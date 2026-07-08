Bầu Đức tăng sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai

Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức vừa hoàn tất mua 4 triệu cổ phiếu HAG bằng phương thức khớp lệnh, nâng tỷ lệ sở hữu lên 25,72%.

Ông Đoàn Nguyên Đức và người thân hiện sở hữu 391,46 triệu cổ phiếu HAG. Ảnh: ST.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HoSE: HAG) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức).

Theo đó, từ ngày 29/6 đến 7/7, bầu Đức đã mua thành công 4 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Trong giai đoạn này, thị giá HAG dao động quanh mức 15.000 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đức đã chi khoảng 60 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Sau thương vụ, lượng cổ phiếu HAG do bầu Đức nắm giữ tăng từ gần 322 triệu đơn vị lên gần 326 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng lên 25,72% vốn điều lệ Hoàng Anh Gia Lai.

Tính chung, ông Đoàn Nguyên Đức và người thân hiện sở hữu 391,46 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 30,89% vốn doanh nghiệp. Trong đó, con trai ông là Đoàn Hoàng Nam nắm giữ 52 triệu cổ phiếu (4,1%), còn con gái Đoàn Hoàng Anh sở hữu 13 triệu cổ phiếu (1,03%).

Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp bầu Đức mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG trong vòng khoảng hai tháng. Trước đó, ông đã hoàn tất hai đợt mua với cùng khối lượng trong các giai đoạn từ ngày 7/5 đến 12/5 và từ ngày 16/6 đến 22/6, đều theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Thực tế, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Hoàng Anh Gia Lai, trước những lo ngại của cổ đông về biến động giá cổ phiếu HAG, bầu Đức không chỉ bày tỏ quan điểm lạc quan mà còn cho biết sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

"Đây là lần tôi mua nhiều nhất, vì thực sự không còn nhiều cơ hội", ông nói.

Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai cũng khẳng định: "Ai có tiền cứ mua cổ phiếu HAG giống tôi. Nếu 1-2 năm nữa mà lỗ thì cứ kêu tôi ra chửi. Tôi không cam kết mua lại cổ phiếu, nhưng cam kết nếu lỗ thì cứ kêu tôi".

Đến cuối năm 2025, Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu khoảng 30.000 ha đất nông nghiệp, đã trồng 7.000 ha chuối, 2.000 ha sầu riêng; riêng năm 2025 công ty đã trồng thêm 1.500 ha dâu tằm và 3.500 ha cà phê.

Về chiến lược đầu tư của Hoàng Anh Gia Lai, Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Thắng cho biết tập đoàn tiếp tục mở rộng quỹ đất nông nghiệp, tập trung vào cà phê và dâu tằm. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng.

Xa hơn, Hoàng Anh Gia Lai định hướng phát triển tổng cộng 20.000 ha cà phê, trong đó phần lớn là Arabica tại các vùng cao ở Lào. Để đảm bảo nguồn giống, doanh nghiệp đã hợp tác với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), đồng thời đầu tư hệ thống chế biến sâu gồm các nhà máy chế biến ướt và nhà máy chiết xuất.

Tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026-2028 ước tính khoảng 14.220 tỷ đồng , riêng năm 2026 cần khoảng 5.420 tỷ đồng . Trong đó, chi phí trồng mới 7.000 ha cà phê khoảng 3.500 tỷ, đầu tư nhà máy chế biến hòa tan 500 tỷ và 4 nhà máy chế biến ước khoảng 400 tỷ đồng . Phần còn lại dành cho sầu riêng và dâu tằm.

Để đáp ứng nhu cầu vốn này, doanh nghiệp dự kiến huy động vốn qua nhiều kênh, gồm phát hành trái phiếu khoảng 2.000 tỷ đồng , IPO công ty con CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) thu về khoảng 1.500 tỷ, đồng thời tái đầu tư tối thiểu 50% lợi nhuận.