Công ty của bầu Đức lãi đậm nhờ được xóa nợ

Dù doanh thu suy giảm, lợi nhuận sau thuế quý II của Hoàng Anh Gia Lai vẫn tăng vọt 117% lên 1.126 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản miễn giảm hàng trăm tỷ đồng lãi vay.

Hoàng Anh Gia Lai lãi hơn nghìn tỷ nhờ được Bộ Tài chính xóa nợ. Ảnh: HAG.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) ghi nhận doanh thu thuần 1.923 tỷ đồng , giảm hơn 17% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng trái cây tiếp tục là nguồn thu chủ lực của HAGL với gần 1.382 tỷ đồng , chiếm khoảng 72% tổng doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, doanh thu từ mảng này đã giảm hơn 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa tăng hơn 73% lên gần 462 tỷ đồng . Doanh thu từ bán heo đạt gần 77 tỷ đồng , tăng hơn 31%, trong khi doanh thu cung cấp dịch vụ đạt hơn 6 tỷ đồng .

Mặc dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi suy giảm, kết quả kinh doanh của HAGL trong quý lại được hỗ trợ đáng kể từ hoạt động tài chính.

Cụ thể, nhờ được miễn giảm hơn 784 tỷ đồng tiền lãi vay, công ty không chỉ không phát sinh chi phí tài chính mà còn ghi nhận khoản hoàn nhập gần 560 tỷ đồng . Cùng kỳ năm trước, HAGL phải ghi nhận gần 286 tỷ đồng chi phí tài chính.

Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 40% xuống còn 65 tỷ đồng , còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 66%, lên 71 tỷ đồng .

Sau khi khấu trừ thuế và các loại chi phí, doanh nghiệp của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) báo lợi nhuận sau thuế đạt 1.126 tỷ đồng , tăng 117% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về mức tăng trưởng đột biến, HAGL cho biết lợi nhuận sau thuế tăng thêm 607 tỷ đồng chủ yếu nhờ khoản lãi phát sinh từ hoạt động tài chính sau khi được miễn giảm lãi trái phiếu.

Khoản miễn giảm này liên quan đến Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Trước đó, DATC đã chấp thuận miễn giảm cho HAGL 1.534 tỷ đồng tiền lãi, tương đương khoảng 96% nghĩa vụ lãi phát sinh của một lô trái phiếu.

HAGL LÃI LỚN NHỜ ĐƯỢC XÓA NỢ KQKD hàng quý của HAGL Tất cả Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Bấm chú thích để phân loại. 0 1,0K 2,0K 3,0K I/2025 II III IV I/2026 II I/2025 Doanh thu thuần 1.380 II Doanh thu thuần 2.329 III Doanh thu thuần 1.895 IV Doanh thu thuần 1.838 I/2026 Doanh thu thuần 1.784 II Doanh thu thuần 1.923 I/2025 Lợi nhuận sau thuế 360 II Lợi nhuận sau thuế 510 III Lợi nhuận sau thuế 432 IV Lợi nhuận sau thuế 931 I/2026 Lợi nhuận sau thuế 1.173 II Lợi nhuận sau thuế 1.126 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 3.707 tỷ đồng , gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.299 tỷ đồng , tăng hơn 161%, chủ yếu nhờ kết quả đột biến trong quý II.

Năm 2026, HAGL đặt mục tiêu doanh thu thuần 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng . Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 43% kế hoạch doanh thu và gần 55% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của HAGL đạt 28.266 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có hơn 1.600 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và khoảng 1.400 tỷ đồng cho các bên liên quan vay theo hình thức tín chấp.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm 10% xuống còn 10.922 tỷ đồng . Tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt hơn 8.655 tỷ đồng , chiếm khoảng 79% tổng nợ phải trả.