Vinhomes muốn huy động thêm 6.000 tỷ đồng trái phiếu

Vinhomes dự kiến phát hành tối đa 6.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ có tài sản bảo đảm để cơ cấu nợ, nâng tổng giá trị huy động trái phiếu trong năm lên 21.000 tỷ đồng.

HĐQT CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Theo nghị quyết, Vinhomes dự kiến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, áp dụng cơ chế lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Kỳ hạn tối đa của lô trái phiếu là 38 tháng kể từ ngày phát hành của từng đợt chào bán. Tài sản bảo đảm cho đợt phát hành là các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba theo phương án được doanh nghiệp sắp xếp.

Nếu phát hành thành công toàn bộ khối lượng dự kiến, đây sẽ là đợt huy động vốn trái phiếu lớn tiếp theo của Vinhomes trong năm nay.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã phát hành 6 lô trái phiếu với tổng giá trị 15.000 tỷ đồng . Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 30 -36 tháng, lãi suất phát hành 12,5%/năm.

Động thái phát hành trái phiếu diễn ra không lâu sau khi Vinhomes công bố kế hoạch chia cổ tức với quy mô lớn cho cổ đông. Cụ thể ngày 17/6, HĐQT doanh nghiệp đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2025.

Theo đó, Vinhomes dự kiến phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 100 cổ phiếu mới.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng gấp đôi từ hơn 41.000 tỷ lên trên 82.000 tỷ đồng . Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và III năm nay.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến chi trả cho cổ đông khoảng 24.644 tỷ đồng , thực hiện trong quý III.

Năm 2025, Vinhomes ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6.446 tỷ đồng , vượt kế hoạch đề ra. Đây là cơ sở để doanh nghiệp triển khai đợt chia cổ tức tiền mặt có quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Vinhomes hiện là doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam tính theo quy mô vốn hóa và quỹ dự án.

Gần đây, doanh nghiệp cùng VinSpeed - đơn vị thuộc hệ sinh thái Vingroup - được giao làm tổng thầu EPC cho 5 tuyến metro mới tại Hà Nội. Các tuyến này có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng .

Bên cạnh việc tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn, Vinhomes cũng gây chú ý khi công bố định hướng ngừng mở rộng quỹ đất trong giai đoạn tới. Thay vì tiếp tục gia tăng quỹ đất như trước đây, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung đầu tư, hoàn thiện và nâng cao giá trị các dự án hiện hữu.