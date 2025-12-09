Ngoại trưởng Trung Quốc nói Nhật Bản 'đe dọa' về quân sự

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Nhật Bản đang “đe dọa” Trung Quốc về quân sự, điều mà Bắc Kinh cho là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters.

Phát biểu được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra sau khi Nhật Bản cáo buộc các tiêm kích Trung Quốc đã chĩa radar vào máy bay quân sự của Nhật Bản.

Nhật Bản cho rằng đây là hành động nguy hiểm, nhưng Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản “quấy nhiễu” lực lượng Trung Quốc khi họ đang tiến hành huấn luyện trên tàu sân bay ở khu vực eo biển Miyako.

Quan hệ song phương liên tục lao dốc từ khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đưa ra phát biểu về khả năng can thiệp quân sự vào tình hình Đài Loan.

Phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tại Bắc Kinh ngày 8/12, ông Vương Nghị nói rằng, trong bối cảnh năm nay là năm kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến 2, Nhật Bản - “với tư cách nước bại trận”, lẽ ra phải hành xử thận trọng hơn.

“Tuy nhiên hiện nay, nhà lãnh đạo đương nhiệm của nước này đang tìm cách lợi dụng vấn đề Đài Loan… để gây rối và đe dọa Trung Quốc về quân sự. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Tân Hoa Xã dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị tại cuộc hội đàm.

Ông Vương Nghị cũng cho rằng “nhà lãnh đạo hiện nay của Nhật Bản gần đây đã có những phát ngôn liều lĩnh về các tình huống giả định liên quan tới Đài Loan”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói thêm rằng, quy chế của Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc đã được “khẳng định một cách rõ ràng và không thể đảo ngược bởi một loạt những sự kiện lịch sử và pháp lý”.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có những cử chỉ thể hiện mong muốn hạ nhiệt căng thẳng với quốc gia láng giềng, nhưng Bắc Kinh kiên quyết đòi bà phải rút lại phát biểu về khả năng can thiệp quân sự vào tình hình Đài Loan.

Khi được hỏi về phát biểu của Bắc Kinh liên quan đến hành động chĩa radar vào máy bay quân sự Nhật Bản vào cuối tuần, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara bác bỏ cách mô tả của Trung Quốc về vụ việc.

“Việc chĩa radar là hành động nguy hiểm, vượt quá mức cần thiết và an toàn”, ông Minoru Kihara phát biểu trong cuộc họp báo sáng nay (9/12).

Ông từ chối xác nhận thông tin trên truyền thông cho rằng Bắc Kinh đã không phản hồi các cuộc gọi của Nhật Bản qua đường dây nóng khi sự cố xảy ra. Đường dây nóng được hai nước thiết lập từ năm 2018.