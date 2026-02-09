Thaco, Đất Xanh... được thực hiện dự án thí điểm nhà ở tại TP.HCM

HĐND TP.HCM vừa thông qua danh mục 28 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại, với sự tham gia của Thaco, Đất Xanh... cùng nhiều doanh nghiệp khác.

Với việc thông qua thêm 28 khu đất trong đợt này, TP.HCM hiện có 182 khu đất được đưa vào danh mục thực hiện dự án thí điểm. Ảnh: Quỳnh Danh.

HĐND TP.HCM mới đây đã thông qua nghị quyết chấp thuận danh mục 28 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Tổng diện tích 28 khu đất hơn 75 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng gần 21 ha.

Trong danh sách này, nhiều khu đất được đề xuất thí điểm thuộc quỹ đất do các doanh nghiệp đang quản lý và phát triển nhiều dự án tại TP.HCM.

Đơn cử, Tập đoàn Trường Hải (Thaco) được thí điểm thực hiện khu nhà ở phức hợp cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Thủ Đức tại phường Hiệp Bình. Tổng diện tích dự án hơn 5.500 m2 với vốn đầu tư dự kiến hơn 1.550 tỷ đồng . Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 4 năm, kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư Dầu khí Thăng Long - công ty con của Tập đoàn Đất Xanh - được thí điểm thực hiện dự án khu nhà ở chung cư cao tầng phường Phước Long B (Opal City).

Dự án có tổng diện tích hơn 6 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích hơn 1,2 ha, tổng mức đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng , tiến độ thực hiện dự kiến kéo dài đến quý II/2033.

Ngoài ra, nhiều khu đất khác cũng được đưa vào danh mục thí điểm tại phường Phú Thuận, thuộc quỹ đất của các doanh nghiệp như Công ty Đầu tư Xây dựng Tấn Phong, Công ty New Market Property, Công ty TNHH Đào Trí 1, Công ty Đầu tư Đất Viễn Đông.

Tại phường Hiệp Bình là các dự án thí điểm của Công ty Đầu tư và Phát triển TP.HCM, Công ty TNHH MTV Epic Land. Phường Long Phước có dự án nhà ở thương mại Pearl Land của Công ty Pearl Land.

Song song đó, có 8 khu đất thực hiện dự án thí điểm với nguồn gốc từ doanh nghiệp cổ phần hóa như Trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ (phường Sài Gòn) của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành; dự án chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng khu phức hợp nhà ở thương mại dịch vụ Tân Thuận Đông (phường Tân Thuận) của Công ty Thép Tân Thuận.

Dự án nhà ở kết hợp thương mại tại số 209 Kinh Dương Vương (phường 12, quận 6, TP.HCM cũ) thuộc phường Phú Lâm của Công ty Dây cáp điện Việt Nam; dự án khu ở cao tầng (phường An Lạc) Công ty Chế tạo Máy Sinco Bình Tân...

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính thống nhất của các nội dung, thông tin, dữ liệu, tài liệu, số liệu trong hồ sơ đất đai trình HĐND TP; tiếp tục rà soát và chỉ tổ chức triển khai thực hiện dự án khi đảm bảo tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

Với việc thông qua thêm 28 khu đất trong đợt này, TP.HCM hiện có 182 khu đất được đưa vào danh mục thực hiện dự án thí điểm, với tổng diện tích gần 14,2 triệu m2, qua đó bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục các khu đất đủ điều kiện để cho phép doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở thương mại theo cơ chế thí điểm.