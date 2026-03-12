Tân Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz để gây sức ép với Mỹ và Israel.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu đầu tiên được phát trên truyền hình nhà nước Iran kể từ khi nhậm chức, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã cảnh báo tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực phải lập tức đóng cửa, nếu không sẽ trở thành mục tiêu tấn công.

Bài phát biểu được đọc trên truyền hình nhà nước Iran kêu gọi người dân đoàn kết trong bối cảnh đất nước đang chịu áp lực và bị tấn công, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới - sẽ tiếp tục bị đóng như một “công cụ gây sức ép” đối với các đối thủ của Tehran.

“Chúng ta sẽ báo thù cho máu của những người tử vì đạo”, ông Khamenei tuyên bố, đồng thời cảm ơn quân đội Iran vì đã ngăn chặn đất nước “bị khuất phục hoặc chia rẽ”.

Nhà lãnh đạo mới cũng nhắc tới các lực lượng đồng minh trong khu vực, cho rằng phong trào kháng chiến tại Yemen cũng sẽ hành động, trong khi các nhóm vũ trang tại Iraq “sẵn sàng hỗ trợ” cho cuộc cách mạng Hồi giáo.

Vị tân Lãnh tụ Tối cao cũng tuyên bố Tehran sẽ yêu cầu bồi thường cho các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành. “Chúng tôi sẽ yêu cầu kẻ thù phải bồi thường. Nếu không thể buộc họ bồi thường, chúng tôi sẽ phá hủy tài sản của họ tương xứng với những gì họ đã gây ra cho chúng tôi”, ông Khamenei nói.

Một tin nhắn được đăng tải trên Telegram có nội dung "Nhân danh Thượng đế, Đấng Nhân từ và Khoan dung". Ảnh: Telegram/Lãnh đạo tối cao của Iran.

Nhà lãnh đạo Iran cảnh báo nếu không nhận được bồi thường, Tehran sẽ đáp trả bằng cách phá hủy tài sản của đối phương. Bên cạnh các tuyên bố cứng rắn, ông Khamenei cho biết những người bị thương trong xung đột sẽ được điều trị miễn phí, đồng thời chính phủ sẽ xem xét bồi thường tài chính cho những người bị thiệt hại do chiến sự.

Theo lãnh tụ mới của Iran, Tehran vốn duy trì quan hệ tốt với 15 nước láng giềng, song các quốc gia này cần thể hiện rõ lập trường trước “những kẻ xâm lược quê hương Iran”.

Bên cạnh đó, ông Khamenei cùng dành một phần trong bài phát biểu để tôn vinh cha và người tiền nhiệm của ông, Ayatollah Ali Khamenei. “Tôi đã có vinh dự được nhìn thấy thi hài của ông sau khi ông tử đạo. Những gì tôi thấy là một sức mạnh phi thường”, ông nói.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đã công bố về bức ảnh có lộ nét chữ viết tay của ông Mojtaba Khamenei.

Bức ảnh được đăng tải cho thấy danh sách các lãnh tụ tối cao của Iran, gồm Mojtaba Khamenei, người tiền nhiệm là cha ông Ali Khamenei và lãnh tụ đầu tiên của Cộng hòa Hồi giáo, Ruhollah Khomeini.

Bên dưới danh sách là dòng chữ ngắn viết tay: “Nhân danh Thượng đế, Đấng Nhân từ và Khoan dung”. Cụm từ này thường được dùng ở phần mở đầu của hầu hết chương trong kinh Quran, đồng thời mang ý nghĩa tượng trưng cho một khởi đầu mới.

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, là con trai của cựu Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Ngày 8/3 được bầu làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo để lãnh đạo đất nước giữa chiến sự với Mỹ và Israel. Ông là Lãnh tụ Tối cao thứ ba của Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.