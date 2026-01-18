Rủi ro với giá vàng

Trong khi Phố Wall dè dặt về triển vọng ngắn hạn của giá vàng, nhà đầu tư vẫn giữ quan điểm lạc quan giữa bối cảnh thị trường sắp bước vào tuần dày đặc dữ liệu kinh tế.

Giá vàng biến động khó đoán trong tuần tới. Ảnh: CNBC.

Căng thẳng địa chính trị cùng những bất ổn trong nội bộ nước Mỹ đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục trong tuần qua. Cụ thể, giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 4.529 USD /ounce. Sau khi xuất hiện thông tin Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện Cục Dự trữ Liên bang (Fed), giá kim loại quý này tăng vọt, đạt mốc 4.591 USD /ounce.

Biến động dữ dội sau tin tức liên quan Fed

Sau nhịp điều chỉnh ngắn về vùng hỗ trợ quan trọng 4.582 USD /ounce, thị trường Mỹ tiếp tục đón nhận thông tin chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép đối với Fed.

Ngay lập tức giá vàng giao ngay vượt mốc 4.600 USD /ounce vào khoảng 8h sáng thứ Ba, rồi tăng lên gần 4.616 USD /ounce trước khi lao dốc xuống 4.586 USD /ounce. Trong buổi chiều, giá vàng điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn duy trì vùng giao dịch cao.

Kim loại quý dao động trong khoảng 4.580- 4.630 USD /ounce trong suốt thứ Tư. Đặc biệt, một nhịp tăng mạnh vào buổi chiều đã đẩy giá vàng giao ngay lên mức cao nhất tuần, đạt 4.640 USD /ounce.

Sang thứ Năm, giá vàng giảm mạnh nhưng vẫn giữ vững ngưỡng hỗ trợ trên 4.580 USD /ounce. Thị trường sau đó bước vào giai đoạn tích lũy, với biên độ dao động hẹp trong khoảng 4.585- 4.620 USD /ounce.

Diễn biến kịch tính nhất của tuần xuất hiện vào sáng thứ Sáu. Sau khi không thể vượt mốc 4.620 USD /ounce vào khoảng 10h sáng, giá vàng bất ngờ lao dốc, rơi xuống mức thấp nhất tuần là 4.536 USD /ounce chỉ sau nửa giờ. Tuy vậy, đà phục hồi cũng diễn ra nhanh không kém, khi giá bật tăng trở lại gần 4.600 USD /ounce trước khi ổn định để đóng cửa tuần này ở mốc 4.596 USD /ounce.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall vẫn chia rẽ về triển vọng ngắn hạn của giá vàng, trong khi nhóm nhà đầu tư cá nhân tiếp tục lạc quan.

DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 50 25 25 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

78 11 11

Cụ thể, trong số 16 nhà phân tích tham gia khảo sát, có 8 người (chiếm 50%) cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi lên trong tuần tới. Ở chiều ngược lại, 4 chuyên gia (chiếm 25%) dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá, trong khi 4 người còn lại (chiếm 25%) nhận định giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, kết quả cuộc thăm dò trực tuyến với 247 phiếu bầu cho thấy tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế rõ rệt trong nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ. Có tới 192 nhà đầu tư (chiếm 78%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Chỉ 27 người (chiếm 11%) cho rằng giá giảm, trong khi 28 nhà đầu tư còn lại, tương đương 11%, dự báo thị trường đi ngang.

Giới phân tích cảnh báo rủi ro điều chỉnh

Tuần tới, thị trường sẽ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế quan trọng liên quan đến lạm phát và tăng trưởng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các yếu tố địa chính trị vẫn có thể đóng vai trò chi phối chính đối với diễn biến của giá vàng.

Theo lịch công bố, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai nhân Ngày Martin Luther King Jr. Ở châu Âu, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) sẽ chính thức khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ. Sang thứ Ba, thị trường sẽ theo dõi báo cáo việc làm ADP hàng tuần của Mỹ.

Đến thứ Tư, Mỹ sẽ công bố doanh số bán nhà chờ xử lý trong tháng 12, đồng thời Tổng thống Donald Trump dự kiến có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Các dữ liệu quan trọng khác sẽ được công bố vào thứ Năm, bao gồm số liệu GDP quý III cuối cùng của Mỹ, chỉ số lạm phát PCE các tháng 10 và 11, cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Tuần giao dịch sẽ khép lại vào thứ Sáu với việc công bố chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ của S&P Global trong tháng 1, cùng chỉ số niềm tin người tiêu dùng từ Đại học Michigan.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nghiêng về kịch bản giá vàng giảm trong tuần tới. Ông cho rằng động thái của Nhà Trắng trong việc hoãn áp thuế đối với các khoáng sản quan trọng đã tạo áp lực đáng kể lên thị trường kim loại.

Dù vậy, vị chuyên gia này cho rằng xu hướng dài hạn của vàng vẫn vững chắc trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng khó lường.

Ở chiều ngược lại, ông Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, tin rằng giá vàng vẫn còn dư địa tăng trong tuần tới. Theo ông, các tín hiệu kỹ thuật trên khung thời gian dài cho thấy xu hướng tăng của vàng vẫn chưa bị phá vỡ, dù thị trường đã tiến gần đến vùng có nguy cơ cạn lực.

Trong khi đó, Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco, đánh giá mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng kỳ hạn tháng Hai là vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh tại 4.750 USD /ounce.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu ngắn hạn của phe bán là đẩy giá xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.400 USD /ounce. Các mốc cần theo dõi trong ngắn hạn gồm vùng kháng cự 4.650- 4.675 USD /ounce và vùng hỗ trợ 4.585- 4.550 USD /ounce.