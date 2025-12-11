Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người Việt ở biên giới Thái Lan - Campuchia đã được sơ tán an toàn

  • Thứ năm, 11/12/2025 17:13 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Cơ quan đại diện Việt Nam liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại cũng như đầu mối cộng đồng người Việt Nam nắm bắt thông tin, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân cần thiết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Chiều 11/12, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình tại khu vực biên giới và cũng như công tác bảo hộ công dân tại khu vực này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm, theo thông tin mới nhất từ các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, Campuchia, hầu hết công dân Việt Nam tại khu vực này đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa khu vực giao tranh và tuân theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Trước diễn biến mới hiện nay, Bộ Ngoại giao đã trao đổi các cơ quan chức năng liên quan để đánh giá sát tình hình và chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại theo dõi, chủ động liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại cũng như đầu mối cộng đồng người Việt Nam để nắm bắt thông tin, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân cần thiết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần sự trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng của Cơ quan đại diện và Tổng đài bảo hộ công dân, Bộ Ngoại giao +84 981848484, +84 965411118; email: baohocongdan@gmail.com.

