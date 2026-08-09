Phó thủ tướng yêu cầu Thuế và Hải quan: Không đẩy doanh nghiệp đi vòng

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh điều này khi làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn trong lĩnh vực thuế và hải quan, ngày 8/8.

Miễn, giảm, gia hạn 173.600 tỷ đồng

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng quy mô miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất đạt khoảng 173.600 tỷ đồng , góp phần cải thiện dòng tiền và giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đã giảm khoảng 51% so với năm 2024, tương đương khoảng 4.400 tỷ đồng . Dịch vụ thuế điện tử, dịch vụ công trực tuyến toàn trình, VNeID, hóa đơn điện tử và các nền tảng số tiếp tục được mở rộng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: VGP.

Ông Cao Anh Tuấn nêu rõ, thời gian tới, Bộ Tài chính xác định tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế, hải quan theo hướng tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ và tăng động lực đầu tư, sản xuất kinh doanh; trong đó chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hoạt động nghiên cứu và phát triển, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, ông Đậu Anh Tuấn - Phó tổng thư ký VCCI - cho rằng, trọng tâm cải cách thời gian tới cần chuyển mạnh từ giảm số lượng thủ tục sang nâng cao tính ổn định, thống nhất và khả năng dự báo của chính sách; đồng thời cần tăng cường quản lý dựa trên rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp tuân thủ tốt và tiếp tục tháo gỡ những điểm chưa đồng bộ giữa các cơ quan quản lý.

Không yêu cầu nộp lại dữ liệu đã có

Kết luận cuộc làm việc, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị, với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, cần khẩn trương xử lý hoặc có văn bản hướng dẫn trước ngày 31/8, không để doanh nghiệp phải hỏi lại nhiều lần.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VGP.







Phó thủ tướng lưu ý, mọi kiến nghị phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm phối hợp xử lý đến cùng, không đẩy doanh nghiệp đi vòng.

Ông Thắng cũng yêu cầu các bộ, ngành có nội dung liên quan phải phối hợp theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một thời hạn. Trong 3 ngày làm việc, các đơn vị phải cử đầu mối xử lý khi nhận đề nghị phối hợp của Bộ Tài chính, phải có ý kiến trong 7 ngày làm việc.

Đối với cơ quan thuế, hải quan và địa phương, cần nghiêm túc quán triệt thực hiện: không yêu cầu thêm thành phần hồ sơ, điều kiện, thủ tục ngoài quy định; không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại dữ liệu cơ quan nhà nước đã có; công khai đầu mối, tiến độ và lý do chậm. Bên cạnh đó, người đứng đầu phải đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra né tránh, đùn đẩy, nhũng nhiễu…

"Chính phủ nhất quán quan điểm hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ ở chính sách mà phải thể hiện bằng từng hồ sơ được giải quyết đúng hạn, từng thủ tục được rút ngắn và từng chi phí được cắt giảm", Phó thủ tướng nêu rõ.