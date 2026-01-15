Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang bấm nút động thổ 'siêu' dự án Rạch Chiếc

- Kế hoạch tổ chức lễ khởi công, động thổ 4 dự án trọng điểm gồm: Tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp Rạch Chiếc được UBND TP.HCM triển khai nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
- Điểm cầu trung tâm là lễ động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc tại phường Bình Trưng. Đây cũng là công trình có quy mô lớn nhất trong 4 dự án, lên tới hơn 145.600 tỷ đồng.
- Quy mô vốn các dự án còn lại là: Tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) vốn 57.000 tỷ đồng; cầu Cần Giờ vốn 13.201 tỷ; và cầu Phú Mỹ 2, tổng vốn 23.185 tỷ.
-
Người dân háo hức xem động thổ cầu Cát Lái
Dự án cầu Cát Lái là công trình được người dân TP.HCM và Đồng Nai mong đợi từ lâu. Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng ngân sách Nhà nước. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 17.694 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 3.426 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 9.498 tỷ đồng. Để triển khai dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi vào khoảng 140 ha.
Theo kế hoạch, cây cầu sẽ được xây dựng đến năm 2029, trong đó thời gian thi công phần cầu và đường khoảng 48 tháng.
Công trình có tổng chiều dài tuyến khoảng 11,6 km, trong đó phần cầu dài 4,7 km, đi qua phường Cát Lái (TP.HCM) và xã Đại Phước (Đồng Nai). Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m; điểm cuối giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Về quy mô kỹ thuật, cầu Cát Lái có vận tốc thiết kế 80 km/h.
Cầu nằm ở trung tâm của trục phát triển đông - nam TP.HCM, điểm giao của hai vùng phát triển đô thị - công nghiệp trọng điểm của cả nước. Do đó, việc đầu tư xây dựng cầu không chỉ trực tiếp thay thế tuyến phà Cát Lái, giảm thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Nai, mà còn mở thêm trục kết nối mới giữa khu đô thị Thủ Thiêm với Nhơn Trạch và sân bay Long Thành.
Cầu Cát Lái cũng đóng vai trò kết nối chiến lược với các trục giao thông như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, đa hướng phục vụ phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ. Ảnh: Thảo Liên.
-
Ngày lịch sử của TP.HCM
Theo kế hoạch, trong sáng nay (15/1), TP.HCM sẽ khởi công, động thổ đồng loạt 4 dự án hạ tầng quy mô lớn với tổng vốn đầu tư gần 240.000 tỷ đồng. Xét riêng trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, đây là sự kiện khởi công, động thổ loạt dự án có quy mô đầu tư lớn nhất của TP.HCM trong nhiều năm trở lại đây.
Với tổng mức đầu tư hơn 145.600 tỷ đồng Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc là dự án có quy mô vốn lớn nhất được động thổ lần này. "Siêu" công trình có quy mô hơn 186 ha, được triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Dự án dự kiến hoàn thành trong vòng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng dự án.
Khi hoàn thành, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sẽ trở thành trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, có khả năng tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, bao gồm các sự kiện thể thao tầm cỡ như SEA Games, Asiad, Olympic khu vực và các giải đấu quốc tế khác; phục vụ đào tạo thể thao thành tích cao; đồng thời mở rộng không gian thể thao công cộng cho cộng đồng.
Đơn vị đề xuất dự án là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, thành viên của Sun Group.
Các dự án thuộc quản lý của TP.HCM sẽ động thổ, khởi công dịp này còn có tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) tổng vốn 57.000 tỷ đồng, cầu Cần Giờ tổng vốn 13.201 tỷ đồng, và cầu Phú Mỹ 2 tổng vốn đầu tư dự kiến 23.185 tỷ đồng. Ảnh: CĐT; Quỳnh Danh.
-
Đồng Nai động thổ 2 cây cầu hơn 29.000 tỷ đồng nối với TP.HCM
Sáng 15/1, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Liên danh nhà đầu tư tổ chức lễ động thổ 2 dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây là các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mang ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng.
