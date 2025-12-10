Mỹ chỉ trích Trung Quốc khoá mục tiêu máy bay quân sự Nhật Bản

Mỹ lần đầu lên tiếng về cáo buộc chiến đấu cơ Trung Quốc chiếu radar kiểm soát hỏa lực vào máy bay Nhật Bản, một sự cố Tokyo đánh giá là “cực kỳ nguy hiểm”.

Ngày 6/12, Nhật Bản cho biết các tiêm kích cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh đã chĩa radar vào máy bay Nhật gần Okinawa, trong hai vụ được đánh giá là nghiêm trọng nhất giữa lực lượng hai nước trong nhiều năm qua. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc, nhưng sự cố làm căng thẳng Trung - Nhật tiếp tục leo thang.

“Những hành động này của Trung Quốc không đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ngày 9/12.

Washington nhấn mạnh liên minh Mỹ - Nhật “mạnh mẽ và đoàn kết hơn bao giờ hết”, đồng thời khẳng định cam kết an ninh với Tokyo là “không bao giờ thay đổi”. Mỹ cho biết đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Nhật Bản về sự cố và các vấn đề liên quan.

Cùng ngày, căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã điều tiêm kích giám sát các hoạt động tuần tra chung của lực lượng không quân Nga - Trung quanh không phận nước này.

Theo Tokyo, hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 mang khả năng hạt nhân của Nga đã bay từ biển Nhật Bản xuống biển Hoa Đông để hội quân với hai oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc, tiến hành chuyến bay chung kéo dài trên Thái Bình Dương.

Máy bay của không quân Nga và Trung Quốc tiến hành tuần tra chung. Ảnh: CCTV.

Bốn tiêm kích J-16 Trung Quốc cũng tham gia đội hình khi nhóm máy bay di chuyển qua vùng biển quốc tế giữa Okinawa và đảo Miyako.

Ngoài ra, Nhật Bản còn phát hiện một máy bay cảnh báo sớm A-50 và hai tiêm kích Su-30 của Nga hoạt động ở biển Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi viết trên mạng xã hội rằng các hoạt động chung Nga - Trung “rõ ràng nhằm phô trương sức mạnh trước Nhật Bản” và là “mối lo ngại lớn đối với an ninh quốc gia”.

Ông cho biết các đơn vị phòng không Nhật đã triển khai đầy đủ biện pháp nhận dạng và giám sát.

Theo truyền thông Nga, chuyến bay chung ngày 9/12 của Nga và Trung Quốc kéo dài khoảng 8 giờ. Quân đội Hàn Quốc trong ngày cũng ghi nhận 7 máy bay Nga và 2 máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Seoul.

Những hoạt động quân sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh thể hiện sự giận dữ với Tokyo sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi rằng Nhật Bản có thể đáp trả nếu Trung Quốc hành động quân sự với Đài Loan đe dọa an ninh Nhật Bản.