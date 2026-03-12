Iran dọa biến vịnh Ba Tư thành 'biển máu' nếu các đảo bị tấn công

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Iran sẽ đáp trả không khoan nhượng nếu các đảo thuộc chủ quyền nước này bị tấn công.

Israel không kích UAV vào chốt IRGC ở Tehran khiến ít nhất 10 “lực lượng bảo vệ an ninh” thiệt mạng.

Iran dội UAV và tên lửa khắp vùng Vịnh vào rạng sáng 12/3.

Iran đưa ra 3 điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ - Israel là "công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường chiến tranh và có sự đảm bảo quốc tế vững chắc về việc không bị gây hấn trong tương lai".

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf tuyên bố mọi hành động xâm phạm lãnh thổ các đảo của Iran sẽ phá vỡ mọi giới hạn kiềm chế của Tehran.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ các đảo của Iran sẽ khiến mọi sự kiềm chế sụp đổ”, ông viết, đồng thời cảnh báo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ đến mức biến vịnh Ba Tư thành “biển máu của những kẻ xâm lược”.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo IRGC cũng thừa nhận đã tấn công tàu chở hàng Safesea Vishnu vào rạng sáng gần thành phố cảng Basra của Iraq, cho rằng con tàu đã phớt lờ các cảnh báo từ phía Tehran.

Theo thông tin từ Đại sứ quán India tại Baghdad, con tàu thuộc sở hữu của Mỹ và treo cờ Marshall Islands. Vụ tấn công khiến một thủy thủ người Ấn Độ thiệt mạng, trong khi 15 thành viên thủy thủ đoàn khác đã được sơ tán an toàn.

UAV Israel tấn công chốt IRGC, 10 người thiệt mạng

Các máy bay không người lái của Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các chốt kiểm soát của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và dân quân Basij tại thủ đô Tehran, theo truyền thông nhà nước Iran.

Hãng tin bán chính thức Fars cho biết ít nhất 10 “lực lượng bảo vệ an ninh” đã thiệt mạng trong các đòn tấn công bằng UAV này.

Các chốt kiểm soát nói trên được bố trí rải rác khắp Tehran và do IRGC cùng lực lượng Basij quản lý. Basij là lực lượng bán quân sự tình nguyện, thường được giao nhiệm vụ duy trì trật tự xã hội, thực thi các chuẩn mực Hồi giáo và hỗ trợ chính quyền trong kiểm soát an ninh nội địa.

Lực lượng này chủ yếu tuyển mộ từ các tầng lớp bảo thủ, thu nhập thấp và mang động cơ ý thức hệ mạnh mẽ. Basij cũng thường đứng tuyến đầu trong việc trấn áp các cuộc biểu tình và bất ổn trong nước, bao gồm làn sóng biểu tình tại Iran hồi đầu năm nay.

Hiện Israel Defense Forces (IDF) chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Chiến sự Iran làm 7,5% nguồn cung dầu toàn cầu tê liệt

Cuộc chiến liên quan Iran đang gây ra cú sốc lớn chưa từng có đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu, ảnh hưởng tới khoảng 7,5% nguồn cung thế giới, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), theo Bloomberg.

Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng công bố ngày 11/3, IEA nhận định xung đột tại Trung Đông đang tạo ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu toàn cầu. Trước đó một ngày, các nước thành viên của cơ quan này đã thống nhất xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, mức giải phóng lớn nhất từ trước tới nay, nhằm ổn định thị trường.

IEA dự báo xung đột sẽ khiến nguồn cung dầu toàn cầu giảm khoảng 8 triệu thùng/ngày trong tháng này. Giá năng lượng tăng mạnh, các chuyến bay bị hủy và bất ổn kinh tế cũng đang kéo giảm nhu cầu tiêu thụ, buộc cơ quan này hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm nay xuống còn khoảng 640.000 thùng/ngày, thấp nhất kể từ khi cơ quan bắt đầu đưa ra dự báo cho năm nay.

Một tàu chở dầu di chuyển tại eo biển Hormuz ngày 11/3. Ảnh: Reuters.

IEA cho biết việc eo biển Hormuz gần như tê liệt đã buộc các nhà sản xuất tại khu vực Vùng Vịnh cắt giảm khoảng 10 triệu thùng sản lượng mỗi ngày. Dù Saudi Arabia và UAE có thể chuyển hướng một phần xuất khẩu sang các tuyến khác, sự gián đoạn vẫn gây áp lực lớn lên nguồn cung.

Cú sốc này cũng khiến IEA giảm dự báo thặng dư dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn khoảng 2,4 triệu thùng/ngày, thấp hơn hơn một phần ba so với dự báo trước đó.

Theo cơ quan này, việc đóng cửa eo biển Hormuz còn đe dọa khoảng 4 triệu thùng/ngày công suất lọc dầu trong khu vực, đồng thời làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt các sản phẩm nhiên liệu như diesel và nhiên liệu hàng không.