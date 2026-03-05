Cảnh báo 'kịch bản tồi tệ với ngành phân bón' toàn cầu

Xung đột Mỹ - Israel - Iran làm gián đoạn nguồn cung qua Vịnh Ba Tư, đẩy giá urê tăng mạnh và làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng phân bón toàn cầu.

Giá phân bón toàn cầu đang tăng mạnh trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến các tuyến vận chuyển qua Eo biển Hormuz - cửa ngõ chiến lược của khu vực Vịnh Ba Tư.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn cung có thể nghiêm trọng hơn cả thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Theo ông Josh Linville, chuyên gia hàng hóa của StoneX, khoảng 1/3 lượng urê xuất khẩu toàn cầu - loại phân đạm được sử dụng phổ biến nhất - đến từ khu vực Vùng Vịnh. 3 trong số 10 nước xuất khẩu urê lớn nhất thế giới gồm Qatar, Saudi Arabia và Iran hiện bị "mắc kẹt" phía sau Eo biển Hormuz. Ông Linville nhận định đây có thể là "kịch bản tồi tệ nhất" đối với thị trường phân bón toàn cầu.

Thị trường phân bón toàn cầu biến động mạnh do những xung đột ở Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu từ Argus cho thấy giá urê giao dịch tại New Orleans, một trong những thị trường tham chiếu lớn nhất, đã tăng thêm 50- 80 USD mỗi tấn, lên mức 520- 550 USD .

Ông Linville cho rằng mức tăng này phản ánh tâm lý lo ngại nghiêm trọng của thị trường: "Phải là một biến cố toàn cầu rất lớn, một nỗi sợ có tác động sâu rộng, mới khiến giá biến động như vậy". Chuyên gia từ StoneX nhấn mạnh phản ứng của thị trường là "có cơ sở".

Theo ông Linville, thời điểm hiện tại đặc biệt nhạy cảm khi Bắc bán cầu đang bước vào cao điểm mùa bón phân vụ xuân.

"Mọi thứ xảy ra vào thời điểm không thể tệ hơn trong năm", ông Linville nói, đồng thời cảnh báo nếu tàu hàng không thể đi qua Eo biển Hormuz kịp thời, nguồn cung sẽ không đến đúng mùa vụ.

Không chỉ urê, khu vực Vùng Vịnh còn là nhà cung cấp khí đốt và amoniac - những nguyên liệu đầu vào quan trọng cho sản xuất phân bón. Ông Dennis Voznesenski, chuyên gia kinh tế nông nghiệp tại Ngân hàng Commonwealth, nhận định: "Điều này cũng làm tăng chi phí phân bón từ góc độ thứ hai".

Ông Voznesenski cho rằng tác động lần này đối với nông dân có thể nặng nề hơn so với năm 2022. Khi đó, dù giá phân bón tăng, giá ngũ cốc cũng leo thang do Ukraine là nhà xuất khẩu lớn.

Tuy nhiên, ông Voznesenski lưu ý: "Iran không phải là nước xuất khẩu lúa mì, vì vậy giá nông sản có khả năng sẽ đi ngang thay vì tăng", hệ quả là "biên lợi nhuận bị siết chặt vì doanh thu không tăng nhưng chi phí lại tăng".

Tại Australia, nơi phụ thuộc lớn vào nhập khẩu urê từ các nước Vùng Vịnh, nguy cơ càng rõ nét. Ông Stephen Annells, Giám đốc điều hành Fertilizer Australia, cảnh báo: "Australia ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu. Chúng tôi lo ngại trước những tình huống như thế này - Australia dễ tổn thương trong chuỗi cung ứng phụ thuộc vào thị trường quốc tế".

Các chuyên gia cho rằng nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, nông dân có thể buộc phải chuyển sang cây trồng ít sử dụng đạm hơn hoặc chấp nhận năng suất suy giảm, làm gia tăng áp lực lên an ninh lương thực toàn cầu.