Hai dự án được xác định là các mắt xích hạ tầng chiến lược, nhằm tăng cường kết nối giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, mở rộng không gian phát triển đô thị - công nghiệp - logistics, đồng thời giảm tải áp lực cho các trục giao thông hiện hữu như Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Việc triển khai đồng loạt hai dự án góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng và tạo động lực phát triển cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong bối cảnh sân bay Long Thành đang tăng tốc triển khai.
Dự án cầu Cát Lái có tổng chiều dài khoảng 11,64 km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 18.299 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay). Dự án dự kiến xây dựng từ năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.
Dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông từ khu vực phía Bắc và Đông Bắc TP.HCM với tỉnh Đồng Nai, góp phần giảm ùn tắc trên Xa lộ Hà Nội và tuyến Long Thành - Dầu Giây. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,8 km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 11.496 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay). Thời gian xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến 2028, sau đó đưa vào khai thác.
-
Chủ tịch UBND TP.HCM dự lễ khởi công tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương
Sáng 15/1, UBND TP.HCM tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương do Ban quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cùng các lãnh đạo thành phố tham dự sự kiện.
Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương được định vị là một trong những trục xuyên tâm quan trọng của hệ thống đường sắt đô thị, kết nối khu vực trung tâm với hướng Tây Bắc thành phố.
Điểm đầu của tuyến là ga Bến Thành, trung tâm kết nối của toàn bộ mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố, quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và đi qua khu vực đô thị có mật độ dân cư cao; đồng thời là dự án tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội, gắn phát triển hạ tầng giao thông với tái cấu trúc không gian đô thị theo định hướng giao thông công cộng.
Trong giai đoạn 1, đoạn Bến Thành - Tham Lương có tổng chiều dài khoảng 11,3 km, gồm 9,3 km đi ngầm, 2 km đi trên cao, bao gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu Depot.
Tuyến metro số 2 TP.HCM không chỉ là một tuyến vận tải hành khách, mà còn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới metro đang dần hoàn thiện. Trong giai đoạn đầu khai thác, tuyến sử dụng đoàn tàu 3 toa, mỗi toa dài 22 m, tốc độ vận hành tối đa từ 80 km/h đến 110 km/h. Trong giờ cao điểm, năng lực vận tải của tàu có thể đáp ứng công suất lên đến 14.418 hành khách mỗi giờ theo một chiều.
Khi hoàn thiện, tuyến sẽ chuyển sang sử dụng đoàn tàu 6 toa, nâng công suất lên 40.553 hành khách mỗi giờ theo một chiều, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng của đô thị. Ảnh: Khương Nguyễn.
-
Động thổ cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp nối với Nhà Bè
Sáng 15/1, tại số 283 Nguyễn Bình, dự án cầu Cần Giờ với tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng được khởi công với nhiều máy móc đã được tập kết tới công trình. Công trình được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).
Cầu có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km, vượt sông Soài Rạp, nối Cần Giờ với Nhà Bè. Dự án gồm cầu chính dài gần 3 km và hơn 3,3 km đường dẫn cùng các cầu nhỏ vượt Sông Chà, Tắc Sông Chà, rạch Mương Ngang. Cầu được thiết kế 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), vận tốc 80 km/h.
Khi hoàn thành, cầu Cần Giờ không chỉ giải bài toán lệ thuộc vào phà Bình Khánh mà còn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM về Cần Giờ còn khoảng 45-60 phút, tạo động lực phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics với khu đô thị lấn biển Cần Giờ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ảnh: Quỳnh Danh.
-
Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang dự lễ động thổ 'siêu' dự án thể thao Rạch Chiếc
Sáng 15/1, UBND TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ động thổ quần thể Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Dự án do Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, thành viên Tập đoàn Sun Group, làm nhà đầu tư. Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ, thành phố tham dự sự kiện.
Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc là dự án có quy mô vốn lớn nhất được TP.HCM động thổ lần này với quy mô vốn lên tới hơn 145.600 tỷ đồng. Tại khu vực lễ động thổ, hàng chục thiết bị, máy móc đã được tập kết. Ngay từ 8h sáng, hàng trăm khách mời có mặt để tham dự sự kiện.
Theo quy hoạch, Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có tổng diện tích gần 187 ha. Trong đó, sân vận động trung tâm là hạng mục then chốt với quy mô dự kiến khoảng 24 ha, tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng, sức chứa 70.000 chỗ ngồi. Toàn khu được định hướng phát triển thành quần thể thể thao đa chức năng, có khả năng đáp ứng nhu cầu tổ chức thi đấu, huấn luyện và biểu diễn của khoảng 90% các môn thể thao Olympic. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Cầu Cần Giờ phá thế "ốc đảo" của khu vực
Phát biểu chỉ đạo tại lễ động thổ cầu Cần Giờ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định dự án cầu Cần Giờ không chỉ là công trình giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn ra biển lớn của thành phố.
Theo lãnh đạo thành phố, công trình khi hoàn thành sẽ thay thế phà Bình Khánh, phá thế "ốc đảo", trực tiếp thúc đẩy huyện Cần Giờ trở thành cực tăng trưởng mới về kinh tế biển và du lịch sinh thái, hỗ trợ đắc lực cho Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong tương lai.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư Masterise Group triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối. Ảnh: Quỳnh Danh.
-
Tuyến metro số 2 TP.HCM sẽ sử dụng công nghệ tiêu chuẩn châu Âu
Tại Lễ khởi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương, ông Phan Công Bằng, đại diện chủ đầu tư - Ban Quản lý Đường sắt đô thị, cho biết tuyến metro số 2 chạy dọc theo đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trường Chinh, điểm cuối dự án trong giai đoạn này là ga Tân Bình. Các tuyến đường này luôn có lưu lượng giao thông rất lớn, gây quá tải lên hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ.
Dự án metro số 2 trước đây được thực hiện từ nguồn vốn vay ODA của ngân hàng tái thiết Đức (KFW), ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), ngân hàng đầu tư Châu Âu (EIB) kết hợp nguồn vốn đối ứng từ ngân sách Thành phố, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thành.
Trong quá trình triển khai dự án, TP.HCM quyết định chuyển đổi từ nguồn vốn ODA sang sử dụng nguồn vốn đầu tư công của thành phố.
Ngày 19/2/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 188/2025/QH15 về một số cơ chế đặc thù, đặc biệt phát triển đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và TP.HCM. Đây là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện bước chuyển căn bản trong tư duy và phương thức tổ chức đầu tư phát triển đường sắt đô thị. Tuyến metro số 2 là dự án đầu tiên của thành phố được triển khai áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết số 188.
Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã lựa chọn công nghệ áp dụng cho tuyến metro số 2 theo tiêu chuẩn châu Âu, được đánh giá là tiên tiến, hiện đại, có khả năng áp dụng rộng rãi; bảo đảm tính đồng bộ, tránh xung đột công nghệ giữa các tuyến metro và tạo nền tảng cho sự phát triển thống nhất của mạng lưới trong tương lai. Đồng thời, Ban Quản lý Đường sắt đô thị xác định rõ yêu cầu từng bước nội địa hóa trong quá trình xây dựng, đầu tư phương tiện và vận hành. Ảnh: Khương Nguyễn.
-
Đến năm 2029, người dân có thể sử dụng cầu Cát Lái
Tại Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết việc triển khai cầu Cát Lái là sự kết hợp chặt chẽ giữa Đồng Nai và TP.HCM, là công trình mà người dân hai địa phương đã mong đợi suốt hơn 30 năm qua. Việc triển khai dự án nhằm giải quyết căn cơ điểm nghẽn giao thông tại phà Cát Lái, vốn gây cản trở đi lại, giao thương và hạn chế thu hút đầu tư trong nhiều năm. Đối với Đồng Nai, cầu Cát Lái có ý nghĩa đặc biệt trong việc giúp Nhơn Trạch trở thành đô thị trung tâm về công nghiệp, dịch vụ và logistics gắn với sân bay Long Thành.
