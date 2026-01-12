Nổ bom đồng loạt tại 11 trạm xăng ở Thái Lan, 4 người bị thương

Quân đội Thái Lan xác nhận, các nhóm phiến quân đã kích hoạt bom tại 11 trạm xăng ở miền Nam nước này vào sáng sớm 11/1, làm 4 người bị thương.

Đây là những vụ tấn công mới nhất được ghi nhận ở khu vực cực Nam Thái Lan - nơi bị ảnh hưởng bởi một cuộc xung đột quy mô nhỏ kéo dài từ năm 2004, khi các nhóm phiến quân ở khu vực đa số người Hồi giáo giáp biên giới Malaysia đấu tranh đòi quyền tự trị.

Theo một tuyên bố của quân đội, nhiều quả bom đã phát nổ trong vòng 40 phút sau nửa đêm 10/1, rạng sáng 11/1, gây cháy tại 11 trạm xăng trên khắp các tỉnh cực nam Narathiwat, Pattani và Yala của Thái Lan.

Chính quyền không thông báo bất kỳ vụ bắt giữ nào hoặc cho biết ai có thể đứng sau các vụ tấn công.

"Các vụ việc xảy ra gần như cùng một lúc. Một nhóm người không rõ số lượng đã đến và kích nổ bom, gây hư hại các cột bơm nhiên liệu", Thống đốc Narathiwat - Boonchauy Homyamyen - nói với truyền thông địa phương.

Một sĩ quan cảnh sát ở Narathiwat, một lính cứu hỏa và hai nhân viên trạm xăng ở Pattani đã bị thương. Cả bốn người đều đã được đưa đi cấp cứu, không ai bị thương nặng.

Hình ảnh các vụ cháy trạm xăng rạng sáng 11/1. Ảnh: Bangkok Post

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, các cơ quan an ninh tin rằng các cuộc tấn công là một "tín hiệu" vì được lên kế hoạch trùng với cuộc bầu cử chính quyền địa phương diễn ra vào ngày 11/1.

Tư lệnh lực lượng quân đội ở miền Nam Thái Lan, Narathip Phoynok, nói với các phóng viên rằng ông đã ra lệnh nâng các biện pháp an ninh lên "mức tối đa ở tất cả các khu vực", bao gồm siết chặt kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới giữa Thái Lan và Malaysia và thực thi lệnh giới nghiêm ở Narathiwat, yêu cầu người dân không rời khỏi nhà từ 21h đến 5h sáng.

Miền Nam Thái Lan có nền văn hóa khác biệt so với phần còn lại của đất nước. Khu vực này được lực lượng an ninh Thái Lan kiểm soát chặt chẽ, vì thường là mục tiêu của các cuộc tấn công của phiến quân.