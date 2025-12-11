Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Chính quyền Trump mở bán 'thẻ vàng định cư'

  • Thứ năm, 11/12/2025 13:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Trump công bố “thẻ vàng định cư” với mức đầu tư từ 1 triệu USD, coi đây là công cụ vừa hút nhân tài quốc tế, đồng thời hé lộ gói “thẻ bạch kim” đắt đỏ hơn với mức giá 5 triệu USD.

Ông Trump thông báo "thẻ vàng định cư" được mở bán với mức 1 triệu USD cho cá nhân. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 thông báo khởi động chương trình “thẻ vàng định cư” (Gold Card) tại Nhà Trắng trước đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời công bố trang web tiếp nhận hồ sơ đã chính thức vận hành, theo AP.

“Con đường trực tiếp tới quốc tịch dành cho những người đủ điều kiện và được xác minh lý lịch. Thật tuyệt vời! Các doanh nghiệp Mỹ cuối cùng cũng có thể giữ chân những nhân tài quý giá”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Theo trang web chính thức của chính phủ, chương trình “Trump Gold Card” hứa hẹn cấp quyền cư trú tại Mỹ “trong thời gian kỷ lục”, miễn là người nộp đơn vượt qua kiểm tra lý lịch, đóng 15.000 USD phí xử lý hồ sơ cho Bộ An ninh nội địa (DHS) và hoàn thành khoản đầu tư 1 triệu USD.

Nhà Trắng cho biết đây là chương trình mới thay thế thị thực đầu tư EB-5 - loại visa được quốc hội Mỹ thông qua từ năm 1990 nhằm thu hút dòng vốn từ nước ngoài và cấp quyền lưu trú cho các nhà đầu tư bỏ khoảng 1 triệu USD vào doanh nghiệp có tối thiểu 10 lao động.

the vang dinh cu anh 1

Trang web chính thức của chương trình. Ảnh: Trump Gold Card

Ông Trump mô tả “thẻ vàng định cư” như công cụ để Mỹ cạnh tranh nhân tài toàn cầu và tạo thêm nguồn thu cho ngân sách liên bang. Ban đầu, mức phí được đề xuất là 5 triệu USD mỗi thẻ, song chính quyền sau đó hạ xuống còn 1 triệu USD cho cá nhân và 2 triệu USD cho doanh nghiệp muốn bảo trợ nhân viên.

Trang web chính thức cũng thông báo phiên bản “Trump Platinum Card” sẽ sớm ra mắt. Chủ thẻ bạch kim có thể lưu trú tối đa 270 ngày mỗi năm tại Mỹ mà không phải chịu thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh ngoài nước Mỹ. Gói này có giá 5 triệu USD, Guardian cho biết.

Ông Trump cho biết toàn bộ nguồn thu từ chương trình sẽ được đưa vào “một tài khoản phục vụ các mục tiêu tích cực cho đất nước”, đồng thời khẳng định chương trình sẽ mang về “hàng chục tỷ USD”.

Thẻ vàng định cư thực chất mang giá trị tương đương thẻ xanh - quyền cư trú hợp pháp vĩnh viễn kèm cơ hội nhập tịch - nhưng được ông Trump quảng bá là “nâng cấp hơn, mạnh hơn và là con đường chắc chắn hơn” để trở thành thường trú nhân Mỹ.

Tuy nhiên, ông Trump không đề cập tiêu chí tạo việc làm hay hạn ngạch cấp thẻ - những yêu cầu vốn có ở chương trình EB-5. Thay vào đó, ông nhấn mạnh nhiều doanh nghiệp phàn nàn rằng họ không thể tuyển dụng sinh viên xuất sắc từ các trường đại học Mỹ do rào cản về tình trạng cư trú.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết chương trình yêu cầu khoản phí thẩm định 15.000 USD và áp dụng quy trình kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chỉ những người đủ tiêu chuẩn mới được xem xét. Một doanh nghiệp có thể bảo trợ nhiều thẻ, nhưng mỗi cá nhân chỉ được cấp một thẻ duy nhất.

Ông Lutnick cũng nhận định nhóm đang sở hữu thẻ xanh hiện nay có mức thu nhập thấp hơn mức trung bình của người Mỹ, và Tổng thống Trump muốn thay đổi điều này. “Vẫn là hình thức thị thực đó, nhưng nay chỉ dành cho những người thật sự xuất sắc,” ông nhấn mạnh.

Chính quyền kỳ vọng sáng kiến này có thể huy động được tới 1.000 tỉ USD để giúp trả nợ công quốc gia.

Trên thế giới, thị thực đầu tư không phải điều mới lạ. Nhiều quốc gia như Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Malta, Australia, Canada hay Italy đều triển khai các phiên bản “visa vàng” để thu hút giới nhà giàu.

Mỹ tăng phí thị thực H-1B, triển khai 'thẻ vàng' trị giá 1 triệu USD

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố hai biện pháp mới gây chú ý trong chính sách nhập cư và thị thực, bao gồm việc tăng mạnh phí xin thị thực H-1B và triển khai chương trình “thẻ vàng” trị giá 1 triệu đôla Mỹ cho người nước ngoài giàu có.

07:38 20/9/2025

Hơn 70.000 người 'xếp hàng' mua thẻ vàng 5 triệu USD của ông Trump

Hơn 70.000 cá nhân trên khắp thế giới đã đăng ký vào danh sách chờ của chương trình thẻ vàng nhập cư, sản phẩm do Tổng thống Trump công bố, dù thẻ này vẫn chưa chính thức ra mắt.

10:06 19/6/2025

Mỹ có thể triển khai thẻ vàng nhập cư 5 triệu USD vào tuần tới

Chương trình thẻ vàng trị giá 5 triệu USD cho người muốn nhập cư có thể được triển khai trong khoảng một tuần nữa, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.

05:16 13/4/2025

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

thẻ vàng định cư Donald Trump Mỹ Pháp Australia Canada ông Trump visa Mỹ thị thực

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

Đọc tiếp

Ong Trump phan ung hinh anh

Ông Trump phản ứng

3 giờ trước 11:39 11/12/2025

0

Ngay sau khi Fed công bố giảm lãi suất 0,25%, ông Trump cáo buộc mức điều chỉnh này “quá nhỏ”, tiếp tục gây sức ép hạ lãi suất sâu và cân nhắc thay thế Chủ tịch Powell.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý