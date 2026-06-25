Vinhomes tính huy động thêm 15.000 tỷ trái phiếu

Sau khi phát hành thành công 21.000 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm, Vinhomes tiếp tục lên kế hoạch huy động tối đa 15.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu riêng lẻ để cơ cấu nguồn vốn.

Nếu hoàn tất kế hoạch mới, tổng lượng vốn huy động qua kênh trái phiếu của Vinhomes trong năm 2026 sẽ lên tới 36.000 tỷ đồng. Ảnh: Việt Linh.

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 15.000 tỷ đồng . Mục đích của đợt huy động vốn là thực hiện các dự án đầu tư.

Theo kế hoạch, trái phiếu được phát hành theo hình thức riêng lẻ, là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy tính từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp bất động sản lớn nhất cả nước đã phát hành thành công 10 lô trái phiếu với tổng giá trị huy động 21.000 tỷ đồng .

Mới nhất, ngày 23/6, Vinhomes đã huy động 6.000 tỷ đồng thông qua 4 lô trái phiếu mang mã VHM12607, VHM12608, VHM12609 và VHM12610. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 36-38 tháng, lãi suất 12,5%/năm và dự kiến đáo hạn trong năm 2029.

Trước đó, doanh nghiệp đã liên tiếp phát hành các lô trái phiếu từ VHM12601 đến VHM12606, thu về 15.000 tỷ đồng . Trong đó, lô đầu tiên phát hành vào tháng 4 có giá trị 6.000 tỷ; các đợt phát hành trong tháng 5 mang về thêm 9.000 tỷ đồng .

Nếu hoàn tất kế hoạch mới, tổng lượng vốn huy động qua kênh trái phiếu của Vinhomes trong năm 2026 sẽ lên tới 36.000 tỷ đồng .

Việc liên tục huy động vốn qua trái phiếu diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp bất động sản này đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước, đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu nguồn vốn và các nghĩa vụ nợ đến hạn.

Mới đây, Vinhomes cùng VinSpeed - đơn vị thuộc hệ sinh thái Vingroup - được giao làm tổng thầu EPC cho 5 tuyến metro mới tại Hà Nội. Các tuyến này có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng .

Bên cạnh việc tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn, Vinhomes cũng gây chú ý khi công bố định hướng ngừng mở rộng quỹ đất trong giai đoạn tới. Thay vì tiếp tục gia tăng quỹ đất như trước đây, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung đầu tư, hoàn thiện và nâng cao giá trị các dự án hiện hữu.