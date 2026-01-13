Giá vàng miếng neo vùng đỉnh

Trong khi giá vàng thế giới vừa có một nhịp vượt mốc 4.600 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng tiếp tục duy trì đỉnh lịch sử trong phiên giao dịch sáng 13/1 ở 162 triệu/lượng.

Giá vàng miếng SJC trong nước vẫn neo chắc chắn ở vùng cao kỷ lục. Ảnh: Đức Anh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (13/1), giá vàng trong nước tiếp tục giữ vững vùng giá cao nhất lịch sử, khi cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều không có nhiều biến động so với phiên trước đó.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện vẫn niêm yết giá vàng miếng ở mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước, đồng thời là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng miếng.

Vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ của thương hiệu SJC sáng nay cũng niêm yết ở mức 156,5 - 159 triệu đồng/lượng.

Không chỉ SJC, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đều đang duy trì giá giao dịch vàng miếng ở vùng đỉnh lịch sử 162 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC GIỮ VỮNG ĐỈNH LỊCH SỬ Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162

Tương tự, giá vàng nhẫn tại nhóm doanh nghiệp này cũng tiếp tục duy trì vùng giá cao trong phiên sáng nay.

Trong đó, Tập đoàn Phú Quý hiện niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 157,3 - 160,3 triệu/lượng; Mi Hồng giao dịch trong khoảng 160,5 - 162 triệu/lượng; DOJI đưa giá giao dịch ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng niêm yết tại 158 - 161 triệu đồng/lượng, tức đi ngang so với giá chốt phiên liền trước.

Như vậy, Mi Hồng hiện vẫn là đơn vị niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường, và ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước giữ vững vùng đỉnh lịch sử là do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Hiện tại, giá vàng thế giới đang duy trì mức cao ở 4.586 USD /ounce. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch đêm qua, giá vàng thế giới đã có thời điểm vượt 4.600 USD /ounce để đạt mốc 4.627 USD /ounce.

Với mức giá hiện tại, quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 146 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.