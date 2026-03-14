Dư luận hoan nghênh Mỹ - Cuba đàm phán

Cộng đồng quốc tế kỳ vọng đối thoại giữa Mỹ và Cuba có thể mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai nước.

Người dân Cuba trên đường phố Havana tháng 7/2025. Ảnh: Reuters

Trong thông điệp phát sóng trực tiếp trên truyền hình Cuba tối 13/3 (giờ Việt Nam), Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel xác nhận các quan chức nước này gần đây đã tiến hành các cuộc đối thoại với đại diện Chính phủ Mỹ.

Các cuộc trao đổi được tiến hành sau khi có sự tham vấn với các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cuba, đồng thời diễn ra trong bối cảnh xuất hiện một số yếu tố quốc tế thuận lợi.

Ông Díaz-Canel cho biết mục tiêu của các cuộc đối thoại là xác định những vấn đề song phương cần giải quyết dựa trên mức độ nghiêm trọng và tác động của chúng, đồng thời tìm kiếm các giải pháp phù hợp.

Nhà lãnh đạo Cuba cũng cho biết nước này đã không thể nhập khẩu nhiên liệu trong ba tháng qua, khiến hệ thống điện quốc gia rơi vào tình trạng mất ổn định nghiêm trọng.

“Ba tháng không có nhiên liệu nhập khẩu, dầu diesel đã cạn kiệt và dầu nhiên liệu cũng không còn. Vì vậy một lượng lớn công suất phát điện, đặc biệt vào giờ cao điểm và ban đêm, đã bị mất khỏi hệ thống, khiến lưới điện rơi vào tình trạng mất ổn định nghiêm trọng”, ông Díaz-Canel cho biết.

Thông tin về các cuộc đàm phán được đưa ra trong bối cảnh Cuba đang phải chịu lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ, khiến tình trạng mất điện kéo dài và thiếu nhiên liệu ngày càng nghiêm trọng.

Liên hợp quốc đã ngay lập tức hoan nghênh việc hai nước khởi động đối thoại. Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Liên hợp quốc Stéphane Dujarric nhấn mạnh: “Chúng tôi đã được thông báo về các cuộc đàm phán giữa chính phủ Cuba và Mỹ. Chúng tôi rất hoan nghênh cuộc đối thoại như một phương tiện để giải quyết hòa bình các tranh chấp song phương.

Về phía mình, chúng tôi cũng đang làm việc với các đối tác và chính quyền để xem có thể hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất như thế nào. Trong bối cảnh này, chúng tôi kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tăng cường viện trợ nhân đạo để bảo đảm viện trợ đến được Cuba mà không bị cản trở”.

Một số quốc gia trong khu vực cũng lên tiếng ủng hộ nỗ lực đối thoại. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho rằng đây là bước đi cần thiết.

“Việc đối thoại là không thể thiếu. Mexico luôn thúc đẩy hòa bình và các giải pháp ngoại giao, đặc biệt trước những khó khăn mà người dân Cuba đã phải đối mặt trong nhiều năm. Mexico sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả các giải pháp khả thi cho người dân Cuba”, bà Sheinbaum nhấn mạnh.

Quan hệ giữa Cuba và Mỹ đã trải qua nhiều thập kỷ căng thẳng do các biện pháp cấm vận kinh tế của Washington đối với Cuba. Giới quan sát cho rằng các cuộc đối thoại hiện nay có thể mở ra cơ hội giảm bớt căng thẳng, trong bối cảnh Cuba đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng năng lượng và kinh tế hiện nay.