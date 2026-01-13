Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng miếng neo vùng đỉnh

  • Thứ ba, 13/1/2026 09:40 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Trong khi giá vàng thế giới vừa có một nhịp vượt mốc 4.600 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng tiếp tục duy trì đỉnh lịch sử trong phiên giao dịch sáng 13/1 ở 162 triệu/lượng.

Giá vàng miếng SJC trong nước vẫn neo chắc chắn ở vùng cao kỷ lục. Ảnh: Đức Anh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (13/1), giá vàng trong nước tiếp tục giữ vững vùng giá cao nhất lịch sử, khi cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều không có nhiều biến động so với phiên trước đó.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện vẫn niêm yết giá vàng miếng ở mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước, đồng thời là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng miếng.

Vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ của thương hiệu SJC sáng nay cũng niêm yết ở mức 156,5 - 159 triệu đồng/lượng.

Không chỉ SJC, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đều đang duy trì giá giao dịch vàng miếng ở vùng đỉnh lịch sử 162 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC GIỮ VỮNG ĐỈNH LỊCH SỬ
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162

Tương tự, giá vàng nhẫn tại nhóm doanh nghiệp này cũng tiếp tục duy trì vùng giá cao trong phiên sáng nay.

Trong đó, Tập đoàn Phú Quý hiện niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 157,3 - 160,3 triệu/lượng; Mi Hồng giao dịch trong khoảng 160,5 - 162 triệu/lượng; DOJI đưa giá giao dịch ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng niêm yết tại 158 - 161 triệu đồng/lượng, tức đi ngang so với giá chốt phiên liền trước.

Như vậy, Mi Hồng hiện vẫn là đơn vị niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường, và ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước giữ vững vùng đỉnh lịch sử là do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Hiện tại, giá vàng thế giới đang duy trì mức cao ở 4.586 USD/ounce. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch đêm qua, giá vàng thế giới đã có thời điểm vượt 4.600 USD/ounce để đạt mốc 4.627 USD/ounce.

Với mức giá hiện tại, quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 146 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới lần đầu vượt 4.600 USD/ounce

Giá vàng thế giới vượt 4.600 USD/ounce khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell bị điều tra hình sự.

11 giờ trước

Giá vàng miếng lần đầu chạm mốc 162 triệu đồng/lượng

Với mức tăng hơn 2 triệu đồng phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (12/1), giá vàng miếng SJC đã chính thức lập đỉnh lịch sử mới ở mức 162 triệu/lượng.

34:2054 hôm qua

Giá vàng thế giới tăng lên sát 4.600 USD/ounce

Giá vàng thế giới lập đỉnh lịch sử khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh, cùng với dữ liệu việc làm kém khả quan làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất.

35:2094 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ giá vàng miếng vàng miếng sjc vàng nhẫn sjc vàng thế giới pnj doji bảo tín minh châu mi hồng bảo tín mạnh hải giá vàng miếng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang the gioi tang vot hinh anh

Giá vàng thế giới tăng vọt

10:26 10/1/2026 10:26 10/1/2026

0

Sau khi chịu áp lực chốt lời, giá vàng thế giới tăng trở lại khi giới đầu tư đánh giá dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến cùng với những bất ổn ngày càng lớn về địa chính trị.

Gia vang ap sat 160 trieu dong/luong hinh anh

Giá vàng áp sát 160 triệu đồng/lượng

10:30 10/1/2026 10:30 10/1/2026

0

Mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng trong phiên giao dịch cuối tuần, leo thẳng lên mốc lịch sử 159,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý