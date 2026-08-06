Cục Thuế cảnh báo về nhóm doanh nghiệp báo lãi mỏng, thua lỗ nhiều năm

Qua rà soát, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn bộ phận doanh nghiệp kê khai thua lỗ nhiều năm, chuyển giá, báo cáo lãi mỏng hoặc tỷ suất lợi nhuận thấp so với mức trung bình ngành.

Đây là nội dung được nêu trong thư ngỏ mà Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa gửi đến Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, các công ty kế toán, kiểm toán liên quan vấn đề ngăn ngừa rủi ro về thuế của doanh nghiệp.

Cục Thuế cho biết hiện nay ngành thuế đang tăng cường các biện pháp quản lý thuế toàn diện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh cho tất cả doanh nghiệp.

Thông qua việc rà soát, phân tích dữ liệu quản lý thuế, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp kê khai thua lỗ kéo dài nhiều năm, chuyển giá, báo cáo lãi mỏng hoặc tỷ suất lợi nhuận thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành, tiềm ẩn rủi ro trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Để công tác quản lý thuế đạt hiệu quả thiết thực và nâng cao sự tuân thủ tự nguyện, ngành thuế đề nghị các công ty kế toán, kiểm toán nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện công tác kế toán, kiểm toán.

Cùng với đó, các đơn vị cũng tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế ngay trong quá trình thực hiện dịch vụ kế toán, kiểm toán, qua đó giúp người nộp thuế nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong việc kê khai, nộp thuế đúng, đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

Trước đó, Cục Thuế cũng đã có thư ngỏ gửi đến các hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, đại lý thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế về việc phối hợp tuyên truyền nâng cao tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và phòng ngừa hành vi lập từ 2 hệ thống sổ kế toán.

Cục Thuế đề nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kế toán, thuế đến hội viên và khách hàng, làm rõ ranh giới giữa hành vi hợp pháp trong quản trị nội bộ với hành vi vi phạm như lập từ 2 hệ thống sổ kế toán, tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán. Đồng thời, cảnh báo dấu hiệu rủi ro phổ biến trong ghi nhận doanh thu, chi phí, sử dụng hóa đơn, chứng từ.