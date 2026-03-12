Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Phu nhân cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei vẫn còn sống

  • Thứ năm, 12/3/2026 23:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Truyền thông nhà nước Iran cho biết phu nhân của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei vẫn còn sống, đồng thời khẳng định các thông tin trước đó về việc bà qua đời là không chính xác.

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh. Ảnh: X/@usmann_01.

Theo các nguồn tin Iran ngày 12/3, những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông về cái chết của bà đã bị bác bỏ, và bà hiện vẫn còn sống.

Phu nhân của ông Ali Khamenei là Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, người vốn rất kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước công chúng trong suốt nhiều thập niên ông Khamenei nắm quyền tại Iran.

Trước đó, nhiều nguồn tin từng cho rằng bà bị thương nặng trong các cuộc không kích của MỹIsrael, thậm chí có báo cáo nói bà đã tử vong vào ngày 2/3 sau khi rơi vào hôn mê.

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh sinh ra trong một gia đình tôn giáo danh tiếng ở Mashhad - thành phố lớn thứ hai của Iran. Cha bà là doanh nhân nổi tiếng trong khu vực, còn anh trai giữ chức phó giám đốc tại đài truyền hình nhà nước Iran IRIB.

Mặc dù kết hôn với người có ảnh hưởng nhất Cộng hòa Hồi giáo Iran, bà Bagherzadeh vẫn giữ hình ảnh kín đáo trước công chúng. Bà hiếm khi tham gia các hoạt động chính thức và hầu như tránh các vấn đề chính trị, thay vào đó tập trung cho gia đình và các nghĩa vụ tôn giáo.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz để gây sức ép với Mỹ và Israel.

2 giờ trước

Iran cho phép tàu thuyền một số nước đi qua eo biển Hormuz

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi trả lời hãng tin AFP rằng nước này đã cho phép tàu thuyền từ một số quốc gia băng qua eo biển Hormuz.

7 giờ trước

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Lâm Phương

Iran Israel Mỹ phu nhân lãnh tụ tối cao Ali Khamenei Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh còn sống

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý