Chính quyền Trump mở bán 'thẻ vàng định cư'

Ông Trump công bố “thẻ vàng định cư” với mức đầu tư từ 1 triệu USD, coi đây là công cụ vừa hút nhân tài quốc tế, đồng thời hé lộ gói “thẻ bạch kim” đắt đỏ hơn với mức giá 5 triệu USD.

Ông Trump thông báo "thẻ vàng định cư" được mở bán với mức 1 triệu USD cho cá nhân. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 thông báo khởi động chương trình “thẻ vàng định cư” (Gold Card) tại Nhà Trắng trước đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời công bố trang web tiếp nhận hồ sơ đã chính thức vận hành, theo AP.

“Con đường trực tiếp tới quốc tịch dành cho những người đủ điều kiện và được xác minh lý lịch. Thật tuyệt vời! Các doanh nghiệp Mỹ cuối cùng cũng có thể giữ chân những nhân tài quý giá”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Theo trang web chính thức của chính phủ, chương trình “Trump Gold Card” hứa hẹn cấp quyền cư trú tại Mỹ “trong thời gian kỷ lục”, miễn là người nộp đơn vượt qua kiểm tra lý lịch, đóng 15.000 USD phí xử lý hồ sơ cho Bộ An ninh nội địa (DHS) và hoàn thành khoản đầu tư 1 triệu USD .

Nhà Trắng cho biết đây là chương trình mới thay thế thị thực đầu tư EB-5 - loại visa được quốc hội Mỹ thông qua từ năm 1990 nhằm thu hút dòng vốn từ nước ngoài và cấp quyền lưu trú cho các nhà đầu tư bỏ khoảng 1 triệu USD vào doanh nghiệp có tối thiểu 10 lao động.

Trang web chính thức của chương trình. Ảnh: Trump Gold Card

Ông Trump mô tả “thẻ vàng định cư” như công cụ để Mỹ cạnh tranh nhân tài toàn cầu và tạo thêm nguồn thu cho ngân sách liên bang. Ban đầu, mức phí được đề xuất là 5 triệu USD mỗi thẻ, song chính quyền sau đó hạ xuống còn 1 triệu USD cho cá nhân và 2 triệu USD cho doanh nghiệp muốn bảo trợ nhân viên.

Trang web chính thức cũng thông báo phiên bản “Trump Platinum Card” sẽ sớm ra mắt. Chủ thẻ bạch kim có thể lưu trú tối đa 270 ngày mỗi năm tại Mỹ mà không phải chịu thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh ngoài nước Mỹ. Gói này có giá 5 triệu USD , Guardian cho biết.

Ông Trump cho biết toàn bộ nguồn thu từ chương trình sẽ được đưa vào “một tài khoản phục vụ các mục tiêu tích cực cho đất nước”, đồng thời khẳng định chương trình sẽ mang về “hàng chục tỷ USD”.

Thẻ vàng định cư thực chất mang giá trị tương đương thẻ xanh - quyền cư trú hợp pháp vĩnh viễn kèm cơ hội nhập tịch - nhưng được ông Trump quảng bá là “nâng cấp hơn, mạnh hơn và là con đường chắc chắn hơn” để trở thành thường trú nhân Mỹ.

Tuy nhiên, ông Trump không đề cập tiêu chí tạo việc làm hay hạn ngạch cấp thẻ - những yêu cầu vốn có ở chương trình EB-5. Thay vào đó, ông nhấn mạnh nhiều doanh nghiệp phàn nàn rằng họ không thể tuyển dụng sinh viên xuất sắc từ các trường đại học Mỹ do rào cản về tình trạng cư trú.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết chương trình yêu cầu khoản phí thẩm định 15.000 USD và áp dụng quy trình kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chỉ những người đủ tiêu chuẩn mới được xem xét. Một doanh nghiệp có thể bảo trợ nhiều thẻ, nhưng mỗi cá nhân chỉ được cấp một thẻ duy nhất.

Ông Lutnick cũng nhận định nhóm đang sở hữu thẻ xanh hiện nay có mức thu nhập thấp hơn mức trung bình của người Mỹ, và Tổng thống Trump muốn thay đổi điều này. “Vẫn là hình thức thị thực đó, nhưng nay chỉ dành cho những người thật sự xuất sắc,” ông nhấn mạnh.

Chính quyền kỳ vọng sáng kiến này có thể huy động được tới 1.000 tỉ USD để giúp trả nợ công quốc gia.

Trên thế giới, thị thực đầu tư không phải điều mới lạ. Nhiều quốc gia như Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Malta, Australia, Canada hay Italy đều triển khai các phiên bản “visa vàng” để thu hút giới nhà giàu.