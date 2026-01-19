Giá vàng thế giới có đỉnh mới

Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thêm thuế quan lên 8 đồng minh NATO cho đến khi Mỹ được phép mua Greenland.

Trong phiên giao dịch 18/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới lập đỉnh mới 4.688 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 18/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng mạnh 78 USD lên 4.674 USD /ounce, thậm chí có thời điểm chạm vùng giá 4.688 USD /ounce và đây cũng là mức đỉnh mới của kim loại quý. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ tăng 1,94% lên 4.681 USD /ounce.

Như vậy, chỉ chưa đầy một tuần, vàng đã 3 lần lập kỷ lục mới về giá. Nếu tính trong một tuần qua, giá kim quý đã tăng thêm 2%, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng gần 7%.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp thêm mức thuế nhập khẩu 10% kể từ ngày 1/2 đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh. Mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/6 nếu không đạt được thỏa thuận, theo Reuters.

Các quốc gia chủ chốt trong Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích các lời đe dọa thuế quan liên quan đến Greenland là hành vi "tống tiền", trong khi Pháp đề xuất đáp trả bằng một loạt biện pháp kinh tế chưa từng được thử nghiệm trước đây.

Các lựa chọn của EU bao gồm gói thuế quan riêng áp lên 93 tỷ euro (tương đương 108 tỷ USD ) hàng nhập khẩu từ Mỹ, cũng như các biện pháp theo Công cụ Chống Cưỡng ép (Anti-Coercion Instrument), có thể nhắm vào thương mại dịch vụ hoặc các khoản đầu tư của Mỹ.

Các nhà phân tích tại Deutsche Bank lưu ý rằng các quốc gia châu Âu đang nắm giữ khoảng 8.000 tỷ USD trái phiếu và cổ phiếu của Mỹ, gần gấp đôi so với phần còn lại của thế giới cộng lại, đồng thời có thể cân nhắc việc đưa một phần dòng vốn này trở về châu Âu.

"Trong bối cảnh vị thế đầu tư quốc tế ròng của Mỹ đang ở mức âm kỷ lục, mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa thị trường tài chính châu Âu và Mỹ chưa bao giờ lớn như hiện nay", ông George Saravelos, Giám đốc toàn cầu bộ phận nghiên cứu ngoại hối của Deutsche Bank, nhận định.

Diễn biến này còn có khả năng khiến những ngày tới tại thành phố Davos (Thụy Sĩ) trở nên căng thẳng, khi các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới tụ họp dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, trong đó có một phái đoàn lớn của Mỹ do chính Tổng thống Donald Trump dẫn đầu.

Ngoài ra trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế quan trọng liên quan đến lạm phát và tăng trưởng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các yếu tố địa chính trị vẫn có thể đóng vai trò chi phối chính đối với diễn biến của giá vàng.