoặc nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Anh hay Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, các tài liệu rò rỉ và cuộc điều tra quốc tế đang mở rộng dần đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi về vai trò của bà trong đế chế Prince Group.

Khác với chồng mình - người thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện công khai, tài trợ dự án bất động sản và được truyền thông nhà nước Campuchia ca ngợi là “nhà từ thiện lớn”, Lý Thái Vân gần như biến mất khỏi mọi hồ sơ công khai.

Theo giới quan sát, việc Trần Chí giao nhiều quyền tài chính cho người vợ hợp pháp không chỉ giúp che giấu cấu trúc sở hữu thật, mà còn là lá chắn pháp lý khi hệ thống Prince Group bị siết chặt.