Ông Lê Bảo Anh, đại diện liên danh nhà đầu tư Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) cho biết việc được giao thực hiện dự án vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm nặng nề. Nhận thức rõ quy mô và tầm quan trọng của công trình, CC1 đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án một cách bài bản, đồng thời thống nhất quyết định giảm 5% giá trị hợp đồng BT.
Ông Anh cho biết tổng chiều dài của dự án khoảng 11,64 km, đảm bảo quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu từ sơ bộ của dự án khoảng hơn 18.299 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng. Thời gian xây dựng dự án từ năm 2026, dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác năm 2029. Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m; điểm cuối giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Đại diện liên danh nhà đầu tư cam kết sẽ đảm bảo tiến độ dự án, quản lý chặt chẽ minh bạch nguồn vốn đầu tư, không để xảy ra thất thoát, nỗ lực cao nhất để dự án triển khai an toàn và hiệu quả.
-
Chủ tịch Sungroup cam kết phát triển lâu dài tại TP.HCM
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) Đặng Minh Trường cho biết nhờ những quyết sách kịp thời, những công trình đã được ấp ủ qua nhiều năm như Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đã được hiện thực hóa, đóng góp vào hạ tầng chiến lược của thành phố trong tương lai.
Đối với Sun Group, ông nhấn mạnh dự án Rạch Chiếc là một trong những công trình trọng điểm mà tập đoàn xác định triển khai tại TP.HCM trong thời gian tới. Với trách nhiệm của một nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn cam kết phát triển lâu dài để kiến tạo giá trị bền vững.
Đại diện tập đoàn khẳng định sẽ huy động tối đa nguồn lực, tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong suốt quá trình triển khai. Tập đoàn cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo, sự phối hợp của các sở ban ngành và sự đồng thuận của người dân để công trình sớm hoàn thành có hiệu quả. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Phó chủ tịch TP.HCM: Đưa công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn
Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Lộc Hà cho biết TP.HCM xác định phát triển hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đối với vai trò đầu tàu trong giai đoạn tới.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo giai đoạn mới cần tăng cường nguồn lực cho hạ tầng giao thông mang tính đột phá, và việc hiện thực hóa chủ trương này là trách nhiệm chính trị của TP.HCM đối với sự phát triển chung của vùng và cả nước. Trên tinh thần đó, thành phố đã đồng loạt triển khai các dự án hạ tầng then chốt.
Lễ khởi công, động thổ hôm nay là bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.
Riêng dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc có quy mô lớn, mang tầm vóc chiến lược đặc biệt. Dự án còn gắn trực tiếp với định hướng phát triển ngành công nghiệp văn hóa của TP.HCM. Thành phố hướng tới mục tiêu đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và phát huy bản sắc văn hóa đô thị đặc trưng. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Bấm nút động thổ "siêu" dự án khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ
9h45, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố và đại diện các chủ đầu tư tại các điểm cầu đã chính thức bấm nút động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ. Ảnh: Duy Hiệu, Quỳnh Danh.
-
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được bấm nút khởi công tuyến metro số 2 TP.HCM
Tuyến metro số 2 TP.HCM đoạn Bến Thành - Tham Lương có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 57.000 tỷ đồng, nguồn vốn lấy từ ngân sách TP.HCM. Theo kế hoạch, dự án phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2030.
Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư), tuyến metro số 2 sẽ nâng cấp mức độ tự động hóa lên GoA4, tức là vận hành hoàn toàn tự động, không có lái tàu và nhân viên trên tàu. Công nghệ mới tuân thủ các nguyên tắc gồm áp dụng hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, tích hợp công nghệ tiên tiến, đồng thời đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
Việc cập nhật công nghệ nhằm bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ, liên thông với tuyến metro số 1 và các tuyến metro khác trong tương lai. Ảnh: Khương Nguyễn.
-
Hướng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương khởi công sáng nay
Đồ họa: An Khả.