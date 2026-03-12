Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bangkok yêu cầu Iran xin lỗi sau vụ việc bắn tàu chở hàng

  • Thứ năm, 12/3/2026 16:46 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Thái Lan đã yêu cầu Iran đưa ra lời xin lỗi chính thức sau khi một tàu hàng của nước này bị trúng đạn khi đi qua eo biển Hormuz, gây hỏa hoạn và buộc thủy thủ đoàn phải rời tàu khẩn cấp.

Tàu chở hàng Mayruree Naree đăng ký tại Thái Lan bị tấn công ở khu vực eo biển Hormuz ngày 11/3/2026. Ảnh: Hải quân Thái Lan.

Ngày 12/3, Phó Thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Sirilak Niyom đã làm việc với Đại sứ Iran tại Thái Lan Nassereddin Heidari liên quan đến vụ tàu chở hàng Mayuree Naree bị tấn công tại eo biển Hormuz sau khi rời cảng Khalifa (UAE).

Phía Thái Lan bày tỏ sự phản đối kịch liệt đối với vụ tấn công gây hư hại tàu và đe dọa an toàn của 23 thủy thủ Thái Lan. Bộ Ngoại giao Thái Lan yêu cầu chính quyền Iran đưa ra lời xin lỗi chính thức, làm rõ sự việc và đảm bảo không để hành vi tương tự tái diễn trong tương lai.

Đại sứ Iran ghi nhận, bày tỏ sự lấy làm tiếc về sự cố và khẳng định sẽ báo cáo nội dung phản đối của phía Thái Lan về chính phủ nước mình.

Sự việc xảy ra khi những ngày gần đây, giới chức Tehran tuyên bố mọi tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz phải xin phép Iran.

Cuộc chiến của liên quân Mỹ - Israel nhằm vào Iran đã bước sang ngày thứ 13 (khiến ít nhất 1.395 người Iran thiệt mạng, 13 người Israel tử vong) nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các đợt không kích của Washington đã "về cơ bản đánh bại" Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran cam kết vì hòa bình nhưng chỉ chấm dứt chiến tranh nếu các "quyền hợp pháp" được công nhận. Qua các cuộc điện đàm với lãnh đạo Nga và Pakistan, ông Pezeshkian nêu rõ 3 điều kiện để giải quyết xung đột: Công nhận đầy đủ các quyền lợi chính đáng của Iran. Bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra. Có các bảo đảm quốc tế để ngăn chặn các cuộc tấn công tương lai.

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Ali Jafarian cáo buộc các cuộc không kích của Mỹ và Israel đang nhắm vào hạ tầng dân sự và y tế với cường độ cao ngày 12/3 khiến 31 cơ sở lâm sàng và bệnh viện lớn bị hư hại, trong đó 12 cơ sở đã hoàn toàn ngừng hoạt động.

Các đợt oanh tạc không chỉ đánh vào mục tiêu quân sự mà còn gây thiệt hại cho trường học, kho dầu, mạng lưới điện và nước, đặc biệt là tại Karaj và khu vực lân cận Tehran.

Các nhà phân tích lo ngại Israel đang áp dụng "chiến thuật Gaza" tại Iran - phá hủy toàn diện hệ thống hạ tầng và các định chế nhà nước để làm tê liệt đối phương.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo trên mạng xã hội X rằng bất kỳ hành động xâm lược nào của Mỹ nhằm vào các hòn đảo của Iran ở vùng Vịnh sẽ khiến Tehran "từ bỏ mọi sự kiềm chế". Các hòn đảo này, bao gồm đảo Kharg, không chỉ là nơi đặt căn cứ quân sự mà còn là những trạm xuất khẩu năng lượng sống còn của Iran.

'Mắt thần' Trung Quốc giúp Iran hóa giải ưu thế Mỹ?

Giới phân tích cho rằng Iran có thể đang khai thác hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc để dẫn đường tên lửa, qua đó né gây nhiễu GPS và nâng độ chính xác trong các đòn tấn công.

5 giờ trước

Số phận những thủy thủ Iran trên tàu chiến bị đánh chìm

Hiện Sri Lanka đang tiếp nhận hàng trăm quân nhân hải quân Iran được cứu nạn, nhưng chưa có kế hoạch rõ ràng về việc đưa họ trở về nước.

5 giờ trước

Vì sao xả kho dầu không đủ sức cứu thị trường?

Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang dẫn tới lần gián đoạn nguồn cung dầu mỏ lớn nhất lịch sử. Chuyên gia cho rằng xả kho dự trữ khẩn cấp không phải mấu chốt giải quyết khủng hoảng này.

5 giờ trước

Phương Linh

Thái Lan Donald Trump Ai Cập Israel Trung Quốc Mỹ Thái Lan Nga Pháp Liên Hợp Quốc Hội đồng Bảo an eo biển Hormuz Thủy thủ Iran tàu chở hàng

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Thong diep dau tien cua tan Dai giao chu Iran hinh anh

Thông điệp đầu tiên của tân Đại giáo chủ Iran

2 giờ trước 18:33 12/3/2026

0

Truyền thông nhà nước Iran cho biết hình ảnh đầu tiên về thông điệp của lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei đã được công bố, trong đó lộ nét chữ viết tay của ông.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý