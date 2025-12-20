Trung Quốc phát hiện mỏ vàng dưới biển lớn nhất châu Á

Trung Quốc lần đầu phát hiện mỏ vàng dưới biển ngoài khơi bán đảo Giao Đông, đưa trữ lượng vàng tại Lai Châu vượt 3.900 tấn, củng cố vị thế hàng đầu về khai thác vàng.

Hàng loạt phát hiện gần đây cho thấy trữ lượng vàng của Trung Quốc có thể lớn hơn đáng kể so với ước tính trước kia. Ảnh: Reuters.

Theo chính quyền thành phố Yên Đài (tỉnh Sơn Đông), mỏ vàng được phát hiện ngoài khơi thành phố Lai Châu (Laizhou) đã nâng tổng trữ lượng vàng đã được chứng minh của Lai Châu lên hơn 3.900 tấn (137,57 triệu ounce), chiếm khoảng 26% tổng trữ lượng vàng cả nước, theo SCMP.

Nhờ đó, Lai Châu hiện đứng đầu Trung Quốc cả về trữ lượng lẫn sản lượng vàng. Thông tin được công bố tại hội nghị tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm hiện tại và định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, quy mô cụ thể của mỏ vàng dưới biển chưa được tiết lộ.

Phát hiện này nối dài chuỗi các mỏ vàng lớn được công bố gần đây, làm dấy lên nhận định rằng trữ lượng vàng của Trung Quốc có thể lớn hơn đáng kể so với các ước tính trước đó.

Tháng trước, Trung Quốc thông báo phát hiện mỏ vàng siêu lớn nhưng hàm lượng thấp đầu tiên tại tỉnh Liêu Ninh (Đông Bắc), với trữ lượng xác nhận đạt 1.444,49 tấn (50,95 triệu ounce). Bộ Tài nguyên Thiên nhiên mô tả đây là mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất được phát hiện kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949.

Trước đó, giới chức cũng công bố phát hiện một mỏ vàng tại dãy núi Côn Lôn, gần khu vực biên giới phía tây Khu tự trị Tân Cương, với trữ lượng ước tính vượt 1.000 tấn (35,27 triệu ounce).

Riêng tháng 11/2023, tỉnh Sơn Đông cho biết đã xác định khoảng một phần tư trữ lượng vàng của cả nước, trong đó hơn 3.500 tấn tập trung tại bán đảo Giao Đông - vành đai khai thác vàng lớn thứ ba thế giới, nơi Lai Châu tọa lạc.

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất quặng vàng lớn nhất thế giới, với sản lượng đạt 377 tấn (13,3 triệu ounce) trong năm ngoái, theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc. Tuy dẫn đầu về sản lượng, nước này vẫn đứng sau Nam Phi, Australia và Nga về trữ lượng vàng đã được chứng minh.

Ngoài vai trò là “hầm trú ẩn” trước biến động tiền tệ và rủi ro tài chính, vàng còn có ý nghĩa quan trọng trong các ứng dụng công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực điện tử và hàng không vũ trụ.

Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục gia tăng đầu tư cho công tác thăm dò khoáng sản. Các nhà địa chất nước này đã phát triển nhiều công cụ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, hệ thống radar xuyên đất mạnh hàng đầu thế giới và các vệ tinh thăm dò khoáng sản có độ nhạy cao.

Nỗ lực này không chỉ mang lại kết quả với vàng. Theo Tân Hoa Xã, một khoáng vật mới do các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện, mang tên Jinxiuite, đã được Hiệp hội Khoáng vật học Quốc tế công nhận.

Đây là hợp chất sulfua của niken-bismuth-antimon-asen, chứa các kim loại có vai trò then chốt trong ngành hàng không vũ trụ, hóa chất và sản xuất pin. Phát hiện này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Trung Quốc đang thiếu hụt nghiêm trọng cobalt.

Năm ngoái, Trung Quốc đầu tư 115,99 tỷ nhân dân tệ (khoảng 16,47 tỷ USD ) cho công tác thăm dò địa chất. Tính từ năm 2021 - năm bắt đầu kế hoạch 5 năm hiện tại của nước này, tổng vốn đầu tư cho thăm dò khoáng sản đã xấp xỉ 450 tỷ nhân dân tệ, dẫn tới việc phát hiện 150 mỏ khoáng sản, theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên.

Các phát hiện diễn ra trong bối cảnh giá vàng toàn cầu tiếp tục tăng mạnh, được thúc đẩy bởi biến động tiền tệ, căng thẳng địa chính trị và làn sóng mua vào quyết liệt của các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi nhằm đa dạng hóa dự trữ.