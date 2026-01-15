Vàng tạo mặt bằng giá mới

Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị cùng kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng thế giới đang tăng vững chắc trên cùng 4.600 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 14/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 41 USD lên 4.626,2 USD /ounce. Trong phiên, có thời điểm giá kim quý tăng chạm mức 4.642 USD /ounce, cũng là đỉnh lịch sử của giá vàng.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 0,8% lên 4.635,7 USD /ounce. Tính từ đầu tuần đến nay, giá kim loại quý đã tăng hơn 1,4%.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới dù suy yếu vẫn duy trì mốc giá trên 4.600 USD /ounce, qua đó thiết lập mặt bằng giá mới cho năm 2026.

Ông Alex Ebkarian, COO của Allegiance Gold, nhận định nhu cầu vàng và bạc đến từ nhiều nhóm người mua khác nhau và lưu ý rằng thị trường đang ở trong một chu kỳ tăng giá mang tính cấu trúc.

Mới đây, dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 11/2025 cao hơn kỳ vọng, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) phù hợp với dự báo theo tháng. Hiện, các nhà giao dịch tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, theo Reuters.

Những lo ngại về tính độc lập của Fed vẫn còn khi các thống đốc ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đồng loạt lên tiếng ủng hộ Chủ tịch Fed Jerome Powell, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đe dọa truy tố hình sự ông.

Về tình hình địa chính trị, Iran đã cảnh báo các quốc gia láng giềng đang cho Mỹ triển khai quân đội rằng sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nếu Washington can thiệp liên quan đến các cuộc biểu tình trong nước.

Trong khi đó, các lãnh đạo Đan Mạch và Greenland sẽ gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance sau khi Tổng thống Donald Trump tái khẳng định yêu cầu Mỹ kiểm soát Greenland.

Đối với thị trường các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng mạnh 5,2% lên 91,46 USD /ounce, sau khi leo lên mức đỉnh lịch sử 92,23 USD /ounce.

"Chúng tôi dự đoán sắp có một số biến động, nhưng việc bạc ở mức 100 USD /ounce cũng không khác gì so với 90 USD . Dự báo ngắn hạn của chúng tôi là giá bạc dao động trong khoảng từ 100 USD đến 144 USD ", ông Ebkarian nói đồng thời cho rằng kim loại quý nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng tăng trong suốt quý I.

Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay tăng 2,4% lên 2.379,68 USD /ounce, trong khi palladium tăng 1,3% lên 1.862,96 USD /ounce.