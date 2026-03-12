Iran cho phép tàu thuyền một số nước đi qua eo biển Hormuz

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi trả lời hãng tin AFP rằng nước này đã cho phép tàu thuyền từ một số quốc gia băng qua eo biển Hormuz.

Một con tàu bị đánh chìm khi đi qua eo biển. Ảnh: Theo Guadian.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Iran sẽ đáp trả không khoan nhượng nếu các đảo thuộc chủ quyền nước này bị tấn công.

Israel không kích UAV vào chốt IRGC ở Tehran khiến ít nhất 10 “lực lượng bảo vệ an ninh” thiệt mạng.

Iran dội UAV và tên lửa khắp vùng Vịnh vào rạng sáng 12/3.

Iran đưa ra 3 điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ - Israel là "công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường chiến tranh và có sự đảm bảo quốc tế vững chắc về việc không bị gây hấn trong tương lai".

Thứ trưởng Ngoại giao Majid Takht-Ravanchi khẳng định Tehran sẵn sàng hợp tác về việc quá cảnh qua eo biển Hormuz với những quốc gia chủ động đàm phán. Ngược lại, những nước tham gia "hành động xâm lược" chống lại Iran sẽ bị tước quyền đi qua tuyến đường chiến lược này.

Trả lời AFP, ông nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của ban lãnh đạo là ngăn chặn kịch bản chiến tranh bị "áp đặt" lên Iran trong tương lai. Ông dẫn chứng bài học từ đợt ngừng bắn hồi tháng 6 năm ngoái, khi đối phương lợi dụng thời gian để tái tập hợp lực lượng trước khi tấn công trở lại sau đó 8-9 tháng.

Ngoài ra, đại diện ngoại giao Iran bác bỏ hoàn toàn các thông tin cho rằng Tehran đang rải mìn tại eo biển Hormuz, khẳng định đây là cáo buộc sai sự thật.

CENTCOM tung video phá hủy máy bay quân sự Iran Hình ảnh do CENTCOM công bố cho thấy các đòn không kích đánh trúng ba máy bay quân sự Iran tại sân bay Kerman, gồm cả máy bay vận tải Il-76 và hai mẫu do Mỹ sản xuất.

Lãnh tụ mới Iran: Căn cứ Mỹ tại Trung Đông phải đóng cửa Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: IRINN.

Một tin nhắn được đăng tải trên Telegram có nội dung "Nhân danh Thượng đế, Đấng Nhân từ và Khoan dung". Ảnh: Telegram/Lãnh đạo tối cao của Iran. Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, đã cảnh báo tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực phải lập tức đóng cửa, nếu không sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, đã cảnh báo tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực phải lập tức đóng cửa, nếu không sẽ trở thành mục tiêu tấn công.

Bài phát biểu được đọc trên truyền hình nhà nước Iran kêu gọi người dân đoàn kết trong bối cảnh đất nước đang chịu áp lực và bị tấn công, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới - sẽ tiếp tục bị đóng như một “công cụ gây sức ép” đối với các đối thủ của Tehran.

“Chúng ta sẽ báo thù cho máu của những người tử vì đạo”, ông Khamenei tuyên bố, đồng thời cảm ơn quân đội Iran vì đã ngăn chặn đất nước “bị khuất phục hoặc chia rẽ”.

Nhà lãnh đạo mới cũng nhắc tới các lực lượng đồng minh trong khu vực, cho rằng phong trào kháng chiến tại Yemen cũng sẽ hành động, trong khi các nhóm vũ trang tại Iraq “sẵn sàng hỗ trợ” cho cuộc cách mạng Hồi giáo.

Vị tân Lãnh tụ Tối cao cũng tuyên bố Tehran sẽ yêu cầu bồi thường cho các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành. “Chúng tôi sẽ yêu cầu kẻ thù phải bồi thường. Nếu không thể buộc họ bồi thường, chúng tôi sẽ phá hủy tài sản của họ tương xứng với những gì họ đã gây ra cho chúng tôi”, ông Khamenei nói.

