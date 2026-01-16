Một công ty ở Đồng Tháp tặng 1.000 chỉ vàng cho công nhân

1.000 người lao động thâm niên đang làm việc tại Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam (tỉnh Đồng Tháp) được tặng mỗi người một chỉ vàng 18K.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam trao vàng cho công nhân có thâm niên 15 năm làm việc liên tục tại công ty. Ảnh: Dụ Đức Việt Nam.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp cho biết ngày 16/1, ông Nguyễn Văn Bé Ba - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam (tại khu công nghiệp Tân Hương) - đã trao thưởng vàng cho đoàn viên, công nhân, người lao động có thâm niên làm việc tại công ty. Cụ thể, tất cả người lao động làm việc liên tục đủ 15 năm sẽ được doanh nghiệp tặng quà lưu niệm là 1 chỉ vàng 18K/người.

Theo ông Ba, việc thưởng vàng là hoạt động truyền thống của công ty. Năm 2026 ghi nhận số lao động được trao thưởng vàng nhiều nhất kể từ khi công ty thành lập. Theo báo cáo của phòng nhân sự, trong năm nay, công ty sẽ tặng thưởng vàng cho 1.000 đoàn viên, công nhân, lao động đến hạn thâm niên làm việc.

Trước đó, mỗi năm chỉ có vài trường hợp được nhận, chủ yếu là người được điều chuyển từ công ty mẹ tại TP.HCM về làm việc. Gần đây nhất, vào ngày 8/11/2025, công ty đã trao thưởng cho 17 đoàn viên, công nhân có đủ 15 năm thâm niên.

Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam thành lập năm 2010 hiện có khoảng 9.000 lao động, chuyên sản xuất giày thể thao và nguyên vật liệu cung ứng cho ngành giày. Đơn vị là một trong những thành viên thuộc Tập đoàn Quốc tế Pou Chen (Đài Loan, Trung Quốc), có thời điểm gần 100.000 công nhân.

Bên cạnh việc trao thưởng vàng cho lao động có thâm niên, công đoàn cơ sở còn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; tham gia xây dựng thang lương, bảng lương, nội quy lao động; đồng thời thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

Theo đó, người lao động được tặng quà 3 lần mỗi năm vào các dịp lễ, cùng nhiều mức hỗ trợ thiết thực khi đoàn viên, người lao động có việc hiếu, hỉ.

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cho biết toàn tỉnh hiện có 180 doanh nghiệp báo cáo thưởng Tết Bính Ngọ. Trong đó, mức thưởng cao nhất khoảng 300 triệu đồng/người và thấp nhất 100.000 đồng/người đều thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.