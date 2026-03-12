Phu nhân cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei vẫn còn sống

Truyền thông nhà nước Iran cho biết phu nhân của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei vẫn còn sống, đồng thời khẳng định các thông tin trước đó về việc bà qua đời là không chính xác.

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh. Ảnh: X/@usmann_01.

Theo các nguồn tin Iran ngày 12/3, những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông về cái chết của bà đã bị bác bỏ, và bà hiện vẫn còn sống.

Phu nhân của ông Ali Khamenei là Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, người vốn rất kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước công chúng trong suốt nhiều thập niên ông Khamenei nắm quyền tại Iran.

Trước đó, nhiều nguồn tin từng cho rằng bà bị thương nặng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, thậm chí có báo cáo nói bà đã tử vong vào ngày 2/3 sau khi rơi vào hôn mê.

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh sinh ra trong một gia đình tôn giáo danh tiếng ở Mashhad - thành phố lớn thứ hai của Iran. Cha bà là doanh nhân nổi tiếng trong khu vực, còn anh trai giữ chức phó giám đốc tại đài truyền hình nhà nước Iran IRIB.

Mặc dù kết hôn với người có ảnh hưởng nhất Cộng hòa Hồi giáo Iran, bà Bagherzadeh vẫn giữ hình ảnh kín đáo trước công chúng. Bà hiếm khi tham gia các hoạt động chính thức và hầu như tránh các vấn đề chính trị, thay vào đó tập trung cho gia đình và các nghĩa vụ tôn giáo.