Nhà lãnh đạo Iran cảnh báo nếu không nhận được bồi thường, Tehran sẽ đáp trả bằng cách phá hủy tài sản của đối phương. Bên cạnh các tuyên bố cứng rắn, ông Khamenei cho biết những người bị thương trong xung đột sẽ được điều trị miễn phí, đồng thời chính phủ sẽ xem xét bồi thường tài chính cho những người bị thiệt hại do chiến sự.

Người dân Iran xuống đường ủng hộ ông Mojtaba Khamenei lên nắm giữ quyền lực cao nhất tại Iran. Ảnh: Seattle Times.

Theo lãnh tụ mới của Iran, Tehran vốn duy trì quan hệ tốt với 15 nước láng giềng, song các quốc gia này cần thể hiện rõ lập trường trước “những kẻ xâm lược quê hương Iran”.

Trước đó, Truyền thông nhà nước Iran cho biết hình ảnh đầu tiên về thông điệp của lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei đã được công bố, trong đó lộ nét chữ viết tay của ông.

Bức ảnh do kênh Telegram chính thức của ông đăng tải cho thấy danh sách các lãnh tụ tối cao của Iran, gồm Mojtaba Khamenei, người tiền nhiệm là cha ông Ali Khamenei và lãnh tụ đầu tiên của Cộng hòa Hồi giáo, Ruhollah Khomeini.

Bên dưới danh sách là dòng chữ ngắn viết tay: “Nhân danh Thượng đế, Đấng Nhân từ và Khoan dung”. Cụm từ này thường được dùng ở phần mở đầu của hầu hết chương trong kinh Quran, đồng thời mang ý nghĩa tượng trưng cho một khởi đầu mới.

Tân Đại giáo chủ Iran lập tài khoản X

Lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, hiện đã mở tài khoản chính thức trên nền tảng X. Theo các nguồn tin, tài khoản này vừa đăng bài viết đầu tiên cách đây vài giờ, đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo Iran xuất hiện trên mạng xã hội kể từ khi lên nắm quyền.

Tài khoản sử dụng tên người dùng @Rahbarenghelab_, trong tiếng Ba Tư có nghĩa là “Lãnh tụ của Cách mạng”.

Đáng chú ý, tài khoản này chỉ theo dõi duy nhất một tài khoản khác - đó là tài khoản của người cha quá cố, cựu lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei.

Động thái xuất hiện trên mạng xã hội của Mojtaba Khamenei diễn ra trong bối cảnh ông vẫn chưa xuất hiện công khai kể từ khi được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao, sau khi kế nhiệm người cha.

Lãnh tụ Tối cao Iran là người nắm giữ quyền lực tuyệt đối về cả tinh thần lẫn chính trị ở Iran. Kể từ sau Cách mạng Hồi giáo 1979, vị trí này vốn chỉ do hai người đảm nhiệm là Ayatollah Khomeini và Ali Khamenei. Nay, ông Mojtaba Khamenei đã trở thành nhà lãnh đạo thứ ba, kế nhiệm chính cha mình.

Israel tung video phá hủy 250 UAV của Iran Đoạn video được Lực lượng Phòng vệ Israel đăng tải cho thấy không quân nước phát hiện các binh sĩ Iran đang trang bị vũ khí cho một UAV chuẩn bị phóng về phía Israel. Sau khi xác định mục tiêu, lực lượng này lập tức tấn công, phá hủy bệ phóng cùng nhóm binh sĩ và ngăn chặn kế hoạch phóng UAV.

Mỹ chuyển khí tài phòng không từ châu Âu sang Trung Đông

Một số hệ thống phòng không của Mỹ đã được điều chuyển từ châu Âu sang Trung Đông trong bối cảnh chiến sự liên quan đến Iran tiếp tục leo thang.

