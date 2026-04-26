Chủ tịch Trần Bá Dương: Thaco chưa có kế hoạch niêm yết các công ty

Thông tin được ông Trần Bá Dương chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (UPCoM: HNG) mới đây.

Cụ thể, chia sẻ tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch Trần Bá Dương cho biết HAGL Agrico vẫn duy trì tư cách công ty đại chúng và hoạt động vì lợi ích cổ đông, trong khi Thaco và Thaco Agri tham gia hỗ trợ về vận hành, tài chính và nhân sự.

Đáng chú ý, lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định chưa có kế hoạch niêm yết các công ty trong hệ sinh thái Thaco trong thời gian tới, đồng thời cũng không có chủ trương sáp nhập HAGL Agrico với Thaco Agri.

Trong mô hình hiện tại, Thaco Agri đóng vai trò hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và ứng trước tiền mua hàng cho HAGL Agrico trong giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn về dòng tiền. Sau đó, HAGL Agrico thực hiện bán lại sản phẩm cho đơn vị này.

Cách vận hành này cho thấy HAGL Agrico đang duy trì mối liên kết chặt chẽ với hệ sinh thái nông nghiệp của Thaco, đặc biệt ở hai khâu then chốt là đầu ra sản phẩm và dòng tiền, thay vì tách bạch hoạt động hoặc đưa các đơn vị lên sàn.

Về kế hoạch kinh doanh, HAGL Agrico đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 1.676 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 232 tỷ đồng , kỳ vọng đánh dấu bước quay lại có lãi sau nhiều năm thua lỗ.

Tuy nhiên, theo ông Trần Bá Dương, doanh nghiệp sẽ cần 3-4 năm để xử lý hết khoản lỗ lũy kế, vốn đã lên tới hơn 10.000 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025.

Áp lực tài chính vẫn ở mức lớn khi nợ ngắn hạn vượt xa tài sản ngắn hạn, khiến đơn vị kiểm toán phải lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Trong năm 2025, dù doanh thu tăng 38% lên 678 tỷ đồng , HAGL Agrico vẫn ghi nhận khoản lỗ trước thuế gần 1.000 tỷ đồng . Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí lãi vay cao, xử lý tài sản kém hiệu quả và gánh nặng khấu hao.

Song song với kế hoạch cải thiện hoạt động kinh doanh, HAGL Agrico dự kiến phát hành riêng lẻ khoảng 20% vốn cho hai nhà đầu tư chiến lược. Các đối tác này được định hướng là quỹ đầu tư dài hạn, không tham gia điều hành mà tập trung vào lợi ích tài chính. Giá phát hành sẽ do nhà đầu tư thẩm định dựa trên triển vọng hoạt động của HAGL Agrico.

Đồng thời, lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định không có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong giai đoạn hiện tại.

HAGL Agrico được thành lập năm 2010, tách ra từ mảng nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn doanh nghiệp chuyển hướng từ cao su, cọ dầu sang cây ăn trái và nông sản xuất khẩu.

Năm 2021, bầu Đức chính thức chuyển nhượng HAGL Agrico cho Thaco, trong bối cảnh công ty thua lỗ nặng nề. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco - sau đó trở thành Chủ tịch HĐQT của HAGL Agrico.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của HAGL Agrico ghi nhận Thaco Agri là chủ nợ lớn nhất với tổng dư nợ khoảng 9.577 tỷ đồng , lãi suất dao động từ 6,5% đến 8,5%/năm. Đồng thời, đây cũng là đối tác tiêu thụ chính, với giá trị mua hàng trong năm đạt khoảng 550 tỷ đồng .