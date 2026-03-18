Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 sắp thông xe

  • Thứ tư, 18/3/2026 09:55 (GMT+7)
UBND TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng xem xét cho phép tổ chức thông xe giai đoạn 1 của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ Quốc lộ 56 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) vào ngày 30/3.

TP.HCM đề xuất cho thông xe đoạn từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kéo dài đến hết dự án thành phần 3 (đoạn giao Quốc lộ 56, phường Bà Rịa, TP.HCM) vào khai thác cuối tháng 3. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc đề xuất một số giải pháp nhằm tổ chức thông xe giai đoạn 1 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao Long Thành đến Quốc lộ 56.

Theo UBND TP.HCM, đến nay, tuyến chính của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, bao gồm dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 (đoạn từ nút giao Long Thành đến Quốc lộ 56) đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến đến ngày 30/3, toàn bộ hạng mục còn lại như kết cấu áo đường, hệ thống an toàn giao thông gồm biển báo, đèn chiếu sáng, sơn kẻ đường, hộ lan sẽ hoàn tất, đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Trong khi đó, Quốc lộ 51 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và khu vực Đông Nam bộ - hiện trong tình trạng quá tải, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài tại nhiều nút giao.

Vì vậy, việc sớm đưa đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác được kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 51, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng xem xét cho phép tổ chức thông xe giai đoạn 1 của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ Quốc lộ 56 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) vào ngày 30/3, với phương án tổ chức giao thông cụ thể.

Theo đó, đối với hướng từ Vũng Tàu đi Long Thành, phương tiện sẽ được lưu thông toàn tuyến dài khoảng 37,7 km, từ Quốc lộ 56 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đối với hướng từ Long Thành đi Vũng Tàu, phương tiện được lưu thông từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Hội Bài - Châu Pha với chiều dài khoảng 27,7 km, sau đó kết nối vào đường Hội Bài - Châu Pha để ra Quốc lộ 51.

Trong giai đoạn đầu khai thác, các phương tiện được phép lưu thông trên tuyến gồm xe ôtô con và xe chở khách dưới 29 chỗ.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85 và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương hoàn thành toàn bộ các hạng mục theo thiết kế của dự án thành phần 2.

Đồng thời, các đơn vị cần sớm hoàn thành hai nhánh kết nối giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tuyến số 1 và tuyến số 2 thuộc dự án sân bay Long Thành.

Đồng thời, UBND TP.HCM đề nghị Ban Quản lý dự án 85 phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) nghiên cứu phương án tổ chức thu phí tại đầu ra từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hoàn thiện trước thời điểm dự kiến thông xe vào ngày 30/3.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng, dài 53 km, đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Dự án được chia làm 3 phần, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 34 km gồm dự án thành phần 1 và 2, đoạn còn lại qua địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM dài 19,5 km là dự án thành phần 3.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thảo Liên

