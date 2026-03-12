Bangkok yêu cầu Iran xin lỗi sau vụ việc bắn tàu chở hàng

Thái Lan đã yêu cầu Iran đưa ra lời xin lỗi chính thức sau khi một tàu hàng của nước này bị trúng đạn khi đi qua eo biển Hormuz, gây hỏa hoạn và buộc thủy thủ đoàn phải rời tàu khẩn cấp.

Tàu chở hàng Mayruree Naree đăng ký tại Thái Lan bị tấn công ở khu vực eo biển Hormuz ngày 11/3/2026. Ảnh: Hải quân Thái Lan.

Ngày 12/3, Phó Thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Sirilak Niyom đã làm việc với Đại sứ Iran tại Thái Lan Nassereddin Heidari liên quan đến vụ tàu chở hàng Mayuree Naree bị tấn công tại eo biển Hormuz sau khi rời cảng Khalifa (UAE).

Phía Thái Lan bày tỏ sự phản đối kịch liệt đối với vụ tấn công gây hư hại tàu và đe dọa an toàn của 23 thủy thủ Thái Lan. Bộ Ngoại giao Thái Lan yêu cầu chính quyền Iran đưa ra lời xin lỗi chính thức, làm rõ sự việc và đảm bảo không để hành vi tương tự tái diễn trong tương lai.

Đại sứ Iran ghi nhận, bày tỏ sự lấy làm tiếc về sự cố và khẳng định sẽ báo cáo nội dung phản đối của phía Thái Lan về chính phủ nước mình.

Sự việc xảy ra khi những ngày gần đây, giới chức Tehran tuyên bố mọi tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz phải xin phép Iran.

Cuộc chiến của liên quân Mỹ - Israel nhằm vào Iran đã bước sang ngày thứ 13 (khiến ít nhất 1.395 người Iran thiệt mạng, 13 người Israel tử vong) nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các đợt không kích của Washington đã "về cơ bản đánh bại" Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran cam kết vì hòa bình nhưng chỉ chấm dứt chiến tranh nếu các "quyền hợp pháp" được công nhận. Qua các cuộc điện đàm với lãnh đạo Nga và Pakistan, ông Pezeshkian nêu rõ 3 điều kiện để giải quyết xung đột: Công nhận đầy đủ các quyền lợi chính đáng của Iran. Bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra. Có các bảo đảm quốc tế để ngăn chặn các cuộc tấn công tương lai.

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Ali Jafarian cáo buộc các cuộc không kích của Mỹ và Israel đang nhắm vào hạ tầng dân sự và y tế với cường độ cao ngày 12/3 khiến 31 cơ sở lâm sàng và bệnh viện lớn bị hư hại, trong đó 12 cơ sở đã hoàn toàn ngừng hoạt động.

Các đợt oanh tạc không chỉ đánh vào mục tiêu quân sự mà còn gây thiệt hại cho trường học, kho dầu, mạng lưới điện và nước, đặc biệt là tại Karaj và khu vực lân cận Tehran.

Các nhà phân tích lo ngại Israel đang áp dụng "chiến thuật Gaza" tại Iran - phá hủy toàn diện hệ thống hạ tầng và các định chế nhà nước để làm tê liệt đối phương.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo trên mạng xã hội X rằng bất kỳ hành động xâm lược nào của Mỹ nhằm vào các hòn đảo của Iran ở vùng Vịnh sẽ khiến Tehran "từ bỏ mọi sự kiềm chế". Các hòn đảo này, bao gồm đảo Kharg, không chỉ là nơi đặt căn cứ quân sự mà còn là những trạm xuất khẩu năng lượng sống còn của Iran.