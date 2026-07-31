Ngân hàng Nhà nước nới tỷ lệ cho vay, huy động từ ngày mai

Ngân hàng Nhà nước vừa nới cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR), cho phép các ngân hàng được tính nhiều hơn tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước.

Dư địa tín dụng cho hệ thống ngân hàng được mở rộng. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định quy định về tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR).

Theo đó, tỷ lệ khấu trừ được giảm từ 80% xuống còn 50%, đồng nghĩa các ngân hàng được tính 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào tổng tiền gửi khi xác định LDR. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028.

Trước đó, theo Thông tư 08/2026/TT-NHNN, các ngân hàng chỉ được tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào công thức tính LDR.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại có nhận tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước phải chủ động theo dõi, đánh giá và kiểm soát chênh lệch về quy mô, kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng vốn.

Các ngân hàng đồng thời phải bảo đảm khả năng thanh khoản, khả năng chi trả, kể cả trong trường hợp Kho bạc Nhà nước thu hồi trước hạn các khoản tiền gửi có kỳ hạn; duy trì đầy đủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

Việc điều chỉnh được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai Nghị quyết 168/NQ-CP về cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm 2026, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên nhưng vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 3/2026, Kho bạc Nhà nước gửi 626.716 tỷ đồng tại hệ thống các tổ chức tín dụng. Trong đó, 624.167 tỷ đồng được gửi tại nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chi phối, tương đương 99,59% tổng số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước trong toàn hệ thống.

Đáng chú ý, các ngân hàng thuộc nhóm này đều có tỷ lệ LDR tiến sát mức trần 85%. Cụ thể, tính đến ngày 31/3, Vietcombank có tỷ lệ LDR 84,54%, VietinBank 83,48%, Agribank 83,28% và BIDV 82,94%.

Trong bối cảnh đó, việc được tính thêm tiền gửi của Kho bạc Nhà nước vào tổng tiền gửi sẽ giúp các ngân hàng Big4 cải thiện tỷ lệ LDR, qua đó giảm áp lực cân đối nguồn vốn và mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng mà không cần gia tăng huy động vốn với chi phí cao hơn.