Đào Bắc vào TP.HCM giá chỉ từ 200.000 đồng/cành

Những cành đào Bắc được vận chuyển bằng máy bay vào TP.HCM đang được bày bán tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ với giá chỉ từ 200.000 đồng/cành, thấp hơn so với mùa Tết năm ngoái.

Theo các tiểu thương ở chợ, chất lượng hoa đào Tết năm nay tốt hơn năm ngoái, tuy nhiên giá thấp hơn. Ảnh: Thảo Liên.

Chị H. Tuyết - tiểu thương bày bán hoa ở đầu chợ Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TP.HCM) - đang chào bán đào Bắc với giá 200.000 đồng/cành. Theo chị Tuyết, những cành năm nay bán 200.000 đồng thì Tết năm trước chị bán với giá 250.000-300.000 đồng.

Theo ghi nhận, đào Bắc tại chợ cũng có mức giá thấp nhất là 200.000 đồng, chủ yếu là các cành nhỏ, ít nhánh, thưa nụ và hoa. So với Tết năm ngoái, các cành có chất lượng tương đương được bán với giá từ 250.000 đồng/cành.

Tuy nhiên, số lượng cành đào có giá này không nhiều, chỉ xuất hiện tại một số sạp hoa nhỏ và 1-2 cửa hàng chuyên hoa đào. Phần lớn các cửa hàng tại chợ bán loại cành kích cỡ trung bình (70-90 cm), giá từ 300.000 đến 400.000 đồng/cành, những cành này sai hoa và nụ, tán dày hơn. Đối với cành cỡ lớn (từ 1 m trở lên), giá dao động từ 600.000 đến vài triệu đồng.

So với Tết Nguyên đán 2025, giá cành đào từ các tỉnh phía Bắc đưa về chợ nhìn chung giảm khoảng 20%. Theo các tiểu thương, hoa năm nay tròn, đều và đẹp hơn, đa phần đã nở rộ.

Riêng đào huyền (đào dáng huyền) không được bày bán nhiều như năm ngoái. Tại chợ, đào huyền chủ yếu là các cành lớn cao khoảng 1-1,2 m, giá vào khoảng 1,2 triệu đồng/cành.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị H. Tuyết cho biết Tết Nguyên đán năm ngoái, nguồn cung đào từ phía Bắc giảm mạnh do ảnh hưởng nặng nề của bão, khiến giá về chợ tăng vọt. Năm nay, nguồn hàng dồi dào hơn, nhưng chị dự đoán người dân thắt chặt chi tiêu, sức mua không cao nên phải hạ giá để bán nhanh.

Mỗi mùa Tết chị bán khoảng 100 cành đào, năm nay chị ước chừng số lượng cũng tương đương. Để đảm bảo chất lượng cành đào khi về tới TP.HCM, chị nhập hoa bằng máy bay và chia làm nhiều đợt. Mới đây, chị nhập 40 cành với chi phí vận chuyển khoảng 1,2 triệu đồng.

"Giá gốc mỗi cành là 160.000 đồng, cộng thêm tiền vận chuyển trung bình khoảng 30.000 đồng/cành. Những cành bán với giá 200.000 đồng tôi chấp nhận lời ít hơn", chị Tuyết nói.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ đầy ắp các cành đào Bắc. Ảnh: Thảo Liên.

Một tiểu thương tại cửa hàng giữa chợ hoa cho biết cùng thời điểm này năm ngoái, nguồn hàng khan hiếm, chưa kể càng gần Tết giá vé máy bay càng đắt đỏ nên hầu như không dám nhập thêm. Khi khách chờ đến sát Tết mới mua, cửa hàng đã không còn hoa để bán.

"Còn năm nay, sức mua đến giờ vẫn chưa cao. Khách mua lẻ 2-3 cây về trưng trong nhà hoặc các bạn trẻ mua chụp hình là chủ yếu", tiểu thương này cho biết.

Cạnh tranh với đào Bắc là tuyết mai - một loại hoa nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuyết mai đang được bán tại chợ với giá phổ biến 160.000-180.000 đồng/bó. So với Tết năm trước, mức giá này tăng khoảng 10.000-20.000 đồng/bó.

Trong khi đó trên các hội nhóm mạng xã hội, cành đào được rao bán với giá từ 150.000 đồng/cành, sàn thương mại điện tử có giá cao hơn từ 300.000 đồng/cành; tuyết mai cũng chỉ từ 100.000 đồng/bó.

Còn khoảng một tuần nữa đến Tết Nguyên đán, nhiều cửa hàng bán online cũng tăng cường livestream bán hàng, tranh thủ giảm giá xả đơn.

Chị Cát Tường (26 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) cho biết vừa mua một cành đào kích cỡ nhỏ với giá 190.000 đồng/cành và hai bó tuyết mai nhỏ, mỗi bó 45.000 đồng, trên các hội nhóm bán hoa trên Facebook. Theo chị Tường, với mức giá này hoa đã nở khá nhiều.

"Tuyết mai giá gốc 180.000 đồng/bó, người bán giảm còn 90.000 đồng khi tôi mua hai bó, tiền vận chuyển khoảng 20.000 đồng, thấy rẻ quá nên tôi mua thử. Nhận hàng đẹp như ngoài chợ, đặt chưa tới 15 phút là hoa đã được giao tới nhà", chị Tường nói.