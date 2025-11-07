Trần Chí cũng từng 'sập bẫy' lừa đảo

Công ty quản lý tài sản gia đình ở Singapore của Trần Chí - ông trùm lừa đảo quy mô lớn và rửa tiền quốc tế - từng nhiều lần đệ đơn kiện một CEO với cáo buộc chiếm đoạt 4,5 triệu USD.

Năm 2021, công ty quản lý tài sản gia đình của Trần Chí đệ trình một số vụ kiện chống lại cựu CEO David Wong với cáo buộc biển thủ hàng triệu USD. Ảnh: Prince Holdings.

Trần Chí đang bị Mỹ truy tố về tội lừa đảo mạng quy mô lớn và rửa tiền quốc tế. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm, nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group cũng là nạn nhân bị lừa đảo ở Singapore.

Theo Bloomberg, từ năm 2021-2022, công ty quản lý tài sản gia đình (family office) của Trần Chí đệ trình một số vụ kiện chống lại cựu Giám đốc điều hành David Wong. Wong - công dân Singapore - bị cáo buộc biển thủ 4,5 triệu USD từ tài khoản ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) của Trần Chí. Theo hồ sơ tòa án, Wong là giám đốc duy nhất của công ty này, trước khi bị sa thải vào tháng 7/2021.

Khởi đầu

Trần Chí lần đầu gặp Wong vào giữa năm 2017. Theo lời khai của Wong, Trần Chí muốn đầu tư nhiều hơn vào Singapore với mục đích xin thường trú nhân.

Chỉ riêng trong năm 2017, hồ sơ công khai cho thấy Trần Chí đã chi hơn 30 triệu USD cho các bất động sản hạng sang. Đến năm 2018, Wong nộp đủ hồ sơ thành lập một công ty quản lý tài sản gia đình mang tên DW Capital Holdings Pte. Cuối cùng, Trần Chí được miễn thuế.

Tòa nhà Duo Tower nơi đặt văn phòng công ty gia đình Trần Chí. Ảnh: Bloomberg.

Trần Chí đã làm ăn phát đạt những năm sau đó. Wong thuê một đội ngũ và tạo hàng loạt thực thể ngân hàng cùng dịch vụ cho sếp Trần Chí.

Vào ngày 31/5/2021, Trần Chí gọi Wong và các nhân viên cấp cao tại Singapore tới họp tại Club House, trong một căn hộ cao cấp có tên Le Nouvel Ardmore. Căn hộ bốn phòng ngủ có giá 12 triệu USD vào năm 2017.

Cuộc họp này nhằm mục đích tính toán chuyện hợp nhất. Một nhóm kiểm toán do Karen Chen Xiuling dẫn đầu cần tiếp cận các tài liệu quan trọng và tài khoản quản lý cho những hoạt động do Wong giám sát. Họ tìm kiếm các hồ sơ Wong cung cấp cho chính quyền để chứng minh Trần Chí giàu có hợp pháp, trong đó có bản kê khai “nguồn gốc tài sản” dài hai trang do chính Wong viết.

Khi trùm lừa đảo cũng bị lừa

Là một phần trong kế hoạch hợp nhất, Skyline Investment Management - một trong những công ty chủ chốt của Trần Chí - có ý định chia sẻ không gian văn phòng với DW Capital Holdings tại Duo Tower. Cuối tháng 6/2021, kiểm toán viên nhận ra một số nghi hoặc.

Karen Chen cho biết một số đơn vị do Wong điều hành và Trần Chí sở hữu dường như đang thanh toán cho nhau, gồm 535.000 USD phí quản lý. Khi đến thăm văn phòng Dou Tower trước khi chuyển tới, Karen Chen thấy không gian bừa bộn với hộp và đồ đạc ngổn ngang. Trong khi đó, Wong đang nghỉ ốm và khó liên lạc.

