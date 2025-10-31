Singapore tịch thu 150 triệu USD tài sản liên quan đến Prince Group

Cảnh sát Singapore vừa tịch thu tài sản và ra lệnh cấm chuyển nhượng đối với 6 bất động sản cùng nhiều tài sản du thuyền, siêu xe, tài khoản ngân hàng liên quan đến Trần Chí - Chủ tịch tập đoàn Prince Group.

Cảnh sát Singapore vừa phong tỏa các tài sản có liên quan tới Trần Chí, trong đó có một du thuyền, 11 ôtô và nhiều món đồ xa xỉ phẩm. Ảnh: Straits Times.

Động thái này được cảnh sát Singapore thực hiện trong quá trình điều tra Trần Chí và Tập đoàn Prince Group xung quanh các tội danh rửa tiền và làm giả giấy tờ.

Theo thông báo của cảnh sát Singapore ngày 31/10, các tài sản bị thu giữ bao gồm tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt có tổng giá trị lên đến hơn 150 triệu USD . Ngoài ra, các tài sản hiện vật còn có một du thuyền, 11 ôtô và nhiều món đồ xa xỉ phẩm, tất cả đều bị áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng.

Prince Group tự giới thiệu là tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Campuchia, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, du lịch và khách sạn.

Trong tháng 10, Trần Chí bị nhà chức trách Mỹ truy tố vắng mặt với các tội danh như lừa đảo qua mạng, rửa tiền, điều hành các trại lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia. Giới chức Mỹ cho biết họ đã thu giữ 15 tỷ USD tiền ảo cùng các tài sản khác của Trần Chí với tổng giá trị lên tới hàng chục triệu USD.

Ngoài ra, 3 công dân Singapore là Nigel Tang, Chen Xiuling và Alan Yeo cũng bị Mỹ trừng phạt vì có liên quan đến Prince Group. Tài sản của 3 người này tại Mỹ đã bị phong tỏa hoặc đóng băng.

Cảnh sát Singapore cho biết từ năm 2024, Cục Báo cáo Giao dịch đáng ngờ đã phát hiện tín hiệu bất thường liên quan đến nhóm này và mở cuộc điều tra. Do hoạt động phạm tội của những người này diễn ra ở nước ngoài, Singapore đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để thu thập thông tin.

Sau khi nhận được thêm thông tin từ phía Mỹ và Anh, lực lượng chức năng tại Singapore đã mở chiến dịch truy quét phối hợp cùng các thành viên của Mạng lưới Điều phối và Hợp tác Chống Rửa tiền (AC3N).

AC3N là nhóm do cảnh sát Singapore và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đồng chủ trì, gồm nhiều cơ quan tình báo và thực thi pháp luật trong nước cùng phối hợp, nhằm tăng cường năng lực điều tra tội phạm tài chính. AC3N đang tiến hành điều tra Trần Chí và Prince Group.

Ông David Chew, Giám đốc Cục Cảnh sát Thương mại Singapore, cho hay: “Đây là vụ án phức tạp, liên quan đến mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn, lợi dụng hạ tầng số và tài chính tại nhiều quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quốc tế và đối tác trong nước để đấu tranh với tội phạm có tổ chức và mạng lưới rửa tiền”.