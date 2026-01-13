Giá vàng thế giới lần đầu vượt 4.600 USD/ounce

Giá vàng thế giới vượt 4.600 USD/ounce khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell bị điều tra hình sự.

Trong phiên giao dịch 12/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới chính thức vượt 4.600 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 12/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 88,7 USD lên 4.597,7 USD /ounce, thậm chí trong phiên có thời điểm giá kim quý chạm mức cao kỷ lục 4.630 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 2,5% lên 4.614,7 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim loại quý đã ghi nhận giảm nhẹ 15 USD , hiện dao động quanh mốc 4.583 USD /ounce.

"Mức độ bất định cao đang tác động trực tiếp tới thị trường vàng và dường như mỗi tuần lại xuất hiện thêm một yếu tố bất ổn mới", ông Michael Haigh, Giám đốc toàn cầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa của Societe Generale, nhận định.

Ông cho biết thêm bối cảnh hỗ trợ đà tăng này khó có khả năng đảo chiều trong thời gian tới. Giá vàng đã tăng hơn 64% trong năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979, trong khi bạc ghi nhận năm tăng giá mạnh nhất lịch sử với mức tăng 146,8%, theo Reuters.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng sức ép lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đe dọa truy tố Chủ tịch Jerome Powell do các cáo buộc liên quan đến phát biểu của ông về một dự án cải tạo trụ sở. Tuy nhiên, ông Powell cho rằng đây chỉ là "cái cớ" nhằm giành quyền kiểm soát chính sách cắt giảm lãi suất mà Tổng thống Donald Trump mong muốn.

Nhiệm kỳ của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5. Theo Fox News, chính quyền ông Trump dự kiến phỏng vấn Rick Rieder của BlackRock như một ứng viên tiềm năng kế nhiệm Chủ tịch Fed.

Mặt khác, Fed được kỳ vọng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/1, sau khi đã cắt giảm 0,75% lãi suất trong năm ngoái. Dù vậy, thị trường vẫn đang định giá khả năng có 2 đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản không sinh lợi suất như vàng.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị cũng tiếp tục ở mức cao, khi ông Trump cân nhắc các phản ứng trước cuộc đàn áp biểu tình tại Iran, sau khi ông bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa ra ý tưởng mua lại Greenland.

Ở thị trường các kim loại khác, giá bạc giao ngay đã chạm mức cao nhất mọi thời đại ở 86,22 USD /ounce, trước khi lùi nhẹ nhưng vẫn tăng 6,8% lên 85,39 USD /ounce.

Ông Ned Naylor-Leyland, nhà quản lý quỹ vàng và bạc tại Jupiter Asset Management, cho biết vàng và bạc thường đi cùng nhau, nhưng khi dòng tiền đổ vào bạc, giá thường tăng rất mạnh vì thị trường bạc nhỏ hơn và nhạy cảm hơn với các dòng vốn ra vào.

Trong khi đó, giá bạch kim giao ngay tăng 3% lên 2.342,1 USD /ounce, còn palladium tăng 2,5% lên 1.861,44 USD /ounce.