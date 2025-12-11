Trung Quốc tiếp tục cảnh báo công dân không đến Nhật Bản

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (11/12) lại khuyến cáo công dân tránh đến Nhật Bản trong thời gian tới. Trong khi đó, các cuộc tập trận bắn đạn thật tiếp tục được nước này tiến hành ở phía Nam Biển Hoàng Hải sau 3 tuần.

Trung Quốc tiếp tục cảnh báo người dân không đến Nhật Bản lần thứ hai trong một tháng. Ảnh: NHK.

Trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật liên tục xấu đi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/12 lại đưa ra một thông báo khuyến cáo công dân tránh đến Nhật Bản. Thông báo được đăng trên tài khoản WeChat của Vụ Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Lý do được Bắc Kinh đưa ra lần này là chính phủ Nhật Bản cảnh báo các trận động đất mạnh hơn có thể xảy ra trong những ngày tới, sau nhiều trận động đất liên tiếp trước đó ở vùng biển phía Đông Honshu, Nhật Bản.

Thông báo nhấn mạnh, kể từ ngày 8/12, nhiều trận động đất đã xảy ra ở vùng biển phía Đông Honshu, trong đó trận mạnh nhất lên tới 7,5 độ. Các trận động đất đến nay đã làm nhiều người bị thương và gây ra sóng thần có thể quan sát được ở một số khu vực, dẫn đến lệnh sơ tán hơn 100.000 người.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán, Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nhật Bản khuyến cáo công dân nước này tránh đến Nhật Bản trong thời gian tới. Các công dân hiện đang ở Nhật Bản được nhắc nhở theo dõi chặt chẽ cảnh báo động đất và thiên tai thứ cấp, tuân theo lệnh sơ tán của địa phương, tăng cường các biện pháp phòng ngừa an toàn cá nhân và tránh xa các khu vực có nguy cơ cao như bãi biển.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc đưa ra cảnh báo du lịch đến Nhật Bản chỉ trong vòng một tháng. Trước đó, ngày 14/11, Bộ Ngoại giao cũng đưa ra thông báo tương tự, khi viện dẫn nhiều vụ phạm tội và tấn công nhằm vào công dân Trung Quốc tại Nhật Bản trong năm nay, khiến môi trường an ninh tại quốc gia này ngày càng xấu đi đối với công dân Trung Quốc, cũng như những phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về Đài Loan đã làm suy yếu nghiêm trọng bầu không khí giao lưu nhân dân giữa hai nước và mang lại rủi ro an ninh lớn cho công dân Trung Quốc.

Trong khi đó, ngày 10/12, trong một thông báo đăng trên trang web của Cục Hải sự Trung Quốc, Cục Hải sự Liên Vân Cảng cho biết, các cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ được tiến hành tại một số khu vực phía Nam Biển Hoàng Hải từ 8h00 sáng đến 1h00 chiều 11/12, do vậy việc đi lại tại các khu vực này sẽ bị cấm.

Trung Quốc từng tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 8 ngày tại các khu vực ở phía Nam Biển Hoàng Hải từ 18/11, tại một vị trí cách đảo gần nhất của Nhật Bản khoảng 870 km.

Quan hệ Trung-Nhật đã liên tục xuống dốc sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có các phát biểu gây tranh cãi về Đài Loan vào tháng 11. Thời gian qua, Bắc Kinh đã yêu cầu bà Takaichi rút lại các tuyên bố và thực hiện hàng loạt biện pháp trong các lĩnh vực như trao đổi nhân sự, văn hóa hay nhập khẩu thủy sản.

Hai bên hiện cũng đang tranh cãi về việc máy bay chiến đấu của Trung Quốc “quét radar” lên các máy bay đang làm nhiệm vụ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vào ngày 6/12.