Iran tuyên bố tấn công tàu quân sự Mỹ ở Biển Oman

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin lực lượng hải quân Iran vừa nhắm mục tiêu vào một tàu quân sự của Mỹ tại Biển Oman.

Phía Iran cáo buộc con tàu này vận hành một “trung tâm chỉ huy và kiểm soát” và đang có hành vi tiếp cận vùng lãnh hải của nước này.

Theo tuyên bố từ quân đội Iran được Tasnim trích dẫn, hành động quân sự trên nhằm đáp trả những cuộc tấn công trước đó của Mỹ vào các tàu thương mại Iran, đồng thời cáo buộc phía Mỹ “vi phạm các quy định di chuyển tại Eo biển Hormuz”.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ tuyên bố trên của Tehran. Trên mạng xã hội X, CENTCOM khẳng định ngắn gọn: “Iran đang nói dối”.

Theo kênh CNN ngày 3/6, Bộ Ngoại giao Iran đã ra tuyên bố lên án việc Mỹ sử dụng lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của các quốc gia trong khu vực để triển khai những chiến dịch chống lại Tehran. Phía Iran nhấn mạnh giới lãnh đạo Kuwait và Bahrain phải chịu trách nhiệm trực tiếp và rõ ràng đối với các hoạt động quân sự diễn ra vào đêm hôm trước.

Cơ quan ngoại giao Iran khẳng định nước này đang thực hiện "quyền vốn có trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia". Đồng thời, Tehran đưa ra lời cảnh báo sẽ huy động mọi năng lực để đáp trả bất kỳ hành vi xâm phạm nào, bao gồm việc tấn công trực diện vào nguồn gốc và địa điểm phát động các cuộc tấn công đó.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ và Iran tiến hành các đợt tập kích qua lại, đánh dấu một trong những đêm giao tranh khốc liệt nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 4.

Tên lửa Iran rợp trời, phòng không Kuwait đánh chặn dồn dập Khoảnh khắc hỏa lực được ghi lại trong đêm tập kích dữ dội của Iran nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Hàng loạt tên lửa đạn đạo lao vun vút ngay trên bầu trời, lưới lửa phòng không đất đối không khai hỏa đánh chặn dồn dập.