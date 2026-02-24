'Nước cờ lớn' của ông Trần Bá Dương

Chủ tịch Thaco đặt mục tiêu khởi công 42 dự án bất động sản, triển khai xây tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí sản xuất đầu máy, toa xe ngay trong tháng 3.

Ông Trần Bá Dương gửi thông điệp về định hướng và mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2026-2027 cho cán bộ, công nhân viên tập đoàn. Ảnh: Nam Khánh.

Trong thông điệp gửi cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Trường Hải (Thaco) về định hướng và mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2026-2027, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco, cho rằng năm nay, kinh tế thế giới sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều biến động và xung đột địa chính trị. Tuy nhiên, đây cũng là năm Việt Nam bứt phá, trở thành điểm đến chiến lược của chuỗi cung ứng toàn cầu, duy trì tăng trưởng và thể hiện khả năng thích ứng cao. Kinh tế tư nhân được khẳng định là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế.

Khởi công đồng loạt 42 dự án năm nay

Đối với Thaco, 2026 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm (2023-2027) theo chiến lược đa ngành, hướng đến mô hình tập đoàn công nghiệp thế hệ mới, tích hợp cao trên nền tảng công nghiệp và số hóa.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất xấp xỉ 180.000 tỷ đồng vào năm 2027 và tổng số cán bộ nhân viên hơn 100.000 người.

Trong thông điệp mới nhất, ông chủ Tập đoàn Thaco nêu chi tiết định hướng, mục tiêu của từng lĩnh vực hoạt động trong giai đoạn tới.

Với Thaco Agri, đến cuối năm 2025, doanh nghiệp đã hình thành 4 khu liên hợp nông nghiệp tại Campuchia, Lào và tỉnh Gia Lai, phát triển mô hình trồng cây ăn trái nhiệt đới và chăn nuôi bò theo chuỗi khép kín.

Năm nay, Thaco Agri dự kiến trồng mới 10.700 ha chuối, nâng tổng diện tích chuối lên 15.800 ha, đồng thời mở rộng 8.200 ha cây ăn trái và nâng tổng đàn bò lên hơn 200.000 con. Công ty cũng sẽ tiếp tục đầu tư nhà máy vật tư, chế biến và logistics. Đồng thời triển khai dự án chăn nuôi heo quy mô lớn tại Gia Lai, Đắk Lắk; dự án lúa gạo tại Hưng Yên; dự án Sâm Ngọc Linh và dược liệu tại miền núi Đà Nẵng. Năm 2026, sản lượng chuối xuất khẩu dự kiến hơn 400.000 tấn, doanh thu khoảng 12.000 tỷ đồng . Đến năm 2027, doanh thu của Thaco Agri dự kiến đạt 40.000 tỷ đồng .

Với Đại Quang Minh, doanh nghiệp sẽ tập trung đầu tư - xây dựng hạ tầng giao thông, khu đô thị và khu công nghiệp theo chuỗi đầu tư - xây dựng - vận hành. Đáng chú ý, ông Dương cho biết trong năm nay, Đại Quang Minh dự kiến khởi công 42 dự án, và sẽ hoàn thành 12 dự án.

Trọng tâm gồm các tuyến metro tại TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Sân bay Long Thành), cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, hạ tầng Thủ Thiêm, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, các khu đô thị tại Đông Anh và Thư Lâm (Hà Nội), dự án Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí (786 ha) tại TP.HCM cùng các dự án thành phần tại Khu đô thị Sala và khu công nghiệp Chu Lai... Doanh thu năm nay ước hơn 12.000 tỷ đồng , mục tiêu đến năm 2027 đạt doanh thu 37.000 tỷ đồng .

Làm tổ hợp công nghiệp sản xuất đầu máy, toa xe đường sắt

Trong khi đó, Thaco Industries sẽ tiếp tục phát triển công nghiệp hỗ trợ ôtô, nông nghiệp và cơ khí đa dụng, đồng thời mở rộng sang công nghiệp đường sắt, công nghiệp nặng và công nghệ cao theo mô hình sản xuất quy mô lớn, xuyên suốt chuỗi giá trị từ R&D đến thi công, bàn giao.

