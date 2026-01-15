Giá vàng trong nước bất ngờ giảm mạnh

Trong phiên giao dịch sáng 15/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh, chấm dứt chuỗi tăng liên tiếp và rời khỏi mốc kỷ lục lịch sử.

Giá bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng đang ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 15/1, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 700.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán vẫn được giữ nguyên ở mức 2 triệu đồng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng, đưa giá bán về ngang bằng SJC và lùi xuống dưới mốc 163 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC đã tăng mạnh suốt một tuần, từ vùng 157 triệu đồng/lượng lên đỉnh kỷ lục 163,5 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch 14/1. Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, giá vàng miếng đã tăng gần 7 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng khoảng 4%.

So với thời điểm đầu năm 2026, khi giá vàng miếng SJC vẫn được bán ra quanh vùng 153 triệu đồng/lượng, giá hiện tại vẫn cao hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng (+6%). Sau khi trừ chênh lệch mua - bán, người mua vàng miếng từ đầu năm đến nay vẫn lãi gần 8 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC BẤT NGỜ QUAY ĐẦU GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 161.5 160.8 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 163.5 162.8

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm mạnh trong sáng nay, với biên độ phổ biến khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 157,2 - 159,7 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI và nhẫn tròn của Phú Quý đang cùng niêm yết ở 158 - 161 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn 999 của Mi Hồng hiện neo ở mức 161,3 - 162,8 triệu/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở 159,8 - 162,8 triệu đồng/lượng. Hiện giá bán vàng nhẫn của 3 doanh nghiệp này đang ở mức cao nhất thị trường, và ngang bằng giá bán vàng miếng SJC.

Đáng chú ý, đầu năm nay, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu chỉ dao động quanh vùng 152 triệu đồng/lượng (bán). Như vậy, sau nửa tháng, giá mặt hàng này đã tăng gần 11 triệu đồng/lượng (+7%), giúp người mua vàng nhẫn từ đầu năm lãi tới 9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh chủ yếu do chịu tác động từ giá vàng quốc tế. Kim loại quý giao ngay đang ghi nhận mức giảm 18 USD (-0,4%) so với giá chốt phiên liền trước, hiện dao động quanh mốc 4.608 USD /ounce.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng quốc tế vào khoảng 147 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng quốc tế vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng gần 16 triệu đồng/lượng.