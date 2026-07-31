Hôm nay hạn chót nhưng vẫn còn hộ kinh doanh chưa kê khai thuế

Dù ngày 31/7 là hạn cuối thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm, Cục Thuế cho biết vẫn còn những hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện thông báo doanh thu, kê khai thuế đúng thời hạn.

Cục Thuế cho biết vẫn còn hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện thông báo doanh thu, kê khai thuế theo thời hạn quy định. Ảnh: Hoài Bảo.

Cục Thuế vừa ban hành công điện gửi Thuế các tỉnh, thành phố về việc tập trung nguồn lực hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện các quy định về quản lý thuế.

Theo quy định, hôm nay (ngày 31/7) là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm đối với các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Tuy nhiên, theo số liệu theo dõi trên Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), hiện vẫn còn những hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện thông báo doanh thu, kê khai thuế theo thời hạn quy định.

Trước thực tế này, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng và Thuế cơ sở khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ.

Trước hết, căn cứ cơ sở dữ liệu về hộ, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn, cơ quan thuế phải khẩn trương rà soát, xác định đầy đủ các trường hợp thuộc diện phải thông báo doanh thu; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện đúng thời hạn. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, giám sát, đánh giá tiến độ thông báo doanh thu, việc cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thực hiện khai thuế của các hộ, cá nhân kinh doanh thuộc địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, công điện yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đến hộ, cá nhân kinh doanh về quy định, trong đó nhấn mạnh ngày 31/7 hàng năm là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm đối với các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Cục Thuế cũng yêu cầu tăng cường nguồn lực hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo doanh thu trên ứng dụng eTax Mobile hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; chủ động hướng dẫn linh hoạt bằng các phương thức điện tử, trực tuyến và trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế, bảo đảm người nộp thuế có thể thực hiện thuận lợi, đúng thời hạn.

Ngoài ra, các đơn vị được yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý thuế, khai thác và đối chiếu thông tin từ cơ sở dữ liệu quản lý thuế, hóa đơn điện tử và các nguồn thông tin liên quan để theo dõi, đánh giá doanh thu, nghĩa vụ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh. Trên cơ sở đó, chủ động hướng dẫn người nộp thuế điều chỉnh, bổ sung thông tin và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.