Trung Quốc tung ghi âm phản bác cáo buộc khóa radar của Nhật

Trung Quốc công bố ghi âm liên lạc với tàu chiến Nhật, khẳng định đã cảnh báo trước khi xảy ra vụ đối đầu trên không khiến Tokyo cáo buộc tiêm kích J-15 chiếu radar vào F-15.

Tiêm kích hạm J-15 Trung Quốc bay huấn luyện ngày 29/8. Ảnh: PLA.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 9/12 đã công bố đoạn ghi âm được cho là liên lạc vô tuyến giữa tàu chiến hai nước, nhằm chứng minh phía Trung Quốc đã phát cảnh báo trước khi xảy ra vụ đối đầu trên không với tiêm kích Nhật Bản hôm 6/12 - sự kiện đang khiến căng thẳng song phương leo thang.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cáo buộc tiêm kích J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh đã chiếu radar điều khiển hỏa lực vào máy bay F-15 của Lực lượng Phòng vệ Trên không ở vùng trời quốc tế gần Okinawa.

Theo đó, tài khoản Yuyuantantian của CCTV đăng đoạn ghi âm liên lạc giữa tàu khu trục Nam Xương (số hiệu 101) thuộc nhóm tác chiến Liêu Ninh và tàu khu trục JS Teruzuki (số hiệu 116) của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, diễn ra trước khi nhóm tàu sân bay Trung Quốc bắt đầu bài bay huấn luyện chiều 6/12.

Clip được công bố nhằm đáp trả tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, người cho rằng phía Trung Quốc “không hề thông báo trước” về khu vực diễn tập.

Trong đoạn ghi âm, một giọng nam nói bằng tiếng Trung và tiếng Anh: “Đây là tàu khu trục 101 của Hải quân Trung Quốc. Lực lượng chúng tôi chuẩn bị triển khai huấn luyện bay theo kế hoạch. Hết”.

Giọng nữ phía Nhật đáp lại bằng tiếng Anh: “Tàu 101 của Trung Quốc, đây là tàu 116 của Nhật Bản. Chúng tôi đã nhận thông tin”.

Theo Yuyuantantian, liên lạc tương tự diễn ra lúc 14:10 và 14:28, trong đó thông báo lần hai nêu rõ huấn luyện sẽ bắt đầu lúc 15:00 và kéo dài khoảng sáu giờ ở khu vực phía nam tàu sân bay Liêu Ninh. Teruzuki tiếp tục xác nhận đã nhận được tin. Tuy nhiên, khi huấn luyện bắt đầu, hai tiêm kích F-15 của Nhật được cho là xuất hiện áp sát.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 9/12 cũng khẳng định việc máy bay cất - hạ cánh trên tàu sân bay bật radar tìm kiếm trong huấn luyện “là thông lệ quốc tế, nhằm bảo đảm an toàn bay”.

Ông Quách cũng tiếp tục cáo buộc sự có mặt của máy bay Nhật trong khu vực huấn luyện đã “tạo ra sự cố nguy hiểm vốn không nên xảy ra”, và cho rằng Tokyo cố tình gây rối hoạt động quân sự hợp pháp của Bắc Kinh.

Tại Quốc hội Nhật Bản cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi khẳng định Tokyo “không ghi nhận bất kỳ thông báo trước nào” qua NOTAM hoặc cảnh báo hàng hải.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, radar bị chiếu vào máy bay F-15 trong hai lần riêng biệt: lần đầu lúc 16:32 trong khoảng ba phút, và lần thứ hai lúc 18:37 kéo dài hơn 31 phút.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi. Ảnh: Reuters.

NHK dẫn phân tích cho biết tiêm kích Trung Quốc đã khóa radar ở cự ly khoảng 52 km trong lần đầu và 148 km trong lần thứ hai.

Trong khi đó, bài đăng của Yuyuantantian còn công bố sơ đồ đường bay: hai máy bay Nhật được mô tả thực hiện vòng rẽ hình chữ V, trong khi tiêm kích Trung Quốc bay theo quỹ đạo elip; khoảng cách gần nhất giữa hai bên dưới 50 km.

Tài khoản này lập luận rằng với tầm quét của radar chiến đấu hiện đại đều vượt 50 km, việc máy bay Nhật “cố tình tiến vào khu vực huấn luyện của Trung Quốc” khiến họ đương nhiên lọt vào vùng quét radar Trung Quốc và dễ cảm nhận tín hiệu, đồng thời gợi ý tín hiệu đó là radar tìm kiếm chứ không phải radar khóa mục tiêu.

Trung Quốc nói thêm rằng họ cũng phát hiện tín hiệu radar từ máy bay Nhật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và Tokyo, diễn ra sau loạt phát ngôn gây tranh cãi của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan vào ngày 7/11.