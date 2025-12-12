Tiếp viên hàng không bị bắt quả tang tuồn gần 9,5 kg vàng

Giới chức Ấn Độ vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng tinh vi, bắt giữ một tiếp viên Emirates giấu gần 9,5 kg vàng trên người cùng bốn đồng phạm tại khách sạn gần sân bay.

Một đường dây vận chuyển vàng lậu có sự tham gia của một tiếp viên hàng không vừa bị lực lượng chức năng tại sân bay quốc tế Chennai (Ấn Độ) triệt phá, theo Hindu Times.

Theo thông cáo phát đi ngày 11/12, nhà chức trách phát hiện một tiếp viên trên chuyến bay Emirates từ Dubai đáp xuống lúc 8h sáng 9/12 có biểu hiện bất thường. Kiểm tra cho thấy người này quấn ba đai băng dính gai quanh ngực và thắt lưng, bên trong giấu 10 gói bột vàng bọc giấy trắng.

Sau khi tách chiết, lực lượng chức năng thu được tổng cộng 9,46 kg vàng, trị giá khoảng 11,5 crore rupee (tương đương 130 triệu USD ), và đã tiến hành tịch thu theo quy định của pháp luật.

Ngay sau vụ bắt giữ, cơ quan chức năng cũng khống chế thêm bốn nghi phạm khác - gồm ba người được xác định là đầu mối nhận hàng và một hành khách tham gia hỗ trợ vận chuyển - tại một khách sạn gần sân bay.

Thông cáo cho biết toàn bộ các đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra mở rộng.