Một số hệ thống phòng không của Mỹ đã được điều chuyển từ châu Âu sang Trung Đông. Ảnh: US NAVY.

Thông tin được Alex Grynkewich, Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ và cũng là Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh châu Âu của NATO, đưa ra trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 12/3.

Ông Grynkewich cho biết một phần năng lực phòng không thuộc Bộ tư lệnh châu Âu của Mỹ đã được sử dụng để bảo vệ các đồng minh NATO tại khu vực đông Địa Trung Hải.

Trong phiên điều trần, Thượng nghị sĩ Angus King hỏi trực tiếp liệu các hệ thống phòng không có được điều chuyển về Trung Đông do xung đột hiện nay hay không. “Vâng, hoàn toàn đúng như vậy”, tướng Grynkewich trả lời.

Israel không kích cơ sở hạt nhân gần thủ đô Iran

Quân đội Israel cho biết không quân nước này đã tấn công một cơ sở liên quan chương trình hạt nhân của Iran trong những ngày gần đây.

Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), mục tiêu của đợt không kích là khu phức hợp Taleghan, nằm trong tổ hợp quân sự Parchin, cách thủ đô Tehran khoảng 30 km về phía đông nam. Đây là một phần trong loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Iran.

Hình ảnh vệ tinh ngày 6/3 (ảnh trên) và 11/3 (ảnh dưới) cho thấy cơ sở Taleghan 2 với ba hố bom sau các cuộc không kích vào khu phức hợp quân sự Parchin, cách Tehran khoảng 30 km về phía đông nam. Ảnh: Vantor.

IDF cho biết cơ sở Taleghan bị tình báo Israel xác định là nơi Tehran phát triển công nghệ vũ khí và tiến hành các thí nghiệm liên quan chương trình hạt nhân, trong khuôn khổ dự án khoa học mang tên Amad Project - chương trình được cho là nhằm phát triển vũ khí hạt nhân và được cho là đã chấm dứt từ năm 2003.

Trước đó, quân đội Israel cũng tuyên bố đã tấn công cơ sở Minzadeheian, một địa điểm hạt nhân khác tại Iran, nơi các nhà khoa học bị cáo buộc bí mật phát triển một thành phần quan trọng phục vụ chế tạo vũ khí hạt nhân.

Phía The Guardian cho biết chưa thể xác minh độc lập các tuyên bố này. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Tehran lâu nay vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Tehran trải qua đêm oanh tạc kinh hoàng

Một cư dân tại thủ đô Tehran của Iran cho biết họ đã trải qua một đêm kinh hoàng khi các đợt không kích và máy bay không người lái liên tiếp dội xuống thành phố.

“Đêm qua, UAV bay rất thấp, sát các tòa nhà dân cư và xuất hiện liên tục. Thật sự vô cùng đáng sợ”, người này nói với CNN. Nhân chứng cho biết thêm họ còn nghe thấy các đợt oanh tạc dồn dập ở khu vực lân cận, với tiếng nổ nối tiếp nhau không ngừng.

“Tôi không biết làm sao ai có thể sống sót dưới kiểu ném bom như vậy. Cảm giác như họ sẽ không để lại bất cứ thứ gì”, người này nói. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Iran vẫn tiếp diễn sang ngày 12/3.

Theo hãng tin Fars, các đợt tấn công của Israel đã nhắm vào các trạm kiểm soát của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng bán quân sự Basij tại Tehran. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết tới 3,2 triệu người Iran đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, nhiều người rời các đô thị lớn để tìm nơi trú ẩn tại các vùng nông thôn.

Ông Trump: Chặn hạt nhân Iran quan trọng hơn giá dầu

Ngày 12/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân quan trọng hơn nhiều so với việc kiểm soát giá dầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump nhấn mạnh Mỹ hiện là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt xa các quốc gia khác, vì vậy giá dầu tăng thậm chí còn mang lại lợi ích kinh tế cho Washington.