Tại Chu Lai, Thaco Industries đầu tư các nhà máy linh kiện, cơ khí chế tạo và thiết bị cơ điện tử - tự động hóa trong khu công nghiệp cơ khí mở rộng 115 ha, đồng thời đề xuất trung tâm sản xuất công nghiệp nặng.

Tại TP.HCM, doanh nghiệp sẽ triển khai tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng 320 ha trong tháng 3, sản xuất đầu máy, toa xe, thiết bị hạ tầng và sản phẩm cơ khí công nghiệp nặng, công nghệ cao.

Năm 2026, doanh thu của Thaco Industries dự kiến đạt hơn 15.800 tỷ đồng , trong đó doanh thu xuất khẩu trên 200 triệu USD . Nhân sự khoảng 10.000 người, giải ngân đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng . Đến năm 2027, doanh thu công ty dự kiến đạt 26.000 tỷ đồng .

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026-2027 CỦA CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN THACO Nguồn: Thaco Nhãn Thaco Auto Thaco Agri Đại Quang Minh Thaco Industries Thiso Thilogi 2026 Tỷ đồng 65500 12000 12000 15800 6000 6000 2027

72000 40000 37000 26000 10000 10000

Với Thaco Auto, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển danh mục xe thương hiệu Thaco, dự kiến giới thiệu Minibus trong năm nay và xe du lịch thương hiệu Thaco năm 2027; đẩy mạnh xuất khẩu và dịch vụ phụ tùng.

Hệ thống bán lẻ được chuẩn hóa, mở mô hình showroom đa thương hiệu tại Thiso Tây Hồ Tây và showroom xe phổ thông tại cấp xã, phường. Năm 2026, doanh số dự kiến hơn 96.600 xe, doanh thu 65.500 tỷ đồng . Năm 2027, mục tiêu doanh thu đạt 72.000 tỷ đồng .

Với Thiso, đây là đơn vị vận hành bất động sản thương mại theo mô hình trung tâm thương mại tích hợp nhiều dịch vụ. Dự kiến trong năm nay, Thisco đưa vào hoạt động Flagship Thiso Tây Hồ Tây, mô hình đại siêu thị Emart thông minh và trung tâm hội nghị Thiskyhall; đồng thời khởi công dự án Hoàng Mai và 4 trung tâm thương mại tại các địa phương.

Doanh nghiệp cũng mở rộng mảng ẩm thực, phát triển mô hình “từ nông trại đến bàn ăn” và làm đại lý phân phối bất động sản cho Đại Quang Minh tại Sala. Doanh thu năm nay ước hơn 6.000 tỷ đồng , doanh thu mục tiêu năm 2027 đạt 10.000 tỷ đồng .

Với Thilogi, đơn vị logistics mở rộng mạng lưới lấy miền Trung làm trung tâm, kết nối Lào, Campuchia, Tây Nguyên và phía Nam; đẩy mạnh dịch vụ logistics trọn gói cho trái cây xuất khẩu.

Năm nay, Thilogi sẽ đầu tư 640 phương tiện vận tải, 3.000 container lạnh và hệ thống cảng cạn tại cao nguyên, Nam Bộ; triển khai đóng mới 2 tàu container khai thác từ cuối 2027. Doanh thu hợp nhất năm nay ước tính 6.000 tỷ đồng ; mục tiêu năm 2027 sẽ lên trên 10.000 tỷ đồng .

Về Thaco Chu Lai, Khu phức hợp Chu Lai bước vào chu kỳ đầu tư mới nhằm hình thành hệ sinh thái công nghiệp đa ngành gồm trung tâm sản xuất ô tô, cơ khí, logistics, chế biến nông lâm nghiệp và khu đô thị.

Năm nay, các dự án trọng điểm gồm khu công nghiệp nông lâm nghiệp 451 ha, khu cơ khí ôtô mở rộng, dự án sâm và dược liệu, luồng Cửa Lở, khu đô thị Chu Lai, nhà ở xã hội và tuyến đường sắt Đà Nẵng - Hội An. Tổng giải ngân khoảng 5.450 tỷ đồng ; dự kiến nộp ngân sách 27.304 tỷ đồng .