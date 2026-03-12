Phu nhân cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei vẫn còn sống

|
Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh. Ảnh: X/@usmann_01.
Theo các nguồn tin Iran ngày 12/3, những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông về cái chết của bà đã bị bác bỏ, và bà hiện vẫn còn sống.
Phu nhân của ông Ali Khamenei là Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, người vốn rất kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước công chúng trong suốt nhiều thập niên ông Khamenei nắm quyền tại Iran.
Trước đó, nhiều nguồn tin từng cho rằng bà bị thương nặng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, thậm chí có báo cáo nói bà đã tử vong vào ngày 2/3 sau khi rơi vào hôn mê.
Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh sinh ra trong một gia đình tôn giáo danh tiếng ở Mashhad - thành phố lớn thứ hai của Iran. Cha bà là doanh nhân nổi tiếng trong khu vực, còn anh trai giữ chức phó giám đốc tại đài truyền hình nhà nước Iran IRIB.
Mặc dù kết hôn với người có ảnh hưởng nhất Cộng hòa Hồi giáo Iran, bà Bagherzadeh vẫn giữ hình ảnh kín đáo trước công chúng. Bà hiếm khi tham gia các hoạt động chính thức và hầu như tránh các vấn đề chính trị, thay vào đó tập trung cho gia đình và các nghĩa vụ tôn giáo.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...