“Tuy nhiên, điều quan trọng và đáng quan tâm hơn nhiều đối với tôi, với tư cách Tổng thống, là ngăn chặn chế độ độc ác Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và phá hủy Trung Đông, thậm chí là cả thế giới”, ông Trump viết.

Bài đăng trên nền tảng Truth Social của ông Trump.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan chương trình hạt nhân của Iran và xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Iran cảnh báo khiến cả Trung Đông “tắt điện”

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Ali Larijani, cảnh báo toàn bộ khu vực có thể rơi vào bóng tối nếu Mỹ tấn công mạng lưới điện của Iran.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani. Ảnh: Reuters.

Phản hồi trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington có thể phá hủy hệ thống điện của Iran “trong vòng một giờ”, ông Larijani viết trên mạng xã hội X: “Nếu họ làm điều đó, cả khu vực sẽ chìm trong bóng tối chỉ trong chưa đầy nửa giờ, và bóng tối sẽ tạo cơ hội lớn để săn lùng binh sĩ Mỹ đang tìm cách chạy trốn”.

Trước đó, ông Trump cho biết Mỹ đã tạm thời chưa tấn công các cơ sở sản xuất điện của Iran, song cảnh báo Washington có thể nhắm vào các mục tiêu này nếu Tehran tìm cách cắt đứt nguồn cung dầu toàn cầu.

Iran dọa biến vịnh Ba Tư thành 'biển máu' nếu các đảo bị tấn công

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Iran sẽ đáp trả không khoan nhượng nếu các đảo thuộc chủ quyền nước này bị tấn công.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf tuyên bố mọi hành động xâm phạm lãnh thổ các đảo của Iran sẽ phá vỡ mọi giới hạn kiềm chế của Tehran.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ các đảo của Iran sẽ khiến mọi sự kiềm chế sụp đổ”, ông viết, đồng thời cảnh báo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ đến mức biến vịnh Ba Tư thành “biển máu của những kẻ xâm lược”.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo IRGC cũng thừa nhận đã tấn công tàu chở hàng Safesea Vishnu vào rạng sáng gần thành phố cảng Basra của Iraq, cho rằng con tàu đã phớt lờ các cảnh báo từ phía Tehran.

Theo thông tin từ Đại sứ quán India tại Baghdad, con tàu thuộc sở hữu của Mỹ và treo cờ Marshall Islands. Vụ tấn công khiến một thủy thủ người Ấn Độ thiệt mạng, trong khi 15 thành viên thủy thủ đoàn khác đã được sơ tán an toàn.

Bồn chứa nhiên liệu bốc cháy dữ dội tại cảng ở Oman Hãng tin nhà nước của ONA cho biết lực lượng khẩn cấp tại Oman đang nỗ lực khống chế đám cháy tại các bồn chứa nhiên liệu ở cảng Salalah.

Làn sóng đóng cửa ngân hàng lan khắp Vùng Vịnh

Nhiều tổ chức tài chính tại các nước Vùng Vịnh đang tạm thời đóng cửa chi nhánh sau khi căng thẳng khu vực leo thang. Các ngân hàng cho biết quyết định này nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên, ít nhất đến hết tuần này.

Động thái diễn ra sau khi một tổ chức tài chính công của Iran bị tấn công, được cho là bởi lực lượng của Mỹ hoặc Israel. Tehran sau đó tuyên bố các cơ sở tài chính và kinh tế có liên hệ với Mỹ hoặc Israel có thể trở thành mục tiêu đáp trả.

Trong số các ngân hàng chịu ảnh hưởng, HSBC thông báo tạm dừng hoạt động tại Doha, trong khi Citibank và Standard Chartered cũng đóng cửa văn phòng tại UAE. Không chỉ ngân hàng, các tập đoàn tư vấn và kiểm toán lớn như PricewaterhouseCoopers và Deloitte cũng thông báo tạm ngừng hoạt động tại nhiều quốc gia trong khu vực. Riêng PwC cho biết họ sẽ đóng cửa văn phòng tại Saudi Arabia, Kuwait, Qatar và UAE.

