Iran phát hiện mỏ vàng quy mô cực lớn

Ngày 2/12, truyền thông Iran cho biết một mỏ vàng quy mô lớn mới được phát hiện tại khu mỏ thuộc sở hữu tư nhân Shadan thuộc tỉnh South Khorasan, miền Đông nước này.

Truyền thông Iran đưa tin một mỏ vàng mới vừa được phát hiện ở tỉnh Nam Khorasan. Ảnh: Borna News

Mạch quặng mới có trữ lượng ước tính khoảng 53,1 triệu tấn quặng vàng sunfua và 7,95 triệu tấn quặng vàng oxit. Trong đó, quặng vàng oxit dễ khai thác và có chi phí khai thác thấp hơn. Bộ Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran đã chính thức xác nhận mạch quặng mới, giúp khu mỏ Shadan trở thành “một trong những mỏ vàng quan trọng nhất tại Iran”.

Hiện Iran có 15 mỏ vàng, trong đó mỏ lớn nhất là Zarshouran ở vùng Tây Bắc. Tuy chưa công bố chính thức quy mô dự trữ vàng quốc gia, song Iran đã tăng mạnh lượng mua vào trong những năm gần đây.

Hồi tháng 9, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mohammadreza Farzin cho biết ngân hàng này nằm trong nhóm 5 ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất thế giới trong giai đoạn 2023 – 2024.

Bên cạnh đó, truyền thông địa phương Iran dẫn lời quan chức ngân hàng trung ương Yekta Ashrafi cho biết việc tăng dự trữ vàng sẽ góp phần củng cố nền kinh tế Iran vốn đang oằn mình trước sức ép của các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo đó, Iran đối mặt các lệnh trừng phạt áp đặt sau khi Mỹ và một số nước phương Tây cáo buộc Tehran tìm cách vũ khí hóa chương trình hạt nhân – cáo buộc mà Iran luôn bác bỏ.

Tình hình kinh tế nước này tiếp tục xấu đi kể từ sau khi Mỹ và Israel triển khai loạt tấn công 12 ngày nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Tehran hồi tháng 6.

Trong bối cảnh sức mua suy giảm do lạm phát leo thang, đồng rial mất giá nghiêm trọng so với đồng USD, phần lớn người dân Iran đã lựa chọn vàng làm “hầm trú ẩn an toàn”. Theo tỷ giá ngày 2/12, đồng USD được giao dịch ở mức khoảng 1,17 triệu rial trên thị trường tự do.