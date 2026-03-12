Thống đốc trẻ nhất Nhật Bản gây sốt vì ngoại hình điển trai

Takato Ishida, thống đốc trẻ nhất đang tại nhiệm ở Nhật Bản, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật giữa lúc ông nỗ lực cải tổ chính quyền tỉnh.

Thống đốc tỉnh Fukui Takato Ishida. Ảnh: Instagram/Ishida.Takato.

Thống đốc tỉnh Fukui, Takato Ishida, 36 tuổi, đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Nhật Bản khi loạt hình ảnh cho thấy diện mạo điển trai của anh lan truyền rộng rãi, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, theo SCMP.

Là lãnh đạo cấp tỉnh trẻ nhất đang tại nhiệm ở Japan, Ishida nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng, với nhiều người nhận xét anh “điển trai hiếm thấy ở một chính trị gia”.

Sự quan tâm dành cho anh bắt đầu ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1. Một video chào mừng đăng trên Instagram ngày 1/2 đã thu hút hơn 150.000 lượt thích, cùng hàng loạt bình luận khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung và phong thái cuốn hút của vị thống đốc trẻ.

Làn sóng chú ý này bùng lên trở lại trong tuần qua khi shida đăng tải loạt ảnh và thông tin cập nhật về các phiên họp của hội đồng tỉnh Fukui cũng như cuộc họp của một ủy ban đặc biệt về phòng chống quấy rối hôm 9/3.

Ngoại hình điển trai gây sốt mạng xã hội của Takato Ishida. Ảnh: Instagram.

Ishida lên nắm quyền sau khi người tiền nhiệm, Tatsuji Sugimoto, từ chức vì bê bối quấy rối tình dục liên quan đến nhân viên chính quyền tỉnh. Tuy nhiên, theo ông Ishida, điều khiến anh quan tâm hơn cả không phải là lượng người theo dõi tăng nhanh trên mạng, mà là việc khôi phục niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương.

Trước khi bước vào chính trường địa phương, Ishida từng là quan chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản và có thời gian công tác tại Washington, Zambia và Melbourne. Anh giành chiến thắng sít sao trước đối thủ Kenichi Yamada trong cuộc bầu cử thống đốc và chính thức nhậm chức vào tháng 1.

Phát biểu trong cuộc họp báo nhậm chức ngày 29/1, Ishida cam kết xử lý dứt điểm vấn đề quấy rối trong bộ máy chính quyền.

“Không có bất kỳ hình thức quấy rối nào có thể được dung thứ”, Ishida nhấn mạnh, đồng thời cho biết chính quyền của ông sẽ thúc đẩy một môi trường làm việc cởi mở và minh bạch hơn.

Trước sự chú ý ngày càng lớn trên mạng xã hội, vị thống đốc trẻ cũng thừa nhận sức lan tỏa này đi kèm trách nhiệm. Trong cuộc họp báo hồi tháng 2, anh cho biết nếu sự quan tâm đó giúp quảng bá hình ảnh tỉnh Fukui và thúc đẩy các sáng kiến phát triển - như dự án đường sắt cao tốc Hokuriku Shinkansen - thì đó sẽ là điều đáng trân trọng.