Diễn biến này cho thấy Tehran dường như đang mở rộng các đòn gây sức ép kinh tế, nhằm khiến các nước Vùng Vịnh chịu tác động trực tiếp hơn từ cuộc xung đột và qua đó tăng áp lực lên Washington.

Không quân Israel đánh sập hơn 250 UAV Iran

Quân đội Israel cho biết đã phá hủy hơn 250 máy bay không người lái của Iran, đồng thời tiêu diệt nhiều binh sĩ và chỉ huy thuộc lực lượng vận hành UAV của Tehran trong các đợt không kích gần đây.

Israel đánh sập nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran. Ảnh: Reuters.

Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chiến dịch những ngày qua đã mở rộng quy mô nhằm vào năng lực máy bay không người lái của Iran.

Trong một đợt tấn công, Không quân Israel phát hiện các binh sĩ Iran đang chuẩn bị phóng UAV về phía Israel. Chỉ ít phút sau khi xác định mục tiêu, lực lượng này đã tiến hành không kích, phá hủy bệ phóng cùng nhóm binh sĩ, qua đó ngăn chặn kế hoạch tấn công.

"Cho đến nay, Không quân đã tấn công hơn 250 máy bay không người lái, bệ phóng và hàng chục địa điểm phóng. Ngoài ra, nhiều chỉ huy và binh lính trong lực lượng máy bay không người lái chịu trách nhiệm cho nhiều vụ phóng hướng tới Nhà nước Israel đã bị tiêu diệt", IDF cho biết trong một tuyên bố. Quân đội Israel cũng công bố đoạn video ghi lại một số đợt không kích trong chiến dịch này.

Iran cáo buộc EU "đồng lõa" trong các cuộc tấn công của Mỹ - Israel

Iran lên án Liên minh châu Âu (EU), cáo buộc khối này tiếp tay cho các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Tehran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cho rằng thái độ của châu Âu đối với cuộc chiến thực chất là sự ủng hộ dành cho các đợt tấn công.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Baghaei khẳng định: “Sự thờ ơ và mặc nhận của EU trước những hành vi xâm lược và tàn bạo của Mỹ - Israel không khác gì sự đồng lõa”, theo Al Jazeera.

Mỹ chưa sẵn sàng hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz

Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, Washington chưa sẵn sàng hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, trọng tâm trước mắt của quân đội là các hoạt động nhắm vào năng lực tấn công của Iran.

"Việc đó sẽ diễn ra tương đối sớm nhưng không thể thực hiện ngay lúc này", ông Wright phát biểu trên CNBC. "Chúng tôi đơn giản là chưa sẵn sàng. Tất cả khí tài quân sự của chúng tôi đang tập trung vào việc tiêu diệt khả năng tấn công của Iran".

Ông Wright cho biết Hải quân có thể sẵn sàng bắt đầu các hoạt động hộ tống vào cuối tháng này, đồng thời cho biết thêm rằng vấn đề này đang được thảo luận với các quan chức quốc phòng.

Tập đoàn Nga kiên định với dự án hạt nhân giữa tâm bão chiến tranh Iran

Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga khẳng định sẽ tiếp tục ở lại Iran bất chấp xung đột và duy trì cam kết xây dựng thêm hai tổ máy tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr Nuclear Power Plant.

Theo người đứng đầu Rosatom, Alexei Likhachev, tập đoàn này trước đó đã sơ tán một phần nhân sự và tạm dừng thi công sau khi Mỹ và Israel mở các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.

Tuy nhiên hiện khoảng 450 nhân viên Rosatom vẫn ở lại công trường, trong khi 150 người đã trở về Nga qua Armenia trong tuần này. Ông Likhachev nhấn mạnh việc xây dựng tổ máy số 2 và số 3 tại Bushehr vẫn là ưu tiên của tập đoàn, đồng thời cho rằng “đây không phải là thời điểm để rút lui”.

