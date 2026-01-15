3 đại gia xuất hiện trong ngày động thổ, khởi công lịch sử của TP.HCM

Các dự án hạ tầng vừa được khởi công tại TP.HCM với tổng vốn đầu tư gần 240.000 tỷ đồng có sự đồng hành của các doanh nghiệp tư nhân như Thaco, Sun Group, Masterise.

Sáng 15/1, TP.HCM đã khởi công, động thổ đồng loạt 4 dự án hạ tầng quy mô lớn với tổng vốn đầu tư gần 240.000 tỷ đồng . Xét riêng trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, đây là sự kiện khởi công, động thổ loạt dự án có quy mô đầu tư lớn nhất của TP.HCM trong nhiều năm trở lại đây.

Sự kiện còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều doanh nhân trong vai trò chủ đầu tư, nhà thầu, khẳng định vai trò của đội ngũ doanh nhân nói riêng và khối kinh tế tư nhân nói chung trong việc đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM.

Ông Trần Bá Dương (Thaco) ở dự án metro số 2

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco Group tại lễ khởi công tuyến metro số 2 TP.HCM sáng nay. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) là dự án đầu tiên của thành phố được triển khai áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết số 188.

Trước đó, Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) của ông Trần Bá Dương đã đề xuất đầu tư tuyến metro số 2 và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.

Theo UBND TP.HCM, tuyến metro số 2 khởi công sáng nay được kỳ vọng bổ sung phương thức vận chuyển khối lượng lớn, giải quyết nhu cầu đi lại của người dân từ trung tâm thành phố về phía Tây Bắc và ngược lại; góp phần quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và cải thiện môi trường đô thị dọc tuyến.

Bên cạnh đó, tuyến metro này sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến metro số 1, số 4, Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến Bến Thành - Cần Giờ tại nhà ga trung tâm Bến Thành cũng như các tuyến metro số 5, số 6 trong tương lai; đồng thời kết nối với tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành tạo thành hành lang đường sắt đô thị.

Hành lang này sẽ trung chuyển hành khách dọc theo trục Đông Tây vào trung tâm thành phố, thúc đẩy phát triển các khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, đảm bảo mục tiêu kết nối trung tâm thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Ông Hồ Anh Ngọc (Masterise Group) ở dự án cầu Cần Giờ

Masterise Group của ông Hồ Anh Ngọc là chủ đầu tư dự án cầu Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Masterise Group do ông Hồ Anh Ngọc làm Chủ tịch HĐQT là nhà đầu tư dự án cầu Cần Giờ theo hình thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Tại sự kiện sáng nay, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định dự án cầu Cần Giờ không chỉ là công trình giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng , mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn ra biển lớn của thành phố.

Theo lãnh đạo thành phố, công trình khi hoàn thành sẽ thay thế phà Bình Khánh, phá thế "ốc đảo" cho Cần Giờ, trực tiếp thúc đẩy khu vực trở thành cực tăng trưởng mới về kinh tế biển và du lịch sinh thái, hỗ trợ đắc lực cho Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong tương lai.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư Masterise Group triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối.

Ông Đặng Minh Trường (Sun Group) ở "siêu" dự án Rạch Chiếc

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Sun Group cam kết đồng hành với sự phát triển của TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại lễ động thổ sáng nay, Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường cho biết nhờ những quyết sách kịp thời, những công trình đã được ấp ủ qua nhiều năm như Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đã được hiện thực hóa, đóng góp vào hạ tầng chiến lược của thành phố trong tương lai.

Ông nhấn mạnh dự án Rạch Chiếc là một trong những công trình trọng điểm mà tập đoàn xác định triển khai tại TP.HCM trong thời gian tới. Với trách nhiệm của một nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn cam kết phát triển lâu dài để kiến tạo giá trị bền vững.

Theo quy hoạch, Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có tổng diện tích gần 187 ha. Trong đó, sân vận động trung tâm là hạng mục then chốt với quy mô dự kiến khoảng 24 ha, tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng , sức chứa 70.000 chỗ ngồi.

Toàn khu được định hướng phát triển thành quần thể thể thao đa chức năng, có khả năng đáp ứng nhu cầu tổ chức thi đấu, huấn luyện và biểu diễn của khoảng 90% các môn thể thao Olympic.

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc là dự án có quy mô vốn lớn nhất được TP.HCM động thổ lần này với quy mô vốn lên tới hơn 145.600 tỷ đồng .