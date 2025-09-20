Mỹ tăng phí thị thực H-1B, triển khai 'thẻ vàng' trị giá 1 triệu USD

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố hai biện pháp mới gây chú ý trong chính sách nhập cư và thị thực, bao gồm việc tăng mạnh phí xin thị thực H-1B và triển khai chương trình “thẻ vàng” trị giá 1 triệu đôla Mỹ cho người nước ngoài giàu có.

Tổng thống Trump tại buổi ký các sắc lệnh hành pháp ở Phòng Bầu dục ngày 19/9. Ảnh: Reuters

Theo sắc lệnh ký tối 19/9, hồ sơ xin thị thực H-1B sẽ phải nộp thêm khoản phí 100.000 đôla Mỹ. Đây là loại thị thực vốn dành cho lao động có kỹ năng cao, được nhiều tập đoàn công nghệ như Amazon, IBM, Microsoft hay Google sử dụng để tuyển dụng nhân sự nước ngoài. Trước đó, chi phí H-1B dao động từ 1.700 đến 4.500 đôla và thường do doanh nghiệp chi trả.

Một trợ lý Nhà Trắng cho rằng biện pháp này sẽ bảo vệ việc làm cho lao động Mỹ, song giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ khiến doanh nghiệp chuyển việc làm ra nước ngoài, đồng thời làm giảm sức hút của hệ thống giáo dục Mỹ đối với sinh viên quốc tế.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng chính thức công bố chương trình “thẻ vàng” trị giá 1 triệu đôla Mỹ, cho phép người nước ngoài giàu có nhanh chóng được sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết sáng kiến này có thể giúp Mỹ huy động tới 100 tỷ USD , góp phần giảm thuế và trả nợ liên bang.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng Tổng thống không thể tự tạo ra diện thị thực mới nếu không được Quốc hội phê chuẩn, và cảnh báo “thẻ vàng” có thể vấp phải các thách thức pháp lý vì tạo “làn ưu tiên” mới trong chính sách nhập cư của Mỹ.

Ngoài “thẻ vàng”, chính phủ cũng đang cân nhắc triển khai “thẻ bạch kim Trump” (Trump Platinum Card) trị giá 5 triệu đôla, cho phép lưu trú tại Mỹ tới 270 ngày mà không phải đóng thuế thu nhập .

Trong bối cảnh Mỹ siết chặt cả đường nhập cư hợp pháp lẫn bất hợp pháp, những chính sách mới này tiếp tục cho thấy định hướng cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời gây nhiều tranh luận về tác động đối với thị trường lao động và môi trường đầu tư tại Mỹ.