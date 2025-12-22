Mỹ đưa FBI đến Thái Lan, Myanmar ráo riết triệt phá trại lừa đảo

Chính quyền Myanmar khẳng định kiên quyết phá dỡ các trại lừa đảo, động thái này được tiến hành trong bối cảnh Washington tuyên bố đã điều lực lượng đặc nhiệm tới khu vực.

Myanmar tuyên bố vẫn đang ráo riết tiến hành phá dỡ các trại lừa đảo. Ảnh: SCMP.

Chính quyền Myanmar đang gấp rút triệt phá các trại lừa đảo nằm dọc biên giới giáp với Thái Lan, đồng thời tăng cường phối hợp với các nước láng giềng trong cuộc chiến chống nạn lừa đảo. Động thái của Myanmar diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã triển khai biện pháp can thiệp tại khu vực để tiến hành các hoạt động chống lừa đảo.

Theo Nikkei, ngày 12/11, cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thông báo thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Triệt phá lừa đảo nhằm đối phó với các hoạt động lừa đảo có liên quan đến các tổ chức tội phạm Trung Quốc diễn ra tại Myanmar, Campuchia và Lào.

Theo thông cáo báo chí của phía Mỹ, lực lượng đặc nhiệm đã đưa đặc vụ FBI tới Bangkok (Thái Lan) để phối hợp trực tiếp với lực lượng đặc nhiệm của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhằm chống lại các khu tổ hợp lừa đảo như KK Park ở Myanmar. Động thái này được cho là khiến các quan chức Myanmar bất ngờ.

Ngày 2/12, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đóng băng một tên miền tại Myanmar từng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố lệnh trừng phạt nhằm vào một số nhóm vũ trang địa phương tại Myanmar, những nhóm này vốn nắm quyền kiểm soát thực tế tại các khu vực từng đặt các trung tâm lừa đảo. Mỹ coi các động thái này là biện pháp ngăn chặn hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân Mỹ.

Theo ước tính của chính phủ Mỹ, các vụ lừa đảo xuất phát từ Đông Nam Á đã gây thiệt hại cho người dân Mỹ khoảng 10 tỷ USD trong năm 2024.

Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều trại lừa đảo nằm dọc biên giới Myanmar giáp với Thái Lan đã bị phá dỡ. Ảnh: PBS.

Cũng theo Nikkei, chính quyền Myanmar đã mở hàng loạt chiến dịch “quét sạch” các trại lừa đảo tại KK Park và Shwe Kokko, hai trung tâm lừa đảo lớn nằm gần thị trấn Myawaddy, bang Kayin, ở miền đông Myanmar.

Theo thông tin từ chính quyền Myanmar, 466 trong tổng số 635 tòa nhà từng là nơi hoạt động của các ổ nhóm lừa đảo tại KK Park đã bị phá dỡ. Nhà chức trách Myanmar hiện cập nhật kết quả của các chiến dịch phá dỡ một cách liên tục.

Ngày 14/12, đại diện Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar cùng nhiều quan chức cấp cao đã tổ chức họp báo tại Yangon, Myanmar, để thông báo về kết quả của hoạt động truy quét. Đại diện ngoại giao của Trung Quốc và một số quốc gia khác cũng được mời tham dự, sự kiện được phát sóng trực tiếp.

Myanmar cũng đã thành lập Ủy ban giám sát trung ương cấp quốc gia về phòng chống lừa đảo viễn thông và cờ bạc trực tuyến. Ngày 11/12, ủy ban tổ chức cuộc họp đầu tiên tại thủ đô Naypyidaw. Tại đây, Chủ tịch ủy ban kiêm Bộ trưởng Nội vụ Myanmar, ông Tun Tun Naung, tuyên bố các chiến dịch truy quét sẽ tiếp tục cho đến khi 100% các công trình phi pháp tại khu vực biên giới bị phá dỡ.

Myanmar là nơi tập trung nhiều trung tâm lừa đảo, chủ yếu nằm gần biên giới với Trung Quốc và Thái Lan. Chính quyền Myanmar đang tăng cường quan hệ với Trung Quốc, Thái Lan và các nước láng giềng trong khu vực để xử lý vấn nạn lừa đảo.

Giữa tháng 11, Trung Quốc đã tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên về việc triệt phá các trung tâm lừa đảo trong khuôn khổ Hợp tác Lan Thương - Mekong, với sự tham dự của đại diện nhiều quốc gia trong khu vực.

Các cuộc thảo luận tập trung vào 3 nội dung chính: thành lập liên minh quốc tế chống lừa đảo, triển khai các chiến dịch chung nhằm “quét sạch” các trại lừa đảo, phối hợp kiểm soát những địa điểm then chốt.

Myanmar dự kiến tổ chức tổng tuyển cử từ cuối tháng 12 đến cuối tháng 1/2026. Nikkei nhận định chính quyền Myanmar đang thể hiện năng lực điều hành và kiểm soát đất nước thông qua các chiến dịch triệt phá trung tâm lừa đảo.

Myanmar ráo riết phá dỡ các trại lừa đảo Chính quyền Myanmar khẳng định kiên quyết phá dỡ các trại lừa đảo, động thái này được tiến hành trong bối cảnh Washington tuyên bố đã điều lực lượng đặc nhiệm tới khu vực.