Theo thỏa thuận song phương giữa Nga và Iran, hai bên có thể xây dựng tối đa tám tổ máy điện hạt nhân, trong đó bốn tổ máy đặt tại Bushehr.

UAV Israel tấn công chốt IRGC, 10 người thiệt mạng

Các máy bay không người lái của Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các chốt kiểm soát của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và dân quân Basij tại thủ đô Tehran, theo truyền thông nhà nước Iran.

Hãng tin bán chính thức Fars cho biết ít nhất 10 “lực lượng bảo vệ an ninh” đã thiệt mạng trong các đòn tấn công bằng UAV này.

Các chốt kiểm soát nói trên được bố trí rải rác khắp Tehran và do IRGC cùng lực lượng Basij quản lý. Basij là lực lượng bán quân sự tình nguyện, thường được giao nhiệm vụ duy trì trật tự xã hội, thực thi các chuẩn mực Hồi giáo và hỗ trợ chính quyền trong kiểm soát an ninh nội địa.

Lực lượng này chủ yếu tuyển mộ từ các tầng lớp bảo thủ, thu nhập thấp và mang động cơ ý thức hệ mạnh mẽ. Basij cũng thường đứng tuyến đầu trong việc trấn áp các cuộc biểu tình và bất ổn trong nước, bao gồm làn sóng biểu tình tại Iran hồi đầu năm nay.

Hiện Israel Defense Forces (IDF) chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Mỹ tung video xóa sổ các cơ sở tên lửa đạn đạo và UAV Iran CENTCOM công bố đoạn video mới về cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Chỉ huy CENTCOM cho biết kể từ khi chiến dịch bắt đầu, lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 5.500 mục tiêu bên trong Iran, trong đó có hơn 60 tàu thuyền, bằng nhiều loại vũ khí chính xác.

Chiến sự Iran làm 7,5% nguồn cung dầu toàn cầu tê liệt

Cuộc chiến liên quan Iran đang gây ra cú sốc lớn chưa từng có đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu, ảnh hưởng tới khoảng 7,5% nguồn cung thế giới, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), theo Bloomberg.

Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng công bố ngày 11/3, IEA nhận định xung đột tại Trung Đông đang tạo ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu toàn cầu. Trước đó một ngày, các nước thành viên của cơ quan này đã thống nhất xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, mức giải phóng lớn nhất từ trước tới nay, nhằm ổn định thị trường.

IEA dự báo xung đột sẽ khiến nguồn cung dầu toàn cầu giảm khoảng 8 triệu thùng/ngày trong tháng này. Giá năng lượng tăng mạnh, các chuyến bay bị hủy và bất ổn kinh tế cũng đang kéo giảm nhu cầu tiêu thụ, buộc cơ quan này hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm nay xuống còn khoảng 640.000 thùng/ngày, thấp nhất kể từ khi cơ quan bắt đầu đưa ra dự báo cho năm nay.

Một tàu chở dầu di chuyển tại eo biển Hormuz ngày 11/3. Ảnh: Reuters.

IEA cho biết việc eo biển Hormuz gần như tê liệt đã buộc các nhà sản xuất tại khu vực Vùng Vịnh cắt giảm khoảng 10 triệu thùng sản lượng mỗi ngày. Dù Saudi Arabia và UAE có thể chuyển hướng một phần xuất khẩu sang các tuyến khác, sự gián đoạn vẫn gây áp lực lớn lên nguồn cung.

Cú sốc này cũng khiến IEA giảm dự báo thặng dư dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn khoảng 2,4 triệu thùng/ngày, thấp hơn hơn một phần ba so với dự báo trước đó.

Theo cơ quan này, việc đóng cửa eo biển Hormuz còn đe dọa khoảng 4 triệu thùng/ngày công suất lọc dầu trong khu vực, đồng thời làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt các sản phẩm nhiên liệu như diesel và nhiên liệu hàng không.