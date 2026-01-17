Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Người mua vàng lãi gần 3 triệu đồng/lượng tuần qua

  • Thứ bảy, 17/1/2026 17:26 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Thị trường vàng trong nước khép lại tuần giao dịch ở vùng giá cao sát 163 triệu đồng/lượng, giúp người mua vàng từ tuần trước đến nay có thể thu về khoản lãi gần 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng cao giúp người mua vàng lãi đậm tuần qua. Ảnh: Linh Huỳnh.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đóng cửa giao dịch vàng miếng tuần này ở mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn duy trì quanh mức 2 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng niêm yết giá đóng cửa vàng miếng ở quanh vùng tương đương SJC, tức áp sát mốc 163 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, mốc giá 162,8 triệu đồng/lượng cũng là mức giá mà vàng miếng SJC đã duy trì suốt 3 phiên giao dịch gần nhất. Trong tuần qua, vàng miếng đã xác lập đỉnh kỷ lục mới ở 163,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tức cao hơn mức đỉnh của năm 2025 tới 3 triệu đồng/lượng.

Nếu tính chung trong tuần gần nhất, giá vàng miếng SJC cũng đã tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng. Trừ đi chênh lệch mua vào rồi bán ra, người mua vàng miếng vào cuối tuần trước hiện lãi khoảng 2,5 triệu đồng cho mỗi lượng.

VÀNG MIẾNG SJC LIÊN TỤC TĂNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8

Tương tự vàng miếng, các doanh nghiệp cũng giữ giá vàng nhẫn đi ngang trong phiên giao dịch cuối tuần này.

Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 157,2 - 159,7 triệu đồng/lượng; DOJI và Phú Quý cùng giao dịch vàng nhẫn tròn ở 158 - 161 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Công ty Mi Hồng neo giá vàng nhẫn 999 ở 161,3 - 162,8 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá quanh vùng 159,8 - 162,8 triệu đồng/lượng, tương đương giá bán của vàng miếng SJC.

Với vàng nhẫn, mặt hàng này cũng chứng kiến mức tăng 5-5,7 triệu đồng/lượng, tùy doanh nghiệp trong tuần qua. Trừ đi chênh lệch giữa chiều mua vào rồi bán ra, người mua vàng nhẫn vào thời điểm cuối tuần trước hiện có thể mang về khoản lãi 2-2,7 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

