Lý do Nga cho rằng chưa thể nối lại đàm phán hòa bình với Nhật Bản

  • Thứ bảy, 21/2/2026 07:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quan hệ giữa Moskva và Tokyo đã “giảm xuống mức không” trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài RT, ông Peskov khẳng định Nga và Nhật Bản hiện không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến việc ký kết hiệp ước hòa bình, do quan hệ song phương đang ở mức thấp nhất vì lập trường mà Moskva cho là “không thân thiện” từ phía Tokyo.

Phát biểu với báo giới ngày 20/2, ông Peskov bình luận về bài phát biểu chính sách của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trước Quốc hội nước này. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Nhật Bản thừa nhận quan hệ Nga - Nhật đang trong “tình thế khó khăn”, song khẳng định lập trường của Tokyo không thay đổi, tiếp tục hướng tới giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết hiệp ước hòa bình với Nga.

Đáp lại, ông Peskov cho rằng trong điều kiện không có đối thoại, việc thảo luận về hiệp ước hòa bình là không thể. Ông nhấn mạnh Nga không chủ trương chấm dứt quan hệ ngoại giao, đồng thời cho rằng phía Nhật Bản phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu tương tác hiện nay.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, với lập trường hiện nay của Tokyo, rất khó đạt được bất kỳ thỏa thuận nào nếu không có sự thay đổi trong cách tiếp cận quan hệ song phương.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và Nhật Bản chưa từng ký một hiệp ước hòa bình chính thức, dù hai bên đã ký Tuyên bố chung năm 1956 nhằm chấm dứt tình trạng chiến tranh và khôi phục quan hệ ngoại giao.

Tiến trình ký kết hiệp ước hòa bình lâu nay bị cản trở bởi tranh chấp chủ quyền đối với bốn đảo cực Nam thuộc quần đảo Kuril. Các đảo này do Liên Xô tiếp quản vào cuối Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhật Bản phản đối chủ quyền của Nga đối với các đảo trên và coi việc giải quyết vấn đề lãnh thổ là điều kiện tiên quyết cho một hiệp ước hòa bình.

Tháng 3/2022, Nga tuyên bố đình chỉ các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, sau khi Tokyo tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột tại Ukraine. Nhật Bản cũng triển khai nhiều hình thức hỗ trợ đối với Kyiv, động thái bị Moskva chỉ trích.

Cuốn sách thức tỉnh hàng triệu người dân Nhật

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách Khuyến học bàn về những yếu tố cơ bản khi xây dựng quốc gia hưng thịnh, về tinh thần học tập để quốc dân tự cường, dựa trên kinh nghiệm của người Nhật.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

