Nhật Bản: Hãy nhận lấy 21 kg vàng và đi sửa ống nước

Thị trưởng thành phố Osaka, Nhật Bản, cho biết thành phố sẽ tôn trọng nguyện vọng của người hiến tặng, sử dụng khoản quà tặng bằng vàng ròng trị giá 560 triệu yen (hơn 3,5 triệu USD) để cải tạo hạ tầng.

Người dân đi ngang tháp Tsutenkaku ở Osaka, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Thành phố Osaka (Nhật Bản) vừa tiếp nhận một khoản quà tặng đặc biệt gồm 21 thỏi vàng từ một nhà hảo tâm ẩn danh. Người này đề nghị chính quyền thành phố sử dụng toàn bộ số tiền để sửa chữa hệ thống đường ống nước đang xuống cấp tại Osaka.

Theo thị trưởng Hideyuki Yokoyama, các thỏi vàng có tổng trọng lượng 21 kg đã được trao cho Cục Cấp nước thành phố Osaka hồi tháng 11/2025, dù vậy, tới nay thông tin này mới được chính thức công bố.

“Đây là một khoản tài sản khiến tôi thực sự sững sờ. Việc xử lý hệ thống ống nước già cỗi đòi hỏi nguồn đầu tư rất lớn và chúng tôi vô cùng biết ơn khoản đóng góp này”, ông Yokoyama chia sẻ với báo giới Nhật Bản.

Ông Yokoyama cho biết chính quyền Osaka, đô thị lớn thứ ba Nhật Bản với khoảng 2,8 triệu dân, sẽ dành toàn bộ khoản quà tặng của nhà hảo tâm cho các dự án nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước.

Phần lớn cơ sở hạ tầng công cộng chủ chốt của Nhật Bản được xây dựng trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế nhanh sau Thế chiến II. Tuy nhiên, theo ông Eiji Kotani, quan chức phụ trách ngành cấp thoát nước của thành phố, quá trình đô thị hóa tại Osaka diễn ra sớm hơn nhiều nơi khác, khiến hệ thống đường ống nước và các hạ tầng liên quan cũng xuống cấp sớm hơn qua thời gian.

Thành phố hiện cần thay mới khoảng 260 km đường ống. Riêng việc cải tạo một đoạn dài khoảng 2 km đã tiêu tốn khoảng 500 triệu yen, theo ông Kotani. Trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2025, Osaka ghi nhận 92 vụ rò rỉ đường ống nước ngầm.

Mối lo ngại về sự an toàn của hệ thống cấp thoát nước tại Nhật Bản gia tăng sau vụ một xe tải rơi xuống hố sụt hồi năm ngoái, khiến tài xế thiệt mạng. Sự cố được cho là có liên quan đến đường ống thoát nước bị hư hỏng tại tỉnh Saitama, nằm ở phía bắc thủ đô Tokyo.