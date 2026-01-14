Trung Quốc phát hiện mỏ vàng 1.000 tấn

Phát hiện mỏ vàng được cho là chứa hơn 1.000 tấn tại Trung Quốc đẩy giá vàng tăng, song nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng trữ lượng thực tế có thể thấp hơn đáng kể.

Trung Quốc công bố mỏ vàng “siêu lớn” tại Hồ Nam với trữ lượng ước tính hơn 1.000 tấn. Ảnh: Shutterstock.

Sâu dưới lòng đất miền Trung Trung Quốc, các nhà địa chất cho biết đã phát hiện một cấu trúc quặng vàng được đánh giá là “siêu lớn”.

Mỏ vàng mới, nằm bên dưới khu khai thác Vạn Cổ (Wangu) ở huyện Bình Giang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, được cho là có thể chứa hơn 1.000 tấn vàng, với tổng giá trị ước tính khoảng 600 tỷ nhân dân tệ (gần 85,9 tỷ USD ), theo Ecoticias.

Nếu các ước tính này được xác nhận, Vạn Cổ sẽ gia nhập nhóm những mỏ vàng lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới.

Thông tin ban đầu về mỏ đã góp phần đẩy giá vàng đi lên, trong bối cảnh giới đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn trước những bất ổn kinh tế toàn cầu và lo ngại thế giới đang tiến gần “đỉnh vàng” - thời điểm sản lượng khai thác đạt mức cao nhất.

Theo Cục Địa chất tỉnh Hồ Nam, hơn 40 đới quặng chứa vàng đã được xác định ở độ sâu khoảng 2.000 m dưới khu mỏ Vạn Cổ, gần huyện Bình Giang. Dựa trên kết quả khoan thăm dò và mô hình địa chất ba chiều, riêng các đới quặng này được ước tính chứa khoảng 300 tấn vàng.

Từ các mô hình địa chất tương tự, giới nghiên cứu dự báo toàn bộ thân quặng có thể kéo dài xuống độ sâu khoảng 3.000 m, với tổng hàm lượng vàng tiềm năng vượt 1.000 tấn.

Theo giá thị trường hiện nay, lượng vàng tại chỗ được định giá khoảng 600 tỷ nhân dân tệ, quy mô đủ để đưa Vạn Cổ sánh ngang mỏ South Deep ở Nam Phi - nơi thường được cho là sở hữu khoảng 900 tấn trữ lượng vàng.

Các kỹ thuật viên thuộc Viện Khảo sát và Giám sát Thảm họa Địa chất tỉnh Hồ Nam đã phân tích các lõi đá khoan từ tầng sâu, trong đó nhiều mẫu cho thấy các hạt vàng có thể quan sát bằng mắt thường.

Chuyên gia thăm dò quặng Chen Rulin cho biết một số mẫu đạt hàm lượng lên tới 138 gram vàng mỗi tấn đá, cao vượt trội so với ngưỡng khoảng 8 gram mỗi tấn - mức thường được coi là quặng giàu đối với các mỏ vàng ngầm.

Tuy nhiên, không phải tất cả chuyên gia đều chấp nhận con số 1.000 tấn. Ông John Reade, chiến lược gia thị trường cấp cao của Hội đồng Vàng Thế giới, cho rằng đây mới chỉ là ước tính mang tính kỳ vọng. Theo ông, con số khoảng 300 tấn hiện là đánh giá thực tế và thận trọng hơn.

Giới phân tích cũng lưu ý rằng hệ thống phân loại và báo cáo tài nguyên khoáng sản của Trung Quốc có sự khác biệt so với các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến tại Canada và Australia. Việc chuyển một tài nguyên nằm sâu dưới lòng đất thành trữ lượng được chứng minh thường đòi hỏi nhiều năm khoan bổ sung, mô hình hóa chi tiết và thẩm định độc lập.

Bên cạnh đó, khai thác vàng ở độ sâu từ 2.000-3.000 mét đồng nghĩa với chi phí cao hơn, nhiệt độ lớn hơn và thách thức kỹ thuật phức tạp hơn đáng kể so với phần lớn các mỏ đang hoạt động.

Ông Reade ước tính, ngay cả trong kịch bản thuận lợi, mỏ Vạn Cổ cũng chỉ có thể đạt sản lượng khoảng 15-30 tấn vàng mỗi năm, tương đương khoảng 1% tổng sản lượng vàng toàn cầu hiện vào khoảng 3.600 tấn. Con số này có ý nghĩa quan trọng với tỉnh Hồ Nam và ngành khai khoáng Trung Quốc, nhưng khó đủ để làm thay đổi cục diện giá vàng thế giới.

Hiện Trung Quốc là một trong những quốc gia chi phối thị trường vàng, với trữ lượng ước tính vượt 2.000 tấn vào đầu năm 2024 và hệ thống mỏ cung cấp khoảng 10% sản lượng vàng toàn cầu.

Dù mỏ Vạn Cổ khó tạo ra cú sốc cho thị trường vàng trong ngắn hạn, các phát hiện dưới lòng đất cùng những tiến bộ công nghệ thăm dò cho thấy hiểu biết của con người về tài nguyên vàng vẫn đang mở rộng và những bất ngờ lớn vẫn có thể xuất hiện trong tương lai.