Quá trình Skyline chuyển văn phòng tới tòa nhà Duo Tower khá suôn sẻ, nhưng không một ai có thể sửa máy photocopy và phải nhờ tới đội ngũ kỹ thuật của Wong. Kiểm toán viên cũng phát hiện một số doanh nghiệp khác đã dùng địa điểm công ty quản lý tài sản gia đình của Trần Chí làm địa chỉ của họ.

Văn phòng công ty gia đình Trần Chí tại Singapore hôm 4/11. Ảnh: Bloomberg.

Bước ngoặt xảy ra vào một buổi tối, khi Wong giải thích một số thực thể mà Karen Chen xác định là dự án cá nhân của Wong. Tình hình trở nên căng thẳng.

“Các bạn không được chuyển bất cứ vật dụng nào ra khỏi Duo Office trước khi chúng tôi nhận được sao kê ngân hàng, báo cáo tài chính hoặc danh sách tài sản để đánh giá và kiểm kê. Cuộc họp nhóm vào thứ Hai tuần sau (5/7/2021) lúc 11h sáng tại Duo Office”, Karen Chen viết.

Ngày 5/7/2021, nhân viên của Trần Chí không thể dùng thẻ ra vào Duo Tower vào văn phòng ở tầng 10. Ban quản lý tòa nhà cho biết các thẻ ra vào đã bị chặn và chỉ nhân viên của Wong mới kích hoạt được. Wong đã bị cách chức vào ngày hôm sau nhưng nhân viên Trần Chí vẫn không vào được văn phòng.

Khi đến chi nhánh OCBC lấy hồ sơ giao dịch chi tiết, các kiểm toán viên đã bị từ chối. Dựa trên bảng sao kê hàng tháng, hàng triệu USD vào và ra suốt nhiều năm, một số chuyển đến những cái tên gần tương tự các công ty cá nhân của Wong. Karen Chen cho biết Trần Chí không hề hay biết những chuyện này. Người quản lý tài khoản của Trần Chí tại UOB-Kay Hian cũng tiết lộ chuyện Wong bị ngăn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân vài tuần trước đó.

Ngày 12/7/2021, các kiểm toán viên mới tiếp cận được văn phòng. Bên trong gần như chẳng còn gì.

Trong vài năm tiếp theo, nhóm của Trần Chí tại Singapore đã kiện Wong không ngừng nghỉ để thu hồi các tài khoản và tiền. Hồi năm 2021, Wong phủ nhận giao dịch trái phép, mang tài liệu ra khỏi văn phòng hay điều hành DW Capital Holdings một cách hời hợt. Wong nói Trần Chí biết ông có kế hoạch nghỉ vì sức khỏe và bận rộn hoàn thành các công việc khác. Theo Wong, trong mọi trường hợp, các tài liệu quan trọng đều sẵn có thông qua hồ sơ công khai và nhà cung cấp dịch vụ kế toán bên ngoài.

Sau đó, Wong hầu như im lặng và vắng mặt nhiều lần tại tòa. Wong nộp một số giấy tờ y tế chứng minh bệnh tình. Hồi tháng 12/2022, Tòa án Tối cao Singapore ra phán quyết vắng mặt chống lại Wong, khiến ông và các công ty liên quan chịu khoản nợ hơn 9 triệu USD . Wong đã nộp đơn xin phá sản.

Tuy nhiên, sau cùng, Wong có thể sẽ là người được hưởng lợi. Sếp cũ Trần Chí và Karen Chen nằm trong số 18 cá nhân bị Mỹ trừng phạt. Singapore đã có động thái chống lại Trần Chí và Tập đoàn Prince, tịch thu hơn 115 triệu USD tài sản, bao gồm một du thuyền và 11 ôtô. Chính phủ đã ngừng ưu đãi thuế cho hai công ty quản lý tài sản gia đình có liên quan đến Tập đoàn Prince của Trần Chí.

Hiện chưa rõ tung tích